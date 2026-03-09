Preocupación ambiental en Carmelo: permanecen tres barcos abandonados en arroyo y alcalde advierte por contaminación

En diciembre de 2018 tres barcos abandonados en un astillero en el arroyo Las Vacas rompieron las amarras y terminaron impactando contra el puente de Carmelo . Pero no eran las únicas embarcaciones semihundidas en aguas colonienses; años después todavía permanecen algunas y generan preocupación en la zona por el riesgo de contaminación .

El choque de hace más de siete años provocó que el puente quedara torcido e intransitable para vehículos. De hecho, la ciudad de 18 mil habitantes permaneció prácticamente aislada durante semanas . Los primeros días de 2019 comenzaron las reparaciones y el retiro de los barcos, pero las obras culminaron en febrero. El incidente quedó en el recuerdo de los lugareños, pero el origen del problema todavía persiste y son las embarcaciones abandonadas en el arroyo Las Vacas .

En abril de 2019, el gobierno de Tabaré Vázquez acordó con una empresa privada, a través de una compra directa autorizada por el Consejo de Ministros, el retiro de 10 embarcaciones en mal estado . El decreto indicó que la decisión se tomaba por el importante riesgo para la navegación, con consecuencias en la calidad de las aguas, costas, bienes de terceros y de la infraestructura nacional.

CUENTAS PÚBLICAS Consejo Fiscal alerta por riesgos de incumplimiento de la meta fiscal en 2026 y advierte sobre la necesidad de prever ajustes de gasto

MERCADOS Escalada en Medio Oriente: el shock geopolítico sacude al petróleo y pone bajo la lupa la inflación y las tasas

El fundamento fue el accidente en el puente. “El motivo de urgencia queda demostrado por el grave incidente del 15 de diciembre de 2018, cuando 3 embarcaciones amarradas frente a los predios vinculados al Astillero Maffoni quedaron a la deriva impactando contra el puente giratorio sobre el arroyo de Las Vacas, ocasionando graves daños y poniendo en riesgo la vida humana” , expuso el texto oficial.

barcos 2

Con ese antecedente se autorizó la compra directa solicitada por la Dirección Nacional de Hidrografía del Ministerio de Transporte (MTOP) para el traslado a tierra de las 10 embarcaciones, con un costo de US$ 1,2 millones.

Al año siguiente -ya en la administración de Luis Lacalle Pou- comenzaron las tareas de retiro en el arroyo de Carmelo. Sin embargo, todavía permanecen algunas que no fueron incluidas en los trabajos de desguace, según informó a El Observador el alcalde de Carmelo, Luis Parodi.

“Quedaron tres embarcaciones pesqueras sin retirar y están contaminando la zona por el derrame de combustible”, explicó. Sin embargo, los tres nombres figuran en el listado de barcos a retirar mencionados en el decreto de 2019.

El arroyo Las Vacas tiene 17 kilómetros navegables, cuenta con una profundidad de entre 3 y 4 metros y es uno de los puntos neurálgicos de la zona. Parodi recordó que allí se ubica el puerto comercial utilizado para el transporte fluvial entre Carmelo y la localidad argentina de Tigre.

Además hay astilleros privados y uno del MTOP y funciona la Escuela de Reparaciones, Construcciones Navales y Anexos de la UTU. El arroyo también se utiliza para eventos deportivos, como el Triatlón de Carmelo que es el más antiguo del país.

Pero todas esas actividades tienen el contraste de los barcos abandonados. “Están semihundidos y perdiendo combustible en terrenos privados. Están en una zona habitada y si hay algún tipo de creciente la contaminación sube”, afirmó Parodi.

Meses atrás hubo contactos con representantes del MTOP durante una recorrida de autoridades por municipios de la zona. En esa instancia fue planteada la importancia del retiro de los barcos que permanecen abandonados. Ahora se espera una definición de la Dirección Nacional de Hidrografía. “Nos dijeron que el tema estaba en estudio; a nivel departamental no tenemos jurisdicción para hacer nada”, mencionó el alcalde.