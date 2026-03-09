Policía resultó herido de bala tras intentar repeler una rapiña contra un vecino de barrio Peñarol

Un funcionario policial resultó herido tras intervenir en un intento de rapiña a un vecino de barrio Peñarol , informó la Jefatura de Policía de Montevideo en un comunicado.

El hecho tuvo lugar este domingo, en horas de la noche, en las inmediaciones de las calles Ernesto Pintos y Aparicio Saravia .

Allí, según informó la Policía, la víctima del robo se encontraba saliendo de su vivienda en su vehículo personal cuando, en determinado momento, fue abordado por un hombre que, mediante amenazas con un arma de fuego, le exigió la entrega del automóvil .

POLICIALES Un policía fue rapiñado en Verdisol: le robaron la moto, el celular y su arma de reglamento con 15 balas

PELEA Policía y Fiscalía investigan una brutal pelea a la salida de un cumpleaños de 15 en Artigas

Ante la situación, el automovilista decidió descender del vehículo luego de que el criminal efectuara varios disparos contra el auto .

En ese momento, al escuchar los gritos, un funcionario policial vecino del lugar salió de su vivienda y observó lo que estaba ocurriendo, procediendo a intervenir.

Al intentar interceptar al autor, el ladrón efectuó disparos contra el funcionario, quien intervino en la situación pero resultó herido. El autor del crimen, en tanto, terminó dándose a la fuga del lugar en el vehículo.

El funcionario fue trasladado al Hospital Policial, donde fue asistido por un médico de guardia, quien le diagnosticó una "herida de arma de fuego en hombro izquierdo, con orificio de entrada sin salida", siendo dado de alta en la madrugada de este lunes.

En la escena de los hechos, la Policía encontró seis vainas calibre 9 milímetros, así como cámaras de videovigilancia que habrían registrado el episodio.

Trabajó en el lugar personal de Policía Científica. La investigación se encuentra bajo la órbita de la Fiscalía.