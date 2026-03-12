¿Por qué no pateó Federico Valverde el penal de Real Madrid? El uruguayo explicó la ejecución de Vinícius, en la que pudo haber llegado a una histórica marca de cuatro goles

La marca del mediocampista pudo ser mayor si en el segundo tiempo ejecutaba el penal que tuvieron los merengues, que finalmente fue pateado por Vinícius Júnior, quien falló el remate al detenerlo Gianluigi Donnarumma.
Lo que dijo Federico Valverde sobre el penal
Tras el partido, Valverde explicó qué pasó con el penal, luego de que surgieran rumores de que el brasileño no había dejado patear al uruguayo.
“Vini es una leyenda del Real Madrid, es un gran amigo… Yo y otros compañeros le dijimos que lo tirara él”, agregó Valverde.
Lamentablemente para Real Madrid, el brasileño falló su remate. “Estas cosas pueden pasar, es parte del fútbol”, comentó el uruguayo.
"Es una pena el penal pero lo importante fue el trabajo del equipo, el esfuerzo. Sabemos que los partidos en Mánchester son muy complicados y difíciles, presionan mucho y tienen una afición que aprieta. Tenemos que ir como si fuera 0-0 el resultado y trabajarlo bien", sentenció.