¿Por qué no pateó Federico Valverde el penal de Real Madrid? El uruguayo explicó la ejecución de Vinícius, en la que pudo haber llegado a una histórica marca de cuatro goles

El gesto de Vinícius a Valverde para que tire el penal

El volante uruguayo de Real Madrid , Federico Valverde , vivió una noche histórica este miércoles en el Santiago Bernabéu al anotar los tres goles del triunfo 3-0 ante Manchester City por la Liga de Campeones en el primer tiempo del partido de ida de octavos de final.

La marca del mediocampista pudo ser mayor si en el segundo tiempo ejecutaba el penal que tuvieron los merengues, que finalmente fue pateado por Vinícius Júnior , quien falló el remate al detenerlo Gianluigi Donnarumma.

Tras el partido, Valverde explicó qué pasó con el penal, luego de que surgieran rumores de que el brasileño no había dejado patear al uruguayo.

Federico Valverde celebra su hat trick para Real Madrid ante Manchester City por Champions League junto a varios compañeros

“Vinícius Júnior me preguntó si quería tirar el penal”, dijo Valverde a TNT Sports.

Además, circuló un video en el que se ve al brasileño haciéndole el gesto al uruguayo para ofrecerle el penal.

Embed Para aquellos que insultaron a Vinicius Jr por tirar el penal y decían que lo tenía que tirar Valverde, Vinicius Jr le ofreció el penal a Fede pero Fede se lo otorgó. pic.twitter.com/H8geglj0Cp — MT2 (@madrid_total2) March 12, 2026

“Vini es una leyenda del Real Madrid, es un gran amigo… Yo y otros compañeros le dijimos que lo tirara él”, agregó Valverde.

Lamentablemente para Real Madrid, el brasileño falló su remate. “Estas cosas pueden pasar, es parte del fútbol”, comentó el uruguayo.

MADRID, 11/03/2026.- El centrocampista uruguayo del Real Madrid Fede Valverde (d) celebra su tercer gol con Vinícius Junior (i) durante el encuentro correspondiente a la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones que Real Madrid y Manchester City El centrocampista uruguayo del Real Madrid Fede Valverde celebra su tercer gol con Vinícius Junior Foto: EFE

"Es una pena el penal pero lo importante fue el trabajo del equipo, el esfuerzo. Sabemos que los partidos en Mánchester son muy complicados y difíciles, presionan mucho y tienen una afición que aprieta. Tenemos que ir como si fuera 0-0 el resultado y trabajarlo bien", sentenció.