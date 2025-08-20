Dólar
El Observador / Polideportivo / HOCKEY SOBRE CÉSPED

Con dos goles de su crack de Las Cimarronas, Belén Barreiro, Old Ivy salió del último puesto en el Uruguayo de hockey sobre césped

Con 11 goles, Belén Barreiro es la máxima anotadora del Campeonato Uruguayo de mujeres: mirá resultados y posiciones

20 de agosto 2025 - 18:16hs

Dos partidos se disputaron por el Campeonato Uruguayo de hockey sobre césped donde otros dos encuentros fueron pospuestos por la participación de Las Cimarroncitas en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción.

En ese torneo, las sub 21 de Uruguay terminaron cuartas al perder en shoot-out con Chile el partido por la medalla de bronce tras hacer un gran torneo en el que derrotaron 3-0 a Canadá con gran autoridad y perdieron apenas en semifinales 2-1 con Estados Unidos.

Además, jugaron el torneo sin su mejor figura, Milagros Seigal, lesionada en la Copa América de mayores que se jugó recientemente en Uruguay.

Al tener varias jugadoras en esta sub 21, Náutico pidió aplazamiento de su partido con Yacht y el mismo se jugará el próximo martes.

Las Cimarronas
HOCKEY SOBRE CÉSPED

Las Cimarronas le ganaron 2-0 Chile, cerraron un brillante torneo y por primera vez en su historia se suben al podio de la Copa América de hockey sobre césped

Manuela Vlar del Valle y Danae Andrada
HOCKEY SOBRE CÉSPED

Manuela Vilar del Valle, la mejor jugador de la Copa América de hockey sobre césped: el torneo soñado, la vuelta a Bélgica y su futuro con Las Cimarronas

También aplazaron su partido Biguá y Carrasco Polo que quedó fijado para el jueves 28 de agosto.

Por eso solo se jugaron dos partidos por la fecha 17.

Old Ivy le ganó 2-1 a Seminario con dos goles de su figura de Las Cimarronas, Belén Barreiro.

Uno fue en gran maniobra personal y el otro de córner corto. Para Seminario marcó Lola Delafond que llegó a cuatro tantos en la temporada.

Barreiro tiene 11 y encabeza la tabla de goleadoras siendo la única que ya llegó a las dos cifras.

En el otro partido jugado, Old Christians goleó 4-1 a Old Sampa sin Pinky Seigal, lesionada, ni Paula Carvalho, suspendida por acumular cuatro tarjetas verdes.

Los goles los hicieron Paz Fernández, por dos, Julieta Torres y Manuela Neme, mientras que Clementina Cristiani marcó para Sampa.

El martes iban a jugar Sampa con Ivy por la fecha 18 pero el partido fue suspendido porque las lluvias del martes inundaron la cancha donde se iba a jugar.

Tabla de posiciones

Equipo Puntos Jugados Ganados Empates Perdidos Bonus GF GC
Náutico 38 13 12 1 0 1 47 13
Carrasco Polo 34 13 10 2 1 2 32 7
Biguá 27 12 7 3 2 3 30 13
Old Christians 22 13 6 3 4 1 17 16
Woodlands 19 12 6 1 5 0 19 17
Old Girls 14 11 4 2 5 0 27 14
Old Sampa 11 13 3 1 9 1 16 36
Yacht 10 12 3 1 8 0 18 31
Old Ivy 8 14 2 2 10 0 21 40
Seminario 6 13 2 0 11 0 10 50

Tabla de goleadoras

Jugadora Equipo Goles
1- Belén Barreiro Old Ivy 11
2- Agustina Díaz Náutico 7
Agustina Taborda Náutico 7
Pilar Oliveros Old Sampa 7
3- Martina Rago Biguá 6
Natalia Díaz Biguá 6
Chiara Curcio Náutico 6
Justina Arregui Old Girls 6

