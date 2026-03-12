Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / URUGUAYOS

¿Por qué no pateó Federico Valverde el penal de Real Madrid? El uruguayo explicó la ejecución de Vinícius, en la que pudo haber llegado a una histórica marca de cuatro goles

La marca histórica del mediocampista pudo ser aún más grande si en el segundo tiempo ejecutaba el penal que tuvo Real Madrid

12 de marzo 2026 - 10:26hs

El gesto de Vinícius a Valverde para que tire el penal

La marca del mediocampista pudo ser mayor si en el segundo tiempo ejecutaba el penal que tuvieron los merengues, que finalmente fue pateado por Vinícius Júnior, quien falló el remate al detenerlo Gianluigi Donnarumma.

Real Madrid's Uruguayan midfielder #08 Federico Valverde (2L) celebrates his third goal during the UEFA Champions League last 16 first leg football match between Real Madrid CF and Manchester City at Santiago Bernabeu Stadium in Madrid on March 11, 2026.
Federico Valverde celebra su hat trick para Real Madrid ante Manchester City por Champions League junto a varios compa&ntilde;eros

Federico Valverde celebra su hat trick para Real Madrid ante Manchester City por Champions League junto a varios compañeros

Lo que dijo Federico Valverde sobre el penal

Tras el partido, Valverde explicó qué pasó con el penal, luego de que surgieran rumores de que el brasileño no había dejado patear al uruguayo.

El volante descartó esa versión tajantemente.

Federico Valverde de Real Madrid anota su segundo gol ante Manchester City por la Champions League 
HISTÓRICO

Federico Valverde dijo que jugó su "mejor partido" tras su triplete en la Champions League y bromeó al llevarse la pelota: "No van a jugar ni los niños"

El festejo familiar de Federico Valverde tras sus tres goles al City
URUGUAYOS

"Nosotros sabemos todo": el emocionante mensaje de Mina Bonino tras la brillante actuación de Federico Valverde en Real Madrid y el festejo familiar del uruguayo

“Vinícius Júnior me preguntó si quería tirar el penal”, dijo Valverde a TNT Sports.

Además, circuló un video en el que se ve al brasileño haciéndole el gesto al uruguayo para ofrecerle el penal.

Embed

“Vini es una leyenda del Real Madrid, es un gran amigo… Yo y otros compañeros le dijimos que lo tirara él”, agregó Valverde.

Lamentablemente para Real Madrid, el brasileño falló su remate. “Estas cosas pueden pasar, es parte del fútbol”, comentó el uruguayo.

MADRID, 11/03/2026.- El centrocampista uruguayo del Real Madrid Fede Valverde (d) celebra su tercer gol con Vinícius Junior (i) durante el encuentro correspondiente a la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones que Real Madrid y Manchester City
El centrocampista uruguayo del Real Madrid Fede Valverde celebra su tercer gol con Vinícius Junior

El centrocampista uruguayo del Real Madrid Fede Valverde celebra su tercer gol con Vinícius Junior

"Es una pena el penal pero lo importante fue el trabajo del equipo, el esfuerzo. Sabemos que los partidos en Mánchester son muy complicados y difíciles, presionan mucho y tienen una afición que aprieta. Tenemos que ir como si fuera 0-0 el resultado y trabajarlo bien", sentenció.

Temas:

Federico Valverde real madrid Estadio Santiago Bernabéu Manchester City

Seguí leyendo

Las más leídas

Federico Valverde celebra el primero de sus goles para Real Madrid ante Manchester City por Champions League
CHAMPIONS LEAGUE

La prensa española, incluyendo la catalana, y la inglesa, llenaron de elogios a Federico Valverde por su noche histórica en Champions League

Federico Valverde celebra su hat trick para Real Madrid ante Manchester City por Champions League junto a varios compañeros
CHAMPIONS LEAGUE

Real Madrid 3-0 Manchester City: con un partido histórico, Federico Valverde anotó los tres golazos ante el equipo de Pep Guardiola por la Champions League; mirá los videos

Diego Aguirre
PEÑAROL

A Diego Aguirre le comunicaron oficialmente la lesión de otro jugador de Peñarol que se perderá tres partidos, mientras confirmaron que Nahuel Herrera se operará el hombro

Eduardo Ache, integrante del comité ejecutivo de la AUF
ENTREVISTA

Eduardo Ache, sobre los derechos de TV, a Referí: "En este tema, la tranquilidad que tiene la AUF es la ecuanimidad del presidente Orsi"

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos