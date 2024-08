Los 34 años de Blanca Rodríguez en Subrayado en ocho momentos: entrevistas, despedidas y el día que condujo desde la marcha del 8M

El primer programa

Embed - Blanca Rodríguez en 1989

Blanca Rodríguez entró a Subrayado para hacer una suplencia de diez días. Las dos primeras veces que se la ofrecieron, dijo que no porque no quería trabajar en un informativo. Rodríguez estaba en Canal 10 desde 1984 y durante sus primeros cuatro años en la empresa fue productora de distintos ciclos periodísticos de Saeta. Al final, a la tercera, aceptó. Y no se fue más.