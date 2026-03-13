La espectacular tapa del diario Marca con Federico Valverde como protagonista para destacar el esfuerzo de Real Madrid ante el City

La descomunal actuación de Federico Valverde por la Liga de Campeones, al marcar los tres goles del 3-0 de Real Madrid ante Manchester City el pasado miércoles, sigue dando que hablar y este viernes el uruguayo es tapa de uno de los diarios deportivos más importantes de España.

El diario Marca de Madrid destacó el esfuerzo del equipo merengue ante el de Pep Guardiola y para ilustrarlo hizo una fotocomposición en el que aparecen 11 Valverde en la foto inicial del equipo merengue.

MADRID, 11/03/2026.- El centrocampista uruguayo del Real Madrid Fede Valverde (d) celebra su tercer gol con Vinícius Junior (i) durante el encuentro correspondiente a la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones que Real Madrid y Manchester City

“11 Fedes”, es el título de la tapa , con una nota que destaca que “el trabajo colectivo aparece en el momento crítico”.

“Era una reivindicación de Arbeloa coronada por la explosión goleadora de Valverde”, dice la portada.

Además, destaca que “por primera vez el Madrid corrió más que su rival en esta Champions”.

En ese sentido, los números del informe indican que Real Madrid corrió 113,7 kilómetros de por 113,4 del City.

Álvaro Arbeloa destacó el rendimiento de su equipo tras el triunfo.

“Ha sido el partido en el que más hemos seguido el plan. Hemos sido un equipo con mayúsculas, que es lo que necesitamos para ganar. Hay grandes jugadores en el Madrid, pero necesitamos ser un gran equipo. Eso es lo que necesito, que mis jugadores crean, que haya mentalidad colectiva. Son futbolistas con calidad diferencial, pero son mejores cuando cumplen la idea", aseguró, lo que fue citado por Marca en su nota