Facundo Ferra: prodigio del karting, piloto del año con un Clase 2 y campeón de Superturismo donde este año asume un gran desafío

Fue mejor piloto en su etapa de karting en 2015, fue galardonado como el mejor del automovilismo uruguayo en 2019 cuando compitió en Clase 2 y tuvo un 2025 soñado ganando en Argentina la Carrera de los 200 Pilotos y consagrándose campeón del Superturismo a nivel local. Sin embargo, para Facundo Ferra, lo mejor está por venir. Porque cuando los desafíos se presentan, a él le gusta ponerle el pecho.

Fiat , a través de su representante oficial Grupo Sevel, anunció para esta temporada su desembarco en el automovilismo nacional como marca oficial del Campeonato Nacional de Superturismo , y para eso eligió a Facundo Ferra como piloto de un Fiat Argo.

"Estoy muy contento, muy agradecido a todo Grupo Sevel, a la marca Fiat y Abarth por involucrarse en este proyecto de Superturismo. El año pasado logré el tan ansiado título después de dos años de ser vicecampeón. Es un proyecto bastante completo y la verdad que es un orgullo poder representarlos", contó Ferra a Referí.

Ferra tituló el cambio que esto implicará para su carrera en una sola palabra: "Profesionalismo".

Al explayarse sobre el concepto manifestó: "Siempre traté de manejarme profesionalmente, pero con mis recursos, siempre siendo yo la cabeza del proyecto y dirigiendo todas las áreas del mismo. Ahora cuento con un grupo muy grande atrás, junto a mis espónsores que siguen acompañando. Después de cerrar el acuerdo comenzamos la construcción del auto y el armado de las carreras porque es un desafío que va a durar todo el año".

Cómo se arma un auto para correr en Superturismo

Facundo Ferra, piloto Joaquín Ormando

"El auto se arrancó a hacer en febrero. Tiene diferentes etapas. La primera es el desarme del auto. Nosotros agarramos un auto cero kilómetro y le sacamos todas las partes para poder armarlo de carrera. Ahora estamos en la etapa de alivianado. El auto se corta en muchas partes y queda en piezas y chapas que generan peso para el automovilismo. El peso no es bueno y se trata de reducirlo lo más posible para tener después la posibilidad de ubicarlo donde nosotros queremos. Esta semana ya empieza la etapa de construcción, donde se hace la jaula antivuelco y lo que hace a todos los elementos de seguridad. La última etapa será la del pintado, armado final y el ploteo", contó Ferra.

"Si Dios quiere estaremos en la primera fecha debutando con el Fiat Argo", expresó a modo de deseo. La carrera contra el tiempo es el primer gran desafío que tiene el equipo.

El equipo y un legado familiar especial

"Cada piloto arma sus estructuras como desea. Hay gente que tiene dos, tres personas alrededor y nosotros en particular somos un equipo que nació muy chiquito, con tres o cuatro personas en 2019. Yo me incorporé a un equipo que ya existía. Luego nos fuimos agrandando. Hoy tenemos cuatro autos, con posibilidad de tener hasta seis. Eso determina que haya más responsables de los autos. En mi caso cuento con dos, tres mecánicos que van a estar asociados a mi auto. Después, cuento con psicóloga deportiva", manifestó el piloto.

"En la parte de ingeniería cuento con un chasista argentino que se llama Gaby Rodríguez que es muy reconocido en el automovilismo argentino, y él tiene un séquito de personas atrás: Rubén Solís, que es el ingeniero encargado de construir y diseñar el auto. Carrera a carrera, también tenemos generalmente asistencia de algún ingeniero de ellos así como también de algún mecánico que viene de Argentina para poder brindar un soporte y apoyo mucho más personalizado y específico para el automóvil", indicó.

"Y ni que hablar que atrás está mi familia, que siempre está apoyando, mi viejo que tiene mucha experiencia dentro del automovilismo y eso suma un montón y que me está ayudando en todo lo que es el armado de este proyecto también", agregó.

Su padre, Daniel Ferra, es el piloto que tiene el récord de carreras ganadas en el Superturismo uruguayo con 33 victorias, además de tres títulos. Todavía es un piloto activo, siendo uno de los grandes referentes del automovilismo uruguayo.

"Hoy tomamos el automovilismo de otra manera, siempre estuvo acompañándome. Fue difícil la decisión de tirarme a correr y que él dijera 'lo está decidiendo por sí mismo y no lo estoy presionando' que siempre está el preconcepto de los padres que llevan a sus hijos a practicar el mismo deporte. Pero la realidad es que yo me crie dentro de un autódromo y después por elección propia decidí yo ir y acompañar a todas las carreras después bueno se fue dando la La chance de ir corriendo, ir teniendo experiencias nuevas", contó.

Tres títulos en karting en cinco años

Fue su familia quien le costeó su incursión en el karting, allá por 2011. "Me podían hacer la inversión y pagarme un karting, un motor, lo hicimos muy familiarmente", recordó.

En su primer año de cadete salió campeón. "Fue medio inesperado para mí porque lo único que hacía era acelerar a todo lo que daba el chasis y exprimir lo que me daban, la herramienta que me daba mi padre y Juan Manuel Ponce León que también fue mecánico de mi padre una gran cantidad de años y se copó con el proyecto ayudándome en los primeros años".

Ese año germinó en Ferra el bichito de ir por más al año siguiente. Y volvió a ser campeón subiendo en 2013 de categoría.

En 2015, Ferra volvió a ser campeón en la categoría Sudam Júnior de karting cerrando una temporada en la que recibió el premio de FIA Americas Awards como mejor piloto de karting en Uruguay. La gala de premiación se llevó a cabo en Panamá.

"Fue un año bisagra porque me despedí un poco del karting tras un campeonato muy lindo, muy disputado. Es una placa que sigo teniendo en mi cuarto, un reconocimiento lindo y que engloba toda esa etapa de 2011 a 2015 donde no es poca cosa tener tres campeonatos".

El salto a Fórmula 4 Sudamericana

Su siguiente pasó fue correr en Fórmula 4 Sudamericana. "Por presupuesto me quedé unos meses parado, pero por haber ganado el campeonato de karting me dieron una prueba gratis en un Fórmula 4 sudamericana, una categoría que en ese momento era manejada por Tato (Gerardo) Salaverría. Me fue muy bien, la primera vez que me subí al auto estuve a dos segundos del récord que tenían en El Pinar".

En su segunda prueba hizo tiempo casi para una pole. Ferra tenía 15 años y la edad mínima para correr era de 16. Varios equipos se interesaron por él. "Con un trabajo muy grande del Automóvil Club del Uruguay, de Jorge Etchemendy particularmente, porque se puso el proyecto al hombro, intentamos sacar todos los permisos con el INAU para que me permitieran correr. Algo que hoy lo vemos muy usual con gente que llega a Fórmula 1 con 16 o 17 años, por aquel tiempo acá había ese tope de edad. A mitad de año logré la habilitación y salió un año muy lindo también".

"Gané una carrera y quedamos terceros en el campeonato habiendo arrancado cuatro fechas tarde. Me brindó un montón de conocimiento que hoy estoy aplicando porque lo bueno que tenía esa categoría es que era un mono chasis con mono gestión al que no le podías tocar nada más que el aire para mejorar tu manejo. Las dos variables eran esas, el resto del auto era igual para todos. Además, tenía la chance de tener la telemetría, la adquisición de datos de todos los pilotos de la categoría. Yo tenía la referencia tal cual de lo que hizo el más rápido. Me gustó mucho esa experiencia porque pude sacar toda esa parte de conocimiento de la adquisición de datos. que hoy en día uso y quizás hasta me dedico a eso, porque brindo servicios de coaching y lo aplico con pilotos del karting".

El piloto del año corriendo en Clase 2

"El 2019 fue un año que me marcó e impulsó mi carrera deportiva. Fue otro año en el que no teníamos el presupuesto para correr y como me había ido muy bien en tres carreras que habían hecho especiales en Superturismo Clase 2 en 2018, donde corrí con Carolina Cánepa, se empezó a ver que con 17 años era muy capaz arriba de un auto y si tenía una buena herramienta podía pelearle a gente muy experiente. Ahí decidí tirarme a correr solo. Mi viejo también estaba corriendo, entonces eran dos presupuestos que había que juntar, y no es fácil juntar presupuestos en Uruguay. El automovilismo no es un deporte barato", recordó.

Ferra fue a probar suerte en la primera carrera. Hizo las dos poles, pero largó pero se le rompió el auto. En la segunda ganó. En la tercera volvió a hacer las poles y ganó las dos carreras. El plan original era correr solo tres carreras en el año. El éxito los fue llevando a correr una más y otra más y otra más. "Terminé como con 10 poles y siete carreras ganadas. Arranqué varias fechas tarde y salí campeón una fecha antes del término del campeonato", evocó.

Fue elegido como mejor piloto de la temporada en el automovilismo uruguayo. También ganó el Premio Charrúa, siendo la única vez que se entregó al galardón a un piloto no proveniente del Superturismo.

Ferra arañó el título de Superturismo en 2023 y 2024 pero el año pasado se sacó la espina. Quedó igualado con Fernando Etchegorry pero se consagró campeón por tener mayor cantidad de triunfos en la temporada.

También el año pasado fue a correr en Buenos Aires la Carrera de los 200 Pilotos como invitado de Joaquín Caffaro y logró un triunfo que sorprendió a propios y ajenos, en una victoria que califica como la más "grande" de su joven carrera,

La velocidad que se alcanza en Superturismo y el dominio del factor miedo

"La velocidad en el Superturismo ronda los 200 kilómetros por hora, con una velocidad máxima de 210, generalmente con succión y frío se puede llegar a 210 en el autódromo del Pinar", expresó Ferra.

Consultado sobre cómo combina esa sensación con el miedo natural a sensaciones extremas, el piloto respondió: "La realidad es que cuando te subís a un auto no estás pensando en nada de eso. Si vas pensando en eso, empezás a cometer errores y a tenerle miedo a algo que no te tiene que dar miedo porque la velocidad es natural del deporte y es un deporte extremo, un deporte en el que las velocidades son muy altas, el riesgo es muy alto, los accidentes se tratan de mitigar, pero la realidad es que estamos todo el tiempo expuestos a accidentes graves porque el auto desarrolla mucha velocidad en muy pocos metros".

"No es tanto la velocidad máxima sino que capaz que desarrolla de 60 a 150 k/h en 300 metros, entonces eso y el poder frenante que tiene porque frenamos de 200 a 50 k/h en 120 metros, ahí están las claves de la diferencia con un auto de calle en el que al ver un semáforo rojo se empieza a frenar paulatinamente y nunca se clavan los frenos, a no ser que se te cruce alguien", agregó.

"Nosotros clavamos los frenos en todas las curvas. Cuando empezás de chico es más fácil porque vos vas creciendo gradualmente la velocidad y el karting al ser tan bajito e ir tan cerca del piso te da una sensación de velocidad mucho mayor que la del auto entonces no voy a decir que es fácil manejar un auto pero a quien viene del karting le resulta que hay más tiempo, porque la vuelta del karting tiene 46, 47 segundos y en el auto tenemos a veces casi dos minutos", explicó el piloto.

"Entonces si bien vos tenés que poner los cambios, frenar más el volante, pero es solamente una variable más que son los cambios. El karting tiene todo lo otro, menos los cambios o en algunos autos que hay que usar el embrague. En Superturismo tenemos caja secuencial, así que no usamos el embrague tampoco. Estamos preparados hace muchos años con esa adrenalina, con ese vértigo, con eso que te tiene que pasar cada vez que te subís al auto, porque si no te pasa capaz que es hora de bajarse. Es la parte linda del automovilismo, que es un deporte que te genera mucha adrenalina y que realmente vamos muy rápido y no cualquiera puede hacer lo que hacemos nosotros", concluyó.

Los objetivos que espera para este 2026

"Tenemos varios objetivos planteados para este año. El primero es llegar a la primera carrera. Eso ya es un trabajo muy grande que estamos haciendo para poder llegar a tiempo y tener el auto presente. La idea es poder ganar con el Fiat acá en Superturismo y poder pelear por el campeonato. O sea, no tengo duda de que no es casualidad lo que venimos haciendo, no es casualidad los resultados que hemos tenido con otro auto. Y creo que con el mismo grupo de trabajo y trabajando conscientemente arriba de un auto, voy a poder desarrollarlo junto a todo el grupo que tengo atrás, porque esto es un deporte que si bien parece individualista, porque solamente yo manejo el auto, es de un grupo muy grande atrás que hace que el auto funcione bien y hace que yo me pueda destacar en la pista", reconoció.

"Todos estamos conscientes de que hay que trabajar un montón porque dejo un auto que ya está desarrollado y que funciona bien y vamos a la incertidumbre de cómo va a funcionar este. Toda el área de ingeniería y todo lo que se está apostando en este proyecto, es para poder arrancar medianamente parecido a cómo se terminó. Obviamente es una cuestión lógica que unas carreras que va a llevar a ponerlo a punto y acostumbrarme yo al auto nuevo. Pero sería muy lindo poder llegar a la definición del 2026 con chance de campeonato", adelantó.

"El automovilismo tiene revancha rápida. Cuando te va mal el sábado ya sabes que tenés el domingo y te podés reponer rápido. Y es también un ejercicio mental bastante importante. En 2024 faltaban dos vueltas y venía ganando el campeonato, pero una maniobra, un toque hizo que algo se desacomode en mi auto y se terminara rompiendo. Y me quedé sin nada. Y eso fue un golpe muy duro porque habíamos hecho todo bien durante el año para poder llegar con chances de definir el campeonato", recordó.

"Que se te escape de las manos por algo que no es culpa tuya, la verdad que te da mucha impotencia. En febrero de 2025, antes de empezar el año pasado, me contacté con una psicóloga deportiva argentina que me habían recomendado, Bárbara Cantón. Hablamos el mismo idioma del automovilismo. Me ayuda con sus técnicas y toda la parte del conocimiento de la psicología pero para mí es como una charla de amigos. Fue de las mejores inversiones que hice para mí porque siempre la inversión va para el auto y el presupuesto para el auto para mejorar cosas",