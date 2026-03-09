Guerras y petróleo: experto advierte que la escalada en Medio Oriente puede impulsar la inflación global

El recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente volvió a colocar al mercado petrolero en el centro de la escena económica global. La tensión en la región genera incertidumbre sobre el suministro energético y podría tener efectos directos sobre la inflación mundial si el precio del barril se mantiene elevado durante un período prolongado.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El geólogo y exdirector de Exploración y Producción de Ancap, Héctor de Santa Ana , afirmó que históricamente los grandes saltos en el precio del petróleo han estado asociados a conflictos geopolíticos. En declaraciones al programa Tiempo de Cambio de Radio Rural, sostuvo que la actual situación encaja dentro de ese patrón histórico de subas vinculadas a conflictos.

Según explicó, las crisis internacionales suelen generar aumentos de precios que, a su vez, impulsan inversiones en exploración y producción. Sin embargo, advirtió que el contexto actual presenta un nivel de conflictividad particularmente alto. “Tanta conflictividad, tantos países involucrados y con tanta agresión, habiendo cortado muchos vínculos diplomáticos para negociar, hace más difícil prever una salida rápida”, afirmó.

Preocupación ambiental en Carmelo: permanecen tres barcos abandonados en arroyo y alcalde advierte por contaminación

MERCADOS El dólar abre a la baja en Uruguay mientras el petróleo supera los US$ 100 y caen las bolsas

De Santa Ana también señaló que los conflictos pueden afectar la producción petrolera, en parte porque el cierre de pozos puede generar problemas técnicos y económicos para retomar la actividad.

Explicó que muchos yacimientos maduros tienen costos elevados de mantenimiento y producen volúmenes relativamente bajos.

“Cuando cerrás un pozo, muchas veces después no tiene justificación económica abrirlo de vuelta, porque hay que hacer reparaciones que no se hicieron antes y además se deterioró por el cierre”, indicó.

En algunos casos, agregó, los pozos pueden volverse técnicamente complejos o riesgosos de reactivar. No obstante, aclaró que esta situación no suele aplicarse a los grandes productores del Golfo Pérsico.

“En general el mantenimiento de los pozos es excelente y el costo operacional para sacar cada barril es muy bajo, muchas veces de un solo dígito”, explicó.

El rol del Estrecho de Ormuz

Uno de los puntos estratégicos del actual escenario es el Estrecho de Ormuz, una vía clave para el transporte de petróleo desde el Golfo hacia el resto del mundo.

Para el especialista, cualquier interrupción prolongada en esa zona puede tener consecuencias globales.

“Si el conflicto se prolonga más allá de unos días o semanas, el impacto a nivel global es enorme”, señaló.

En ese contexto, advirtió que existe una relación directa entre el precio del crudo y la inflación.

“Los puntos de suba del barril del petróleo se traducen en suba de inflación. Es una ecuación bastante clara a nivel mundial”, afirmó.

Además, sostuvo que el impacto del conflicto no solo se refleja en el precio sino también en las dificultades logísticas para transportar el petróleo desde la región.

“El efecto de la logística es complejo para el Golfo. Pensar en otras alternativas implica volúmenes mucho más chicos y costos mucho más altos, como los oleoductos por Arabia”, explicó.

image

Precio y seguridad de abastecimiento

El exjerarca de Ancap también distinguió entre dos conceptos que suelen confundirse en el debate energético: el precio del petróleo y la seguridad de abastecimiento.

“Una cosa es el precio y otra cosa es la seguridad del abastecimiento”, explicó.

En el caso de Uruguay, consideró que el país no debería enfrentar problemas de suministro debido a su ubicación y a las relaciones regionales.

“Uruguay tiene países productores muy importantes cerca, alianzas estratégicas en el Mercosur, Vaca Muerta en Argentina y los yacimientos de Brasil. Hay condiciones como para pensar que no haya problemas de abastecimiento”, afirmó.

Sin embargo, aclaró que incluso con suministro garantizado, el país no quedaría al margen de los efectos del mercado internacional.

“Si el precio se estabiliza en US$ 120, US$ 130 o US$ 140 del barril, independientemente de que tengas abastecimiento, vas a tener que pagar ese valor”, señaló.

I mpacto potencial en los combustibles en Uruguay

El aumento del petróleo también comienza a ser monitoreado en Uruguay por su posible impacto en los combustibles. Según informó El Observador, la suba del crudo presiona el sistema de fijación de precios vigente, que incluye una banda de flotación para amortiguar las variaciones internacionales.