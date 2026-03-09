Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
23°C
cielo claro
Martes:
Mín  17°
Máx  22°

Siguenos en:

/ Nacional / MONTEVIDEO

Policía resultó herido de bala tras intentar repeler una rapiña contra un vecino de barrio Peñarol

En la escena de los hechos, la Policía encontró seis vainas calibre 9 milímetro, así como cámaras de videovigilancia que habrían registrado el episodio

9 de marzo 2026 - 13:19hs
Policía sufrió una herida de arma de fuego

Policía sufrió una herida de arma de fuego

Foto: Inés Guimaraens

Un funcionario policial resultó herido tras intervenir en un intento de rapiña a un vecino de barrio Peñarol, informó la Jefatura de Policía de Montevideo en un comunicado.

El hecho tuvo lugar este domingo, en horas de la noche, en las inmediaciones de las calles Ernesto Pintos y Aparicio Saravia.

Allí, según informó la Policía, la víctima del robo se encontraba saliendo de su vivienda en su vehículo personal cuando, en determinado momento, fue abordado por un hombre que, mediante amenazas con un arma de fuego, le exigió la entrega del automóvil.

Más noticias
Policía y Fiscalía investigan pelea en Artigas
PELEA

Policía y Fiscalía investigan una brutal pelea a la salida de un cumpleaños de 15 en Artigas

un policia fue rapinado en verdisol: le robaron la moto, el celular y su arma de reglamento con 15 balas
POLICIALES

Un policía fue rapiñado en Verdisol: le robaron la moto, el celular y su arma de reglamento con 15 balas

Ante la situación, el automovilista decidió descender del vehículo luego de que el criminal efectuara varios disparos contra el auto.

En ese momento, al escuchar los gritos, un funcionario policial vecino del lugar salió de su vivienda y observó lo que estaba ocurriendo, procediendo a intervenir.

Al intentar interceptar al autor, el ladrón efectuó disparos contra el funcionario, quien intervino en la situación pero resultó herido. El autor del crimen, en tanto, terminó dándose a la fuga del lugar en el vehículo.

El funcionario fue trasladado al Hospital Policial, donde fue asistido por un médico de guardia, quien le diagnosticó una "herida de arma de fuego en hombro izquierdo, con orificio de entrada sin salida", siendo dado de alta en la madrugada de este lunes.

En la escena de los hechos, la Policía encontró seis vainas calibre 9 milímetros, así como cámaras de videovigilancia que habrían registrado el episodio.

Trabajó en el lugar personal de Policía Científica. La investigación se encuentra bajo la órbita de la Fiscalía.

Temas:

policía Rapiña barrio Peñarol Montevideo

Seguí leyendo

Las más leídas

El grupo que controla marcas como Doña Coca, Verdeagua y Olaso adelanta que comprará empresas por US$ 50 millones y proyecta cómo será el 2026 en materia de fusiones y adquisiciones

El grupo que controla marcas como Doña Coca, Verdeagua y Olaso adelanta que comprará empresas por US$ 50 millones y proyecta cómo será el 2026 en materia de fusiones y adquisiciones

Barco abandonado en Carmelo

Preocupación ambiental en Carmelo: permanecen tres barcos abandonados en arroyo y alcalde advierte por contaminación

El científico Gonzalo Moratorio
BUENA NOTICIA

Operaron a Gonzalo Moratorio: médicos lograron quitar un tumor y el virólogo recuperó movilidad del lado derecho de su cuerpo

Frontera terrestre entre Israel y Egipto
GUERRA EN MEDIO ORIENTE

Una crónica de guerra inesperada: la normalidad israelí bajo misiles y una evacuación caótica por Egipto

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos