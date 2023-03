¿Qué dicen los gestos de Lacalle Pou en la entrevista con Blanca Rodríguez? Un experto en comunicación no verbal lo analizó

La edición del lunes pasado de Subrayado, el noticiero de Canal 10, giró en torno a la entrevista que su conductora, Blanca Rodríguez, le hizo al presidente Luis Lacalle Pou.

El intercambio estuvo marcado por las preguntas relacionadas sobre todo con el caso Astesiano y sus derivaciones, y por algunos momentos tensos que se vivieron entre el mandatario y la periodista. Por esa misma razón, algunos recortes de la entrevista enseguida se viralizaron, fueron objeto de comentarios, de análisis y debates, al punto de que el episodio llegó a oídos —o mejor dicho: a la casilla de mensajes— de Franco Pisso.

Pisso es argentino, es experto en comunicación y especialmente en la comunicación no verbal, ha publicado varios libros sobre el tema y en los últimos años se ha convertido en un nombre creciente en Youtube, una plataforma en la que semanalmente publica diferentes análisis de discursos, declaraciones u otras apariciones ante cámaras de diferentes personajes públicos.

En su canal, por ejemplo, se pueden encontrar desde análisis de los discursos de Alberto Fernández a reflexiones sobre si los condenados por el asesinato de Báez Sosa realmente están arrepentidos, pasando también por episodios internacionales como la aparición de una mujer que, por unos días, aseguró ser Madeleine McCann. Actualmente, el último video publicado en su canal se presenta de la siguiente manera: "Lacalle Pou hizo una entrevista con Blanca Rodriguez y Franco Pisso le hizo un análisis no verbal... ¿Qué dice su comunicación?".

En diálogo con El Observador, Pisso contó que luego de la emisión de la entrevista a Lacalle Pou varios de sus seguidores uruguayos empezaron a pedir un video en donde él desmenuzara cada gesto, cada movimiento de las manos. Un día después el video estaba subido a la plataforma y actualmente acumula 70 mil visualizaciones.

En el video, que dura poco más de 26 minutos y que demandó más de cuatro horas de trabajo, Pisso se detiene en la forma en la que Lacalle interactúa con Blanca Rodríguez, la posición distante que toma de la conductora, ciertos gestos de intranquilidad poco frecuentes para un mandatario que, según el experto argentino, es uno de los mejores del continente en términos comunicacionales.

"Lacalle Pou es definitivamente un tipo hábil para comunicarse. Desde el punto de vista de lo que existe hoy en Latinoamérica y hablando de los poderes ejecutivos actuales, para mí es el más hábil de todos. Es una persona que, independientemente que vos del otro lado estés o no de acuerdo, él cree en sus políticas. En Latinoamérica hoy vemos muchos presidentes que tienen que anunciar una medida que saben que no está bien, y Lacalle Pou se muestra siempre como alguien al que le gusta lo que hace. Existe una seguridad y una confianza. Y definitivamente tiene experiencia dentro de la oratoria política. Y de hecho, él va a ser cada vez mejor por esa experiencia, así como nosotros tenemos en Argentina a Cristina Fernández de Kirchner, que es la que mejor habla en público en el país", aseguró Pisso.

Blanca vs Luis

De entrada, Pisso establece que la entrevista estuvo mediada por la incomodidad notoria del mandatario y la distancia que busco imponer entre él y Rodríguez. Una de las claves para esa lectura estuvo, por ejemplo, en el saludo inicial, donde Lacalle levanta el puño a la altura de su pecho y pone un obstáculo simbólico y físico entre él y la periodista.

"Él desde el comienzo se ve reacio, distante, no se lo ve cómo como en otras entrevistas que he analizado. No se lo ve confortable, riéndose, tranquilo. Una de las cosas que marcó en el video es que la mesa no era óptima para una entrevista mano a mano, porque nunca va a haber conexión directa con la audiencia porque la cámara está colocada de perfil. Se lo veía un poco incómodo. En la investigación previa supe que Blanca en algún sentido tiene un vínculo con la oposición —Ndr: Blanca Rodríguez estuvo en pareja con Mario Bergara, precandidato presidencial y senador del Frente Amplio—, y básicamente sabía que era una entrevista hostil por ese motivo", comentó Pisso.

Otro aspecto que Pisso nota es la vestimenta, sobre todo de Rodríguez. Con un traje de un color rosa fuerte, la periodista marca presencia, un contrincante visual de importancia, que se impone en el campo visual.

"Consciente o inconscientemente, nosotros estamos tomando decisiones todo el tiempo. Las personas de vestuario, un productor o ella misma, no importa quien, alguien decidió que esa persona se debía ver empoderada, fuerte, confiada. Si no hubiese estado vestida de blanco, sin accesorios, sin nada que llamara la atención. La imagen pública tiene que ver con esos sentidos. ¿Qué estoy percibiendo en Blanca? A una mujer fuerte que no está temblando, independientemente de que te guste ella como periodista o no, o que te guste el desarrollo de la entrevista o no. La primera información que tenemos de las personas es por la vista. Esa comunicación inconsciente existe y es muy relevante", explicó.

Pisso también de detiene luego en su análisis en las veces en que Lacalle Pou menciona el nombre de pila de su interlocutora, tratando de generar empatía, en los momentos que se distancia físicamente de Rodríguez tras una pregunta, en cómo se sale apenas del libreto y, cuando lo hace, lo explicita.

Más política

Esta intervención de Lacalle Pou no es la primera que analiza el experto —hay otro video que tiene aproximadamente un año—, y tampoco le son ajenos los presidentes de la región. El argentino, que también es docente y cuyo canal acumula casi medio millón de suscriptores, asegura que conoce "la línea base" —el conjunto de características que permiten identificar la forma de comunicar de una persona— de cada mandatario latinoamericano, y mientras considera que Lacalle Pou es el que mejor controla lo que quiere decir, cree que el peor es el peruano Pedro Castillo.

"Pedro Castillo es flojísimo. Y no tiene nada que ver con las ideas. Tiene que ver estrictamente con la comunicación. Hay mucha gente que no sabe diferenciar. Para analizar la comunicación de los sujetos hay que olvidarse de eso, porque sino estamos buscando sesgos de confirmación todo el tiempo", dijo.

Franco Pisso

De todas formas, Pisso cree que la política regional hoy está muy perdida y que no tiene demasiadas ideas de cómo mejorar para llegarle a las personas.

"La política está muy perdida con los nuevos medios, no sabe llegarle a las personas con mensajes claros que no parezcan todo humo o promesas vacías. Y muchas veces se cree que la comunicación no verbal debe aprenderse y que si muevo la mano de adentro hacia afuera significa tal cosa, y eso genera que terminemos viendo algo completamente articulado, armado, que genera menos credibilidad que si no hubiesen hecho nada. Aplicar la comunicación no verbal sirve, pero aplicándola para acentuar lo que sos y con el manifiesto de la verdad. Porque cuando tu comunicación no verbal y tu mensaje dicen cosas diferentes, hay incongruencias", concluyó.