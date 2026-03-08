Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Polideportivo / HOCKEY SOBRE CÉSPED

Las Cimarronas perdieron 4-0 con India en su debut por el repechaje para el Mundial de hockey sobre césped

Las Cimarronas cayeron contra India en el arranque del repechaje mundial y necesitan recuperarse este lunes contra Gales que cayó ante Escocia

8 de marzo 2026 - 15:44hs
Teresa Viana y Lucía Olascoaga

Teresa Viana y Lucía Olascoaga

Foto: FIH

La selección uruguaya de hockey sobre césped, Las Cimarronas, perdieron este domingo 4-0 contra India, en Hyderabad, en su debut por el grupo A del repechaje mundial que se lleva a cabo en esa ciudad de India.

Un gol de Sunelita Toppo en el segundo cuarto, en el tercer córner corto del que dispusieron las locales, abrió el camino del triunfo.

Luego siguieron tantos de Ishika, Lalremsiami y Rutuja Dadaso Pisal.

India dispuso de seis cortos a favor y Uruguay solo dos, en el último cuarto (se juegan cuatro de 15 minutos cada uno).

El festejo de Milagros Seigal
HOCKEY SOBRE CÉSPED

Las Cimarronas tienen plantel para buscar su histórico lugar en el Mundial de hockey sobre césped, en un repechaje a jugarse en India

Jacinta Curutchague
HOCKEY SOBRE CÉSPED

Jacinta Curutchague palpita el Premundial con Las Cimarronas en India: "Nos sentimos confiadas, seguras, fuertes y con muchísima ilusión"

Uruguay planteó el encuentro con un plan defensivo que probó el pasado martes en amistoso contra Inglaterra en el que jugó dos cuartos a la defensiva y un tercero proponiendo, presionando y jugando de igual a igual. Estaban 0-0 y cuando el modelo y sistema cambió, cayeron 4-1.

India es noveno del ranking mundial, país madre de este deporte y equipo que juega ProLeague.

Ahora Uruguay jugará este lunes a la hora 8.45 contra Gales que en su debut perdió 1-0 con Escocia. Contra las escocesas se jugará el miércoles también 8.45.

En la otra serie, Inglaterra venció 5-2 a Italia y Corea del Sur 1-0 a Austria.

Con estos resultados, Inglaterra (7° del mundo) e India mostraron su poderío como para aspirar a las dos primeras plazas que clasifican al Mundial.

Los dos primeros de cada grupo pasan a semis, los ganadores de las semis y el ganador del duelo por el tercer puesto clasifican directo al Mundial.

El cuarto deberá cotejar su ranking con respecto al cuarto del repechaje mundial que culmina este domingo en Santiago.

Ahí clasificaron ya como finalistas Chile y Australia mientras que jugarán el tercer puesto Irlanda (12° del ranking) y Japón (13°).

Por dónde ver a Las Cimarronas en el repechaje para el Mundial de hockey sobre césped

Los partidos de Uruguay se ven en cable en directo por TCC, Nuevo Siglo, Montecable y Cablevisión/Flow, por Canal 5 en diferido (hoy después de La Hora de los Deportes) y Watch Hockey en streaming.

Temas:

Las Cimarronas hockey sobre césped India

Seguí leyendo

Las más leídas

Luis Angulo celebra su gol ante Danubio
EN VIVO

Peñarol y Danubio empataron 1-1: el carbonero sumó dos nuevos lesionados y no pudo superar a un Danubio con un Mauro Goicoechea que fue figura

Ricardo Vairo, presidente de Nacional
NACIONAL

Ricardo Vairo respondió a la filtración de un acta no aprobada de la directiva de Nacional sobre la firma de contratos de los derechos de TV: "Un hecho grave"

Darwin Núñez
FÚTBOL

El club gigante de la Premier League de Inglaterra que mostró interés en contratar a Darwin Núñez en julio próximo

Ignacio Alonso y Paco Casal
DERECHOS DE TV

Acuerdo AUF-Tenfield: entre viejos y nuevos protagonistas firmaron un principio de paz por los derechos de TV a la espera de la decisión de Defensa de la Competencia

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos