Operación Almuñécar: ocho detenidos tras 17 allanamientos por tráfico de armas y drogas en Montevideo

Un operativo llevado adelante por la Dirección General de Información e Inteligencia Policial resultó en la detención de ocho personas vinculadas al tráfico de armas de fuego y drogas.
El procedimiento, denominado operación Almuñécar, supuso la realización de 17 allanamientos simultáneos en distintos puntos de la capital, sobre todo en los barrios Cerro y Capurro.
La investigación de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional (DIPN) permitió identificar a los presuntos involucrados y los domicilios utilizados para cometer los delitos. Durante las inspecciones, los efectivos incautaron dos revólveres sin numeración visible y 70 municiones de diversos calibres.
Pero también se incautaron varias dosis de cocaína, pasta base y marihuana. En los lugares registrados también se hallaron tres balanzas de precisión y tres equipos de comunicación tipo handy.
El despliegue policial incluyó la incautación de diversos elementos tecnológicos y dinero en efectivo. Respecto al primer grupo, se incautaron 21 teléfonos celulares y tres notebooks. También se incautó un auto vinculado a la organización.
La Fiscalía actuante dispuso ordenó la realización de pericias técnicas sobre las armas y los dispositivos electrónicos incautados para seguir con la investigación.