Las Cimarronas perdieron con Escocia y se quedaron sin chances de pelear un lugar en el Mundial de hockey sobre césped

La selección uruguaya de hockey sobre césped, Las Cimarronas, perdieron este jueves 3-1 contra Escocia quedando eliminadas de las semifinales del repechaje para el Mundial que se disputa en Hyderabad, India.
Las celestes jugaron de igual a igual, tuvieron más penetraciones en el área que las europeas (15 a 13) pero generaron muchos menos córner cortos, dos contra seis de Escocia.
Tras perder 4-0 con India en el debut, el equipo que dirige Rolando Rivero había recuperado las esperanzas al vencer 3-2 a Gales en la segunda fecha.
India primera y Escocia segunda, avanzaron a semifinales donde jugarán contra Inglaterra e Italia.
Inglaterra ganó sus tres partidos mientras que Italia empató 1-1 con Corea del Sur pero avanzó por tener mejor saldo de goles (0 contra -2).
Los tres primeros clasifican al Mundial. El cuarto necesita tener un ranking IHF mejor que el de Japón, 13°, que terminó cuarto en el torneo de repechaje mundial que se jugó en Santiago y que terminó el domingo.
El torneo no terminó para Uruguay que este viernes, a la hora 8.15, enfrentará a Austria por las semifinales para el quinto puesto.
Luego cerrará el certamen enfrentando al ganador o perdedor de Corea del Sur vs Gales.