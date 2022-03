Las Cimarroncitas al Mundial: "Es una oportunidad única de ver para qué estamos"

A cuatro de meses de que omicron postergara su sueño y las llenara de incertidumbre, la selección uruguaya femenina sub 21 de hockey sobre césped partirá este sábado rumbo a Potchefstroom, Sudáfrica, hará flamear la bandera de Uruguay por primera vez en un Mundial de este deporte.

El Mundial junior estaba previsto que arrancara el pasado 5 de diciembre, pero en Sudáfrica se generó una ola gigante de contagios de la variante omicron del covid-19 y eso obligó a la cancelación del evento en esa fecha y a su reprogramación.

"Fue duro en un principio asumir y darnos cuenta que se iba a aplazar, la suspensión surgió de la nada y teníamos todo pronto, la cabeza metida para ir a competir. Pero finalmente nos benefició seguir el proceso de preparación, a pesar de que fue un bajón, con el diario del lunes nos hizo fortalecer como grupo y ahora estamos con mucha expectativa de ir a nuestro primer Mundial", dijo a Referí la golera Victoria Bate, quien será la capitana del equipo junto con Agustina Martínez.

hockey.com.uy

El entrenador Andrés Vasquez imponiendo sus ideas de juego

"En un amistoso que jugamos en diciembre, Andy (el entrenador Andrés Vasquez) me dijo que vaya a sorteo y en la ronda, antes de empezar todas me estaban mirando, y me dije, 'bueno, te toca, tenés que hablar' y se dio de forma natural", contó Bate que en el Panamericano clasificatorio que se disputó en Santiago fue elegida como la mejor golera del torneo.

Ese torneo se jugó en agosto de 2021 y Uruguay se clasificó tras empatar 0-0 con Argentina y Canadá para luego vencer 1-0 a Estados Unidos, perdiendo la final contra Canadá 1-0.

Por edad, seis jugadoras vicecampeonas panamericanas no podrán disputar el Mundial: Jimena García, que era la capitana, Manuela Serra, Florencia Peñalba, Josefina Esposto, Cecilia León y Belén Barreiro.

hockey.com.uy

Elisa Civetta, volante con experiencia en la primera de Old Girls

En el cuerpo técnico, en setiembre, se sumó Diego Laborde en lugar de Bettina Bocca, como asistente, mientras que Gonzalo Núñez se mantuvo como preparador físico. El argentino Gonzalo Romero da una mano como analista de video y Lucía Laborde viajará como jefa de equipo.

Laborde contó que el equipo jugó el Torneo Preparación contra los equipos femeninos de primera división y que en diciembre habían disputado varios amistosos contra Las Cimarronas que se preparaban para la Copa América de Santiago.

Los rivales

Rusia fue expulsado del torneo debido al conflicto bélico que mantiene con Ucrania y en su lugar entró Austria, un rival que para el staff técnico uruguayo es una "incógnita". Los otros dos son los mismos que ya se conocieron el año pasado: Argentina y Corea del Sur.

hockey.com.uy

Magdalena Verga, delantera de Carrasco Polo

"A Argentina lógicamente lo conocemos, Corea del Sur es una potencia de Asia que ha sabido ser campeón mundial de la categoría y de Austria no tenemos referencia ninguna. Cuando lleguemos a Sudáfrica buscaremos concretar algún test previo", contó Diego Laborde a Referí.

Este es el historial del campeones:

Edición Oro Plata Bronce Ottawa 1989 Alemania Federal Corea del Sur Unión Soviética Terrassa 1993 Argentina Australia Alemania Seongnam 1997 Países Bajos Australia Argentina Buenos Aires 2001 Corea del Sur Argentina Australia Santiago 2005 Corea del Sur Alemania Países Bajos Boston 2009 Países Bajos Argentina Corea del Sur Monchengladbach 2013 Países Bajos Argentina India Santiago 2016 Argentina Países Bajos Australia

"Intentaremos practicar un juego para minimizar a nuestros rivales, pero también buscaremos defendernos con pelota, que se vea un Uruguay que conecta entre líneas y avanza a un ataque organizado. La idea es ser un equipo defensivo, compacto y cerrado pero a la vez explosivo para atacar", afirmó el ayudante técnico.

Sobre el trabajo que tendrá para ejercer esa tarea, Bate dijo: "Confío mucho en nuestra defensa, plenamente, y estos partidos van a ser lindas oportunidades para ponernos a prueba y medirnos con los mejores; es una oportunidad única para ver para qué estamos, y tenemos que disfrutar de la oportunidad".

Día Hora de Uruguay Rival Viernes 1º de abril 12.00 Corea del Sur Domingo 3 de abril 10.30 Austria Martes 5 de abril 6.00 Argentina

El plantel

La Federación Internacional cambió de noviembre a abril que las dos jugadoras anotadas como reserva puedan ahora ser parte del plantel mundialista. La única condición es que se anoten 18 jugadoras en planilla en cada partido.

hockey.com.uy

Victoria Bate en acción, un pilar del equipo

Guillermina Carassale y Josefina Mari se metieron así en la lista mientras que el miércoles se unió a los entrenamientos una de las grandes referentes del plantel, Pilar Oliveros, surgida en Old Sampa y que el año pasado emigró a Estados Unidos para defender a la Universidad de Michigan.

Nombre Edad Club Posición Victoria Bate 21 Old Christians Golera Federica Turiel 19 Old Sampa Golera Martina Rago 20 Biguá Defensa Sol Myszka 17 Old Girls Defensa Guillermina Carassale 17 Náutico Defensa Pilar Oliveros 19 Universidad de Michigan Defensa Lola Delafond 17 Seminario Defensa Elisa Civetta 18 Old Girls Volante Carolina Curcio 17 Náutico Volante Lupe Curutchague 17 Náutico Volante Agustina Martínez 21 Carrasco Polo Volante Lucía Santucci 21 Old Sampa Volante Manuela Quiñones 20 Old Sampa Volante Josefina Mari 17 Seminario Volante Rafaela Cánepa 20 Náutico Volante Agustina Díaz 17 Náutico Delantera Lucía Dieste 20 Náutico Delantera Manuela Vidal 20 Náutico Delantera Agustina Suárez 19 Carrasco Polo Delantera Magdalena Verga 21 Carrasco Polo Delantera

Integraron el proceso de preparación pero no quedaron en la lista final Guadalupe Fernández, Paula Pérez Wilson, Olivia Henderson, Florentina Terra, Martina Barcena, Silvina Bonaudi, Josefina Lage, Josefina Reyes, Paz Carvallido, Paloma Lagos, María Paz Castells, Guillermina Borrazas (fue la golera suplente en el Panamericano), Josefina Ballesta, Elvira Fígoli y Clara Casaretto.

"El gran objetivo que tenemos es demostrar el crecimiento del hockey uruguayo. Este plantel viene entrenando junto hace muchos años: jugaron los Juegos Olímpicos de la Juventud, entrenaron en China y este Mundial es la frutilla de la torta.

hockey.com.uy

Manuela Quiñonez, talentosa volante de Old Sampa

El viaje plantea una primera escala en San Pablo, otras en Adis Abeba y el destino final será Johannesburgo desde donde la organización las trasladarán vía terrestre hacia la ciudad universitaria de Potchefstroom que es el punto de referencia para el hockey sobre césped sudafricano.

Las jugadoras dieron mucho de sí para poder prepararse y viajar. Más allá de los aportes económicos que le brindaron la Secretaría Nacional del Deporte y la Federación Uruguaya de Hockey Sobre Césped, las jugadoras realizaron diversas actividades para conseguir fondos que les permitieron juntar el dinero faltante para poder viajar: hicieron campeonatos de truco, clínicas para niñas, clínicas para goleras, clínicas para mami hockey, torneos de master, vendieron gorros, camisetas y hasta chocolates.

"Fue muy intenso, pero más allá de que el ideal es estar preparándose solo en lo deportivo, esas cosas extra nos impulsaron mucho para unir al equipo y sacarnos de nuestra zona de confort", concluyó Bate.

Los grupos

A: Países Bajos, Estados Unidos, Canadá y Zimbabue

B: Inglaterra, Irlanda, Sudáfrica y Ucrania

C: Argentina, Corea del Sur, Uruguay y Austria

D: Alemania, India, Malasia y Gales

Los dos primeros de cada grupo pasan a cuartos de final y los que no clasifican juegan cruces para definir del noveno al 16º puesto.