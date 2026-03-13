Yendo de la cama a la tribuna: un hincha mostró la exclusiva vista de un apartamento que da a la cancha de Bodo/Glimt en el partido por Champions ante Sporting; mirá el video

La habitación que da a la cancha de Bodo/Glimt, el Aspmyra Stadion

El humilde Bodo/Glimt de Noruega es el equipo sensación de la Liga de Campeones , tras eliminar a Inter de Milán y tras su gran partido de ida de octavos ante Sporting esta semana, y tiene una particular historia con su estadio.

El equipo es local en el Aspmyra Stadion, en la ciudad de Bodo, un escenario que tiene capacidad para 8.270 espectadores.

Además, por las condiciones climáticas, es un estadio que cuenta con césped sintético y calefacción.

Es habitual ver nieve en los costados de la cancha y los tractores trabajan arduamente para retirarla.

Y otra de las particularidades del estadio fundado en 1966 y que desde 2022 tiene cuatro tribunas, es que uno de los arcos da a un edificio con apartamentos.

Esta semana un hincha brasileño alquiló una habitación lindera a la cancha y compartió un video de cómo vio el partido del Bodo/Glimt ante Sporting de Lisboa de Maxi Araújo, en el que los locales ganaron por 3-0.

Parafraseando a la canción de Charly García "Yendo de la cama al living", en las imágenes se ve como pasa de una sala con una cama y un sillón a ver por su ventana cómo se preparaban los equipos y sentir el clima de la tribuna.

Bodo/Glimt se ilusiona

El Bodo/Glimt, que eliminó en los playoff de acceso a octavos al vigente finalista Inter de Milán, arrancó con buen pie los octavos de la Liga de Campeones europea, tras imponerse 3-0 este miércoles en la ida en Noruega al Sporting de Lisboa.

La goleada ante su público en el Aspmyra Stadion supone además la quinta victoria consecutiva del club noruego en esta edición de la Champions.

Sondre Brunstad Fet adelantó a los locales desde el punto de penal (32') y Ole Didrik Blomberg dobló la ventaja en el tiempo añadido de la primera mitad (45+1').

Kasper Hogh anotó su quinto tanto en Liga de Campeones en otros tantos partidos (71'), una diana que disparó el ambiente festivo en la pequeña localidad noruega de Bodo.

"Es una sensación realmente buena, y estoy muy contento conmigo mismo y con el rendimiento de mi equipo", declaró Brunstad Fet a la UEFA tras ser elegido mejor jugador del partido.

"Ha sido un partido bastante abierto y podríamos haberlo controlado más, pero creo que hemos hecho un buen partido contra un buen equipo. Así que va a ser un partido difícil en Lisboa", vaticinó el noruego sobre el partido de vuelta.

"Merecieron ganar"

Durante la fase de grupo único, el sorprendente Bodo se impuso a Manchester City y Atlético de Madrid, antes de derrotar en la ida y vuelta de la eliminatoria al Inter, finalista de la edición 2025.

Así, en su primera participación en el principal torneo de clubes de Europa, el Bodo Glimt queda cerca de alcanzar los cuartos de final, a la espera de la resolución de la eliminatoria el próximo martes en Portugal.

"Creo que merecieron ganar. Solo es el partido de ida, pero está claro que el de vuelta será muy difícil. Pero tenemos que intentarlo, tenemos que creer. Creo que si hay un equipo que puede ganar este partido de vuelta es el nuestro. Somos un equipo muy bueno y creo que en el partido de vuelta tendremos más oportunidades", valoró para la UEFA el defensa español Iván Fresneda, jugador del Sporting.

El club lisboeta, que cuenta con el delantero colombiano Luis Javier Suárez como una de sus grandes figuras, deberá lograr una importante remontada en su feudo si quiere volver a cuartos por primera vez desde 1983.

Con base en AFP