Sindicato de trabajadores tercerizados del Mides realiza paro de 24 horas con movilizaciones en reclamo por salarios adeudados

El Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines ( Sutiga ), que nuclea a funcionarios tercerizados del Ministerio de Desarrollo Social ( Mides ), lleva adelante un paro de 24 horas con movilizaciones en reclamo por salarios adeudados .

Por esta hora, el colectivo sindical se encuentra sobre las inmediaciones del Mides , en 18 de Julio y Barrios Amorín.

"El motivo que nos convoca hoy aquí es el atraso en el pago de salarios de los trabajadores y las trabajadoras que estamos en servicios que son tercerizados de Mides" , explicó Agustina Capelli de Sutiga en diálogo con Telemundo (Canal 12).

OPERATIVOS De Ciudad Vieja a Palermo: Ministerio del Interior y Mides realizan operativos para retirar personas en situación de calle

AYUDA SOCIAL Mides anunció aumento de Bono Crianza y nueva canasta de higiene menstrual para beneficiarios de la Tarjeta Uruguay Social

De acuerdo con la sindicalista, hay actualmente alrededor de "1.000 trabajadores y trabajadoras que no están percibiendo su salario" por el adeudamiento de aproximadamente "diez organizaciones" .

"Estamos a la espera de un mecanismo que pueda garantizar el cobro del salario de las trabajadoras y los trabajadores; no estamos pidiendo nada excepcional, estamos hablando del salario, que es crucial para sostener la vida de todas y todos", sostuvo.

Por su parte, el sindicalista Sebastián Caraballo explicó que el problema que denuncian no se trata de una cuestión puntual, sino de una "bastante estructural", que los "afecta desde que se creó el Mides".

"Hay compañeros que no cobraban hace tres meses. La vida de un trabajador es insostenible con esas condiciones", apuntó.