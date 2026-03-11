Dólar
HOCKEY SOBRE CÉSPED

Las Cimarronas perdieron con Escocia y se quedaron sin chances de pelear un lugar en el Mundial de hockey sobre césped

La selección uruguaya de hockey sobre césped perdió este jueves 3-1 contra Escocia

11 de marzo 2026 - 14:00hs
Lupe Curutchague

Lupe Curutchague

Foto: FIH

La selección uruguaya de hockey sobre césped, Las Cimarronas, perdieron este jueves 3-1 contra Escocia quedando eliminadas de las semifinales del repechaje para el Mundial que se disputa en Hyderabad, India.

Las celestes jugaron de igual a igual, tuvieron más penetraciones en el área que las europeas (15 a 13) pero generaron muchos menos córner cortos, dos contra seis de Escocia.

India primera y Escocia segunda, avanzaron a semifinales donde jugarán contra Inglaterra e Italia.

Inglaterra ganó sus tres partidos mientras que Italia empató 1-1 con Corea del Sur pero avanzó por tener mejor saldo de goles (0 contra -2).

Los tres primeros clasifican al Mundial. El cuarto necesita tener un ranking IHF mejor que el de Japón, 13°, que terminó cuarto en el torneo de repechaje mundial que se jugó en Santiago y que terminó el domingo.

El torneo no terminó para Uruguay que este viernes, a la hora 8.15, enfrentará a Austria por las semifinales para el quinto puesto.

Luego cerrará el certamen enfrentando al ganador o perdedor de Corea del Sur vs Gales.

