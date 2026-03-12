El extraordinario punto de Novak Djokovic ante Draper en su eliminación en Indian Wells: mirá el video

Novak Djokovic no deja de sorprender al mundo a sus 38 años de edad, compitiendo al máximo nivel ante las generaciones más jóvenes que hoy dominan el circuito ATP , y sigue dejando puntos extraordinarios y magníficos como el que marcó el miércoles por la noche, cuando cayó eliminado en octavos de final de Indian Wells ante Jack Draper .

El paso del serbio por Miami llegó a su fin tras una ajustada derrota frente a Jack Draper en un partidazo, con parciales de 6-4, 4-6 y 6-7 (5) .

Sin embargo, y más allá del resultado, el serbio dejó una postal que recorrió el mundo del tenis: un intercambio de golpes memorable que en las redes sociales rápidamente fue candidateado a punto del año.

Jack Draper , vigente campeón de Indian Wells y una de las grandes apariciones en los últimos años, sostuvo un alto nivel a lo largo del partido aunque tuvo para cerrar el encuentro antes en el tercer set, cuando se encontraba 5-4 arriba en el marcador y sirvió para partido , pero la experiencia y la figura de Djokovic hizo que se defina en el tie-break.

No obstante, luego de 2 horas y 35 minutos de partido, Draper logró imponerse en el tie-break y mantenerse en camino a la defensa del título y eliminado a Djokovic que se lo notó, en especial en el final del encuentro, con poco resto físico, algo lógico teniendo en cuenta que tiene 38 años.

El extraordinario punto de Novak Djokovic

Pese a la derrota, Nole dejó su huella al ganar un punto que quedará en la historia del torneo. Tuvo de todo: 26 golpes, ataques y defensas, potencia y velocidad, cambios de ritmo, drops, globos, smashes. El repertorio por parte de dos jugadores top. En ese intercambio lleno de destreza y talento, se impuso la leyenda serbia de 38 años.

La jugada comenzó con un potente intercambio desde el fondo de la cancha. El británico, luego de una notable defensa a dos palazos de Nole, jugó un globo profundo y obligó al serbio a correr varios metros hacia atrás.

Novak Djokovic Novak Djokovic EFE

Djokovic alcanzó la pelota con un golpe defensivo imposible que volvió a poner la pelota en juego, Draper intentó tomar nuevamente la iniciativa y sorprender con un drop teniendo en cuenta el desgaste de Djokovic, otro globo y un smash, pero el serbio respondió a todo con enorme jerarquía antes de acelerar en el final.

El punto terminó con una definición en la red de Djokovic alcanzando el drop y jugándola cruzado, imposible de alcanzar para Draper, y desató la ovación del partido en el estadio principal del Indian Wells Tennis Garden.

Ahora, en busca de un lugar en semifinales, Draper enfrentará al ruso Daniil Medvedev (11°), verdugo del argentino Sebastián Báez (53°) en la instancia anterior, al que superó por 6-4 y 6-0.