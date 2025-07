Lupe Curutchague, figura de Las Cimarronas de cara a la Copa América de hockey sobre césped: "Estamos preparadas para llegar lejos"

"Llegamos a este torneo con mucha ilusión y entusiasmo , es algo que venimos esperando hace tiempo. En lo personal me siento bien, con confianza y con muchas ganas de rendir al 100% en cada partido. Fue un proceso largo, pero con giras y torneos que lo hicieron muy motivador y de mucho crecimiento como equipo. Siento que estamos preparadas para llegar lejos y que cada una confía mucho en la otra, y eso se nota en la cancha", reveló.

"Creo que Las Cimarronas estamos fuertes. Somos un equipo con un buen balance entre jugadoras con experiencia y jóvenes que vienen empujando, y eso nos permite plantear diferentes variantes de juego. Fue un proceso de mucho esfuerzo y confiamos en que los resultados se van a ver. Mucho trabajo que encaramos con seriedad. Sabemos que todavía queda mucho por crecer, pero vamos por un muy buen camino. Y como siempre decimos, el grupo humano de Las Cimarronas es nuestra mayor fortaleza", comentó.

"Pensar en jugar un torneo tan importante en nuestra cancha de todos los días, cantar el himno ahí y ver la tribuna llena de nuestra gente, de familiares y de todos los que siempre nos apoyan, me emociona mucho. Me encanta que el hockey uruguayo pueda vivir algo así, y que todas las chicas que formaron parte del proceso estén presentes le da un plus enorme. Ojalá sea el primero de muchos torneos de este nivel en Uruguay", dijo Curutchague, una de las figuras del arrasador Náutico que lidera la fase regular del Campeonato Uruguayo.

Una vez finalizada la Copa, Curutchague emigrará con Agustina Martínez, de Carrasco Polo, a Royal Victory de Bélgica.

"Desde siempre soñé con jugar en Europa. Este año me propuse dar ese paso y empecé a contactarme con distintos clubes hasta que llegó esta oportunidad. Me voy el 10 de agosto y para mí es una chance de seguir creciendo, de desafiarme en un hockey tan competitivo y de cumplir un sueño que tengo desde chica", confesó la volante central de 22 años.

Curtuchague debutó en la Primera de Náutico en 2019, cuando tenía 15 y comparte plantel con su hermana Jacinta.

"Sueño con salir campeona de Primera con el club y con la selección lograr la clasificación a un Mundial en esta Copa sería un sueño alucinante", expresó.

El torneo reparte una plaza para el Mundial de Países Bajos y Bélgica de 2026 además del que ya tiene asegurado Argentina, Las Leonas, que ya se clasificaron a través de la ProLeague.

