Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
23°C
llovizna ligera
Jueves:
Mín  19°
Máx  23°

Siguenos en:

/ Nacional / INVESTIGACIÓN

Operación Almuñécar: ocho detenidos tras 17 allanamientos por tráfico de armas y drogas en Montevideo

Los allanamientos se centraron en zonas de Cerro y Capurro; las autoridades incautaron varisa dosis de cocaína, pasta base y también marihuana

11 de marzo 2026 - 16:21hs
Parte de lo incautado en la operación

Parte de lo incautado en la operación

Foto: Ministerio del Interior

Un operativo llevado adelante por la Dirección General de Información e Inteligencia Policial resultó en la detención de ocho personas vinculadas al tráfico de armas de fuego y drogas.

El procedimiento, denominado operación Almuñécar, supuso la realización de 17 allanamientos simultáneos en distintos puntos de la capital, sobre todo en los barrios Cerro y Capurro.

La investigación de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional (DIPN) permitió identificar a los presuntos involucrados y los domicilios utilizados para cometer los delitos. Durante las inspecciones, los efectivos incautaron dos revólveres sin numeración visible y 70 municiones de diversos calibres.

Más noticias
Policía investiga hallazgo de restos óseos
MONTEVIDEO

La Policía investiga el hallazgo de restos óseos en edificio de Parque Batlle: ITF realiza pericias para determinar origen

Policía sufrió una herida de arma de fuego
MONTEVIDEO

Policía resultó herido de bala tras intentar repeler una rapiña contra un vecino de barrio Peñarol

Pero también se incautaron varias dosis de cocaína, pasta base y marihuana. En los lugares registrados también se hallaron tres balanzas de precisión y tres equipos de comunicación tipo handy.

El despliegue policial incluyó la incautación de diversos elementos tecnológicos y dinero en efectivo. Respecto al primer grupo, se incautaron 21 teléfonos celulares y tres notebooks. También se incautó un auto vinculado a la organización.

La Fiscalía actuante dispuso ordenó la realización de pericias técnicas sobre las armas y los dispositivos electrónicos incautados para seguir con la investigación.

Temas:

operación armas Drogas

Seguí leyendo

Las más leídas

Render de una de las patrullas oceánicas que iba a construir Cardama
PARLAMENTO

¿Uruguay puede construir patrullas oceánicas? La visión de dos excomandantes en jefe de la Armada en la comisión sobre el caso Cardama

Caso Jonathan Correa: el prontuario que tenía el padre que asesinó a su hijo a golpes
MONTEVIDEO

Caso Jonathan Correa: el prontuario que tenía el padre que asesinó a su hijo a golpes

Accidente fatal en Los Arrayanes: test de alcoholemia a la pareja que falleció dio negativo
MALDONADO

Accidente fatal en Los Arrayanes: test de alcoholemia a la pareja que falleció dio negativo

Un empresario se dio cuenta de que lo querían estafar, grabó la maniobra en vivo y descubrió a los ladrones
ADVERTENCIA

Un empresario se dio cuenta de que lo querían estafar, grabó la maniobra en vivo y descubrió a los ladrones

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos