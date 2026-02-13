Las Cimarronas tienen plantel para buscar su histórico lugar en el Mundial de hockey sobre césped, en un repechaje a jugarse en India

El entrenador de la selección uruguaya femenina de hockey sobre césped, el argentino Rolando Rivero definió el lunes, tras la práctica nocturna, al plantel de 20 jugadoras de Las Cimarronas que disputarán en Hyderabad, India, el repechaje para el Mundial de Países Bajos y Bélgica.

Tras una modificación reglamentaria dispuesta por la Federación Internacional de Hockey, cada equipo podrá llevar 20 jugadoras en lugar de 18 con dos reservas, pero por cada partido solo se podrán anotar a 18 deportistas. Las dos que queden afuera pueden ir variando partido a partido.

Con respecto al plantel que logró el cupo para este torneo, conquistando la medalla de bronce en la Copa América que se jugó en Montevideo, no está Constanza Barrandeguy , una de las capitanas, quien se retiró de la selección y será madre este año

La histórica Kaisuami Dall'Orso y la goleadora Sol Amadeo se retiraron de la selección post Copa América. La defensora Pilar Oliveros , la golera María Eugenia Montans y la junior Milagros Seigal , quien sufrió rotura de ligamentos de rodilla en ese torneo, no fueron convocadas.

La golera Miranda Martínez, formada en Náutico y que el segundo semestre de 2025 jugó en Real Sociedad de España, tendrá su primer torneo oficial tras jugar la Copa Río de la Plata 2024 con las Leoncitas y amistosos con Chile en diciembre de 2024 y mayo de 2025, además de hacer una gira por Buenos Aires en mayo de 2025.

Lucía Olascoaga, nacida en Argentina pero de ascendencia uruguaya, también hará su debut luego de jugar varios partidos amistosos, incluida la gira que se hizo en diciembre pasado por Chile. En la Copa América fue reserva junto con Camila De María, defensora y referente que se retiró de la selección de 11 pero seguirá siendo convocable en sala o hockey 5.

Martina Rago, de Biguá, vuelve tras jugar la Nations Cup 2 en Walcz, en junio de 2025.

Magdalena Gómez, volante de San Lorenzo con pasado en Sampa, retorna también tras jugar por última vez en Walcz.

Magdalena Verga, delantera de Carrasco Polo, tendrá su primera participación internacional oficial tras jugar en Santiago los amistosos de Santiago con Las Diablas y la selección de Mendoza.

También será la primera oportunidad para Paula Pérez, de Old Girls. En diciembre hizo la gira y en mayo del año pasado jugó amistosos contra Chile en Cancha Celeste e hizo una gira en Buenos Aires. En agosto de 2024 fue convocada por primera vez en amistoso ante Brasil.

De la selección junior que el año pasado hizo historia al terminar en el puesto 12 del Mundial de Santiago, Rivero convocó a tres jugadoras, dos de las cuales harán su debut absoluto con la mayor de Uruguay.

Chiara Curcio, la capitana, ya había jugado la Copa América en Uruguay, pero Jacinta Curutchague, hermana de Lupe Curutchague, y María Eugenia Rodríguez son savia nueva para Las Cimarronas. Jacinta ya había estado con las grandes en mayo de 2025, en la gira por Buenos Aires y los amistosos ante Chile de local.

Jugadora Equipo Puesto Victoria Bate Old Christians Golera Miranda Martínez Real Sociedad (España) Golera Florencia Peñalba Carrasco Polo Defensa Belén Barreiro Old Ivy Defensa Lucía Olascoaga San Cirano (Argentina) Defensa Martina Rago Biguá Defensa Chiara Curcio Náutico Defensa Elisa Civetta Old Girls Volante Clementina Cristiani Old Sampa Volante Jacinta Curutchague Náutico Volante Manuela Vilar del Valle KHC Dragons (Bélgica) Volante Lupe Curutchague Royal Victory (Bélgica) Volante Magdalena Gómez San Lorenzo (Argentina) Volante Manuela Quiñones Old Sampa Volante Magdalena Verga Carrasco Polo Volante Teresa Viana Sanse Complutense (España) Delantera Agustina Díaz Real Sociedad (España) Delantera Agustina Martínez Royal Victory (Bélgica) Delantera Paula Pérez Old Girls Delantera María Eugenia Rodríguez Náutico Delantera

La convocatoria tiene récord de presencias de jugadoras militando en el extranjero: son ocho, aunque Mimi Martínez y Tuti Díaz, de Real Sociedad, solo jugaron el primer semestre de la temporada 2025-2026 en España y ahora vuelven a Náutico. En cambio, Flope Peñalba se irá de Carrasco Polo a Deportivo Terrassa de España tras el Premundial.

Junto con Rivero viajará Nicolás Tixe, director de selecciones de Uruguay, como asistente técnico, Mariana Gómez como preparadora física y Marcos Sosa como fisioterapeuta.

El grupo de Uruguay se jugará del 8 al 14 de marzo con la participación de Austria, Corea del Sur, Escocia, Gales, India, Inglaterra, Italia y Uruguay.

Las celestes compartirán grupo con India, Gales y Escocia.

Los tres primeros clasificarán al Mundial. Pero también el cuarto tiene chances. ¿Cómo? Si termina (de acuerdo a los puntos que sume) mejor posicionado en el ranking que el que termine cuarto en el primer grupo de repechaje mundial que se jugará del 27 de febrero al 7 de marzo en Santiago con la participación de Australia, Chile, Francia, Suiza (grupo A), y Japón, Irlanda, Malasia y Canadá (grupo B).

Uruguay llegará el sábado 28 de febrero o domingo 1° de marzo a India para tener una semana de aclimatación al cambio horario (ocho horas y media más), a la temperatura ambiente y a la alimentación.

El miércoles 4 de marzo se jugará un amistoso con Inglaterra y al día siguiente otro contra Italia.

El fixture de Las Cimarronas en el repechaje mundial

Día Hora (de Uruguay) Rival Domingo 8 de marzo 11.00 India Lunes 9 de marzo 9.00 Gales Miércoles 11 de marzo 9.00 Escocia

Los dos primeros de cada grupo pasan a semifinales, los ganadores de los cruces pasan a la final y aseguran su clasificación al Mundial, el ganador del tercer puesto también y el cuarto deberá confrontarse, según el ranking, con el cuarto del repechaje de Santiago.