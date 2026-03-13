Dólar
Se definieron los bombos de la Copa Libertadores, tras la eliminación de Juventud: la ubicación y los posibles rivales de Peñarol y Nacional

Con las eliminaciones de Liverpool y Juventud, los únicos representantes uruguayos de la Copa Libertadores 2026 serán Peñarol y Nacional

13 de marzo 2026 - 8:39hs
Con la eliminación de Juventud de Las Piedras y la clasificación de Independiente Medellín, quedaron definidos los 32 clasificados para la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, cuyos cruces se marcarán en el sorteo del próximo 19 de marzo.

Para este evento ya se conocen los cuatro bombos de los que saldrán los integrantes de los ocho grupos de cuatro equipos del torneo.

Cada bombo cuenta, como es tradición, con ocho instituciones, y sus ubicaciones se basa en sus puestos en el Ranking Conmebol, que evalúa el rendimiento de los clubes en los últimos diez años, considerando también el valor histórico de los logros obtenidos en Libertadores y Sudamericana. En el bombo 1 van los clubes mejor ranqueados, mientras que en el 4 van los que están más lejos en la tabla.

Con las eliminaciones de Liverpool y Juventud en la fase previa de la copa, ambos en manos de Independiente Medellín, los participantes uruguayos de esta edición serán Nacional y Peñarol.

Copa Sudamericana
COPA SUDAMERICANA

Con Boston River y Torque clasificados, así quedaron los bombos para el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana: ¿cuándo se realiza?

Los grandes integran el bombo 1 del torneo, ya que ambos se ubican en el top 8 del Ranking: Peñarol está quinto y Nacional octavo. Esta ubicación le permite evitar a los rivales más fuertes en la fase de grupos, como Flamengo o Palmeiras.

Este año varios equipos que ocupan los primeros puestos, como River Plate, Atlético Mineiro y San Pablo, no jugarán la copa, y en el primer bombo está Independiente del Valle, ubicado en el puesto 16 de la tabla de Conmebol.

Los bombos de la Copa Libertadores 2026

Bombo 1: Flamengo (Brasil), Palmeiras (Brasil), Boca Juniors (Argentina), Peñarol (Uruguay), Nacional (Uruguay), LDU Quito (Ecuador), Fluminense (Brasil) e Independiente del Valle (Ecuador).

Bombo 2: Libertad (Paraguay), Estudiantes de La Plata (Argentina), Cerro Porteño (Paraguay), Lanús (Argentina), Corinthians (Brasil), Bolívar (Bolivia), Cruzeiro (Brasil) y Universitario (Perú).

Bombo 3: Junior (Colombia), Universidad Católica (Chile), Rosario Central (Argentina), Independiente Santa Fe (Colombia), Coquimbo Unido (Chile), Always Ready (Bolivia), Deportivo La Guaira (Venezuela) y Cusco (Perú).

Bombo 4: Universidad Central (Venezuela), Platense (Argentina), Independiente Rivadavia (Argentina), Mirassol (Brasil), Barcelona (Ecuador), Deportes Tolima (Colombia), Sporting Cristal (Perú) y Deportivo Independiente Medellín (Colombia).

