Los momentos más tensos de la entrevista de Blanca Rodríguez a Lacalle Pou en Subrayado: "Creo que te van a dejar bastante tiempo”

La entrevista al presidente Luis Lacalle Pou en Subrayado tuvo varios momentos destacados. En particular, el ida y vuelta con la periodista Blanca Rodríguez, que ya lo ha entrevistado en otras ocasiones y que lo llevó por varios temas.

Dentro de un clima cordial, en algunos momentos la entrevista tuvo algunos momentos álgidos, y también lugar para algunos comentarios jocosos del presidente.

“No generalices”

Uno de ellos fue cuando hablaban del tema Astesiano. Blanca le preguntó si el escándalo horadaba la credibilidad del país, el presidente dijo que no y la periodista le repreguntó argumentando que eran personas de su entorno las que estaban involucradas en delitos.

“No generalices. Es en singular. No es un gobernante, un vicepresidente, por ejemplo, un ministro de Economía…”., dijo Lacalle.

Y allí pasó a criticar al Frente Amplio por lo que entendió eran cruzar limites personales en sus ataques, y ejemplificó: "Tengo una costumbre de chiquito que cuando tengo una… No tengo relación contigo cotidiana, pero si mañana me dicen que Blanca hizo tal cosa y yo tengo la necesidad de expresarlo, denunciarlo, lo primero que voy a hacer es llamarte por teléfono. No voy a salir a darte palo porque capaz que no es cierto o no es como me la contaron".

"Yo no soy presidente de la República", dijo la periodista.

Y el presidente le respondió: “Yo soy presidente de la República hasta dentro de 727 días. Tu sos Blanca, no sé cuánto vas a estar en Subrayado, pero cómo parece les va bastante bien, creo te van a dejar bastante tiempo”.

🤔 🤔 Lacalle a Blanca Rodríguez: “Yo soy presidente de la República hasta dentro de 727 días (…) tu no sé cuánto vas a estar en Subrayado, pero cómo parece les va bastante bien, creo te van a dejar bastante tiempo”. pic.twitter.com/LJV0ZHIFIR — Lo último (@bien_informados) March 7, 2023

“Dice lo damos por bueno como si no fuera"

Otro momento tenso se dio al principio de la entrevista, cuando estaban hablando sobre los anuncios de baja de impuestos y Blanca le retrucó la suba de dos puntos de Iva. "Es buenísima esa afirmación porque lo damos por bueno", dijo el presidente, a lo que la periodista le respondió:

-"Aumento dos puntos el iva presidente, porque dice lo damos por bueno como si no fuera".

"El tema es así. Vamos a analizarlo. capaz tenés razon, pero dejame hacer mi razonamiento. Porque el que se ha escuchado es el que vos decís, tiene su parte de verdad, no lo vamos a discutir", dijo el presidente. "Perdón, tú me decís que haber sacado ese beneficio del 2% significa la mitad… No confundamos. Una cosa es el IVA y otra cosa son los 2 puntos de descuento con la tarjeta de débito. No la usaban los que más necesitan".

"Creo que ya te contesté, pero vuelvo”

En otro momento, cuando hablaban sobre a cuántas personas alcanzaba la baja de IRPF y IASS, Blanca Rodríguez insistió en que era un "porcentaje acotado" de familias las que se iban a beneficiar. Allí el presidente respondió: "Creo que ya te contesté, pero vuelvo. Vamos a hacer un ejercicio y te saco unos minutos. Porque ahora todos discuten si está bueno o no que se bajen impuestos o si es mucho o poco".

"Jugátela de cuándo es ese audio"

Hablando del audio de la fiscal Gabriela Fossati, en el se queja de la falta de colaboración desde el gobierno, Lacalle pasó al ataque.

-"Me alegra la mención. Jugátela de cuándo es ese audio", la apuró Lacalle.

-"Se supone que es de ahora", dice Blanca

-"Es de octubre o de noviembre", dijo Lacalle.

-"Como sabe?", preguntó Blanca.

"Porque se sabe y porque se dijo por un colega tuyo ayer u hoy de mañana. Y tan es así que también se dijo por un colega tuyo, no quiero hacer de periodista porque no corresponde, que si alguien colaboró fue Presidencia de la República. Ese audio es anterior a esta declaración de la fiscal. para que veas como se usan los audios de mala manera".