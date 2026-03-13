Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / MUNDIAL 2026

La dura respuesta a Donald Trump de los futbolistas de Irán tras sus declaraciones y la posibilidad de excluirlos del Mundial 2026

El presidente estadounidense consideró que los jugadores iraníes no estarían "seguros" si viajasen a Estados Unidos

13 de marzo 2026 - 9:01hs
El Premio de la Paz de la FIFA para Donald Trump

El Premio de la Paz de la FIFA para Donald Trump

Foto: AFP
El comunicado de la selección de Irán

El comunicado de la selección de Irán

"Nadie puede excluir a la selección nacional de Irán de la Copa del Mundo", afirmó el Team Melli en su cuenta de Instagram en respuesta al presidente estadounidense Donald Trump, quien consideró que los jugadores iraníes no estarían "seguros" si viajasen a Estados Unidos.

"El Mundial es un acontecimiento histórico e internacional y su órgano rector es la FIFA, no un individuo ni un país. La selección nacional de Irán, con fuerza y una serie de victorias decisivas, ha estado entre los primeros equipos en clasificarse para este gran evento", escribió la selección iraní en su cuenta de Instagram.

"Nadie puede excluir a la selección nacional de Irán de la Copa del Mundo; el único país que podría ser excluido es aquel que ostenta el título de 'anfitrión' y que, sin embargo, carece de capacidad para garantizar la seguridad de los equipos que participan en este evento global", añadió.

El comunicado de la selección de Irán
El comunicado de la selección de Irán

El comunicado de la selección de Irán

Este mensaje fue compartido por el seleccionador iraní Amir Ghalenoei en su cuenta de Instagram.

Infantino con el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA
HISTORIA

Irán amenaza con no jugar el Mundial 2026: los antecedentes de países que se bajaron de los mundiales, desde el boicot europeo a Uruguay 1930

Donald Trump y Gianni Infantino, presidente de FIFA, en una reunión en la Casa Blanca junto a la Copa del Mundo
MUNDIAL 2026

Donald Trump dijo que la selección de Irán es "bienvenida" al Mundial 2026, pero le recomendó no asistir "por su propia seguridad"

Su publicación se produce justo después de un mensaje de Donald Trump en su red Truth Social en el que afirmó el jueves que Irán no debería participar en el Mundial (11 de junio-19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá) por su propia "seguridad".

"La selección nacional de Irán es bienvenida en la Copa del Mundo, pero realmente no creo que su presencia sea apropiada, por su propia vida y seguridad", escribió Trump.

https://www.bbc.com/mundo/articles/ceq1g407vzzo
Infantino le muestra a Trump la copa del Mundial.
Infantino le muestra a Trump la copa del Mundial.

Estados Unidos e Israel lanzaron el 28 de febrero una amplia ofensiva aérea sobre Irán, decapitando en las primeras horas a la cúpula político-militar de la república islámica al matar en un ataque a su guía supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

Irán debe enfrentarse en la primera fase mundialista a Nueva Zelanda y Bélgica en Los Ángeles, y luego a Egipto en Seattle.

Su campo base durante el torneo estará situado en Tucson, Arizona.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró el miércoles que Trump le había prometido durante una conversación acoger a la selección iraní.

"El presidente Trump reafirmó que la selección iraní estaba, por supuesto, invitada a disputar el torneo en Estados Unidos", escribió Infantino en Instagram.

La Casa Blanca confirmó posteriormente la conversación entre ambos dirigentes.

AFP

Temas:

Donald Trump Mundial Mundial 2026 Irán

Seguí leyendo

Las más leídas

Frank Fabra y Pablo Lago
TERCERA RONDA

Independiente Medellín 2-1 Juventud: el pedrense se despidió de la Copa Libertadores peleando hasta el final con una conmovedora entrega

Francisco Paco Casal 
DERECHOS DE TV

Así quedó el mapa de los derechos de TV: la apuesta de Tenfield, la pulseada cable vs streaming y la porción extra (e inesperada) que se llevó Torneos/Directv

El entrenador de Uruguay, Marcelo Bielsa, reacciona en un partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026 entre Chile y Uruguay en el estadio Julio Martínez Prádanos, en Santiago 
URUGUAYOS

"No te sorprenda jugar el Mundial": los dos delanteros uruguayos que destacan en México, uno habitual de Bielsa y otro que podría ser una novedad en la celeste

Estadio Campeón del Siglo
PEÑAROL

La falta de tacto de Ruglio, la salida de Néstor Goncálvez que denunció "peso" de representantes en formativas y la versión del club: el jueves caliente de Peñarol en plena crisis de Nacional

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos