Imparable: mirá el golazo de Federico Valverde contra el Elche, luego de su triplete con el Real Madrid por Champions League

Federico Valverde volvió a anotar un gol para el Real Madrid este sábado, luego de su triplete contra el Manchester City por la Champions League . Esta vez, el centrocampista uruguayo le metió un golazo al Elche , en la victoria de su equipo por 4-1 por la fecha 28 de LaLiga de España.

El Real abrió el marcador en el Santiago Bernabeu a los 39 minutos , gracias a Antonio Rudiger . El zaguero alemán recogió un rebote en el área y metió un derechazo de volea que se metió en el arco defendido por Matías Dituro .

Cinco minutos después llegó el gol de Valverde . El uruguayo comenzó la jugada por el centro y abrió el balón al vértice izquierdo del área para la llegada de Fran García . El lateral español se la devolvió a Valverde en la medialuna , donde el uruguayo engañó a su marca con un enganche y sacó un disparo de derecha que se metió en el ángulo .

Valverde viene en estado de gracia . Anotó cinco de sus siete goles de la actual temporada en los últimos tres partidos: puso el gol en la hora con el que el Real venció al Celta por 2-1 en la pasada fecha de LaLiga, entre semana sumó su triplete contra el Manchester City , y ahora añadió otro tanto contra el Elche.

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El DT Álvaro Arbeloa sustituyó a Valverde a los 58 minutos para dar lugar a Arda Guler, a tres días del partido de vuelta contra el City, el martes 17 de marzo a las 17:00 en Inglaterra.

Ocho minutos después, Dean Huijsen anotó el tercer tanto del merengue, tras conectar de cabeza un buen centro del juvenil Daniel Yañez que lo dejó solo frente a Dituro.

El Elche, que tuvo al uruguayo Álvaro Rodríguez en el banco de suplentes sin ingresar, descontó a los 87 minutos con un gol en contra de Manuel Ángel, en un intento de despejar un pase al medio del área chica de Grady Diangana.

Sin embargo, Arda Guler liquidó el partido dos minutos después con un golazo de atrás del medio de la cancha, para poner el 4-1 definitivo.

Con esta victoria, Real Madrid alcanzó los 66 puntos que lo dejan a un punto del puntero Barcelona, que jugará este domingo contra el Sevilla. Elche, en tanto, está en el puesto 17 con 26 puntos, un punto por encima del Mallorca, en zona de descenso.