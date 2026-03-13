Federico Valverde se llevó los premios de la semana de la UEFA Champions League tras su memorable 3-0 de Real Madrid; mirá los reconocimientos que obtuvo

El uruguayo Federico Valverde, centrocampista de Real Madrid, fue designado mejor jugador de la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones gracias a su brillante actuación en la victoria ante el Manchester City, así como su tercer tanto fue elegido mejor gol de los encuentros del miércoles y además fue incluido en el once inicial.
Valverde fue el gran protagonista del duelo disputado en el Santiago Bernabéu, en el que el primer triplete de su carrera selló el 3-0 que consiguió el cuadro dirigido por Álvaro Arbeloa.
Además, su última diana fue elegido el mejor gol del miércoles, en tanto que el logrado por el francés Michael Olise, del Bayern Múnich, ante el Atalanta, fue el preferido del martes.
El mediocampista uruguayo es el tercer jugador en ser reconocido el mejor de la jornada de la Champions. El francés Kylian Mbappé fue designado en la segunda y quinta fecha, y el brasileño Vinicius Junior en la séptima.
Valverde también está incluido en el once ideal de la ida de octavos.
El equipo lo forman también su compañero Thibaut Courtois, Josip Stanisic (Bayern), Robin Le Normand (Atlético de Madrid), Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Ismail Jakobs (Galatasaray), Mario Lemina (Galatasaray), Sondre Brunstad Fet (Bodo Glimt), Michael Olise (Bayern), Julián Álvarez (Atlético de Madrid) y Khvicha Kvaratskhelia (PSG).
