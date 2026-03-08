Las Cimarronas perdieron 4-0 con India en su debut por el repechaje para el Mundial de hockey sobre césped

La selección uruguaya de hockey sobre césped, Las Cimarronas , perdieron este domingo 4-0 contra India, en Hyderabad, en su debut por el grupo A del repechaje mundial que se lleva a cabo en esa ciudad de India.

Un gol de Sunelita Toppo en el segundo cuarto, en el tercer córner corto del que dispusieron las locales, abrió el camino del triunfo.

India dispuso de seis cortos a favor y Uruguay solo dos , en el último cuarto (se juegan cuatro de 15 minutos cada uno).

Uruguay planteó el encuentro con un plan defensivo que probó el pasado martes en amistoso contra Inglaterra en el que jugó dos cuartos a la defensiva y un tercero proponiendo, presionando y jugando de igual a igual. Estaban 0-0 y cuando el modelo y sistema cambió, cayeron 4-1.

India es noveno del ranking mundial, país madre de este deporte y equipo que juega ProLeague.

Ahora Uruguay jugará este lunes a la hora 8.45 contra Gales que en su debut perdió 1-0 con Escocia. Contra las escocesas se jugará el miércoles también 8.45.

En la otra serie, Inglaterra venció 5-2 a Italia y Corea del Sur 1-0 a Austria.

Con estos resultados, Inglaterra (7° del mundo) e India mostraron su poderío como para aspirar a las dos primeras plazas que clasifican al Mundial.

Los dos primeros de cada grupo pasan a semis, los ganadores de las semis y el ganador del duelo por el tercer puesto clasifican directo al Mundial.

El cuarto deberá cotejar su ranking con respecto al cuarto del repechaje mundial que culmina este domingo en Santiago.

Ahí clasificaron ya como finalistas Chile y Australia mientras que jugarán el tercer puesto Irlanda (12° del ranking) y Japón (13°).

Por dónde ver a Las Cimarronas en el repechaje para el Mundial de hockey sobre césped

Los partidos de Uruguay se ven en cable en directo por TCC, Nuevo Siglo, Montecable y Cablevisión/Flow, por Canal 5 en diferido (hoy después de La Hora de los Deportes) y Watch Hockey en streaming.