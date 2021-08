Victoria Bate, una bandera en su honor y una dedicatoria especial por ser la mejor golera de América

Victoria Bate logró un enorme reconocimiento para el hockey sobre césped uruguayo al ser elegida como la mejor golera del Campeonato Panamericano junior (sub 21) de Santiago donde Las Cimarroncitas lograron una histórica clasificación al Mundial de Sudáfrica.

Bate, de 20 años y dueña del arco de Old Christians, recibió apenas un gol en todo el torneo, en 240 minutos de juego, y fue una figura sobresaliente en la semifinal contra Estados Unidos donde las celestes ganaron 1-0. En ese partido realizó 11 atajadas para salvar su arco.

"Esto es la felicidad máxima, cumplir un sueño, no solo por la medalla sino porque el hockey uruguayo pasó a ser mundialista, es soñado. Es una gran satisfacción haber conseguido la clasificación, no siempre se logra alcanzar el objetivo. El hockey es un deporte en crecimiento, con mucho potencial y es realmente un orgullo ser parte del desarrollo del deporte que amamos. Es una alegría inmensa para el equipo volver a casa no solo con el objetivo principal que era la clasificación sino que con una medalla de plata panamericana", dijo Bate a Referí desde Santiago ya que la delegación retorna este lunes.

hockey.com.uy

Defensa de un corto contra Canadá

"Sabíamos desde un principio que iba a ser un torneo duro. Tanto Argentina como Canadá, que formaban nuestra fase de grupo, son potencias del hockey. Pero siempre se intentó ser positivos y apuntar a nuestro máximo rendimiento. Sabíamos que se podía conseguir, pero que no sería nada fácil. Luego de pasar a semis, la clasificación se sintió mas real que nunca y salimos a buscar el triunfo con Estados Unidos que nos dio la llave al mundial", expresó.

Para clasificar a semis, Las Cimarroncitas tuvieron que mirar de afuera cómo Canadá le ganó a Argentina, cuando un empate con goles las dejaba afuera del certamen. "Creo que fue uno de los momentos de mayor nerviosismo de todo el torneo al ser algo que no dependía de nosotras. Nos levantamos temprano a ver el partido juntas y se hizo eterno. Se festejó el resultado final como un triunfo propio ya que gracias a eso pasamos a semis".

Bate comenzó a jugar al hockey en el colegio Stella Maris donde este deporte es curricular: "En mis inicios no era una gran fanática, jugaba en cancha y no me gustaba nada correr", confesó.

hockey.com.uy

Victoria Bate en acción

"Dejé de jugar por un año y cuando volví siendo aún jugadora de cancha no me hallaba. Un día me puse los pads y lo disfruté tanto que no me los volví a sacar. Pienso que el ser arquera es una posición llena de adrenalina y responsabilidad, donde constantemente te encontrás resolviendo situaciones límites y nada se compara con la satisfacción de salvar a tu equipo de un gol en contra", afirmó.

"De chica mis entrenadoras fueron Paula Pérez y Jimena Bouzas en el Stella Maris, ambas exarqueras de la selección. Continué mi camino en Old Christians con Jimena de entrenadora. Gran parte de mi conocimiento se lo atribuyo a todo lo que me brindó todos estos años entrenando. Supo formarme mas allá del arco, también como deportista, trabajando valores como la resiliencia, la disciplina, la entrega y también el goce de la competencia y la superación personal. Hoy en día es mi entrenadora en la selección", dijo.

En su equipo ya tiene una bandera en su honor y una canción que le canta su gente. "Surgió tras ganar una semifinal por penales del torneo de Reserva, ahí empezó la canción. Para el día de la final cayeron mis compañeras de Primera con esa bandera enorme. El nivel de emoción que manejaba en ese momento fue indescriptible, nada más lindo que jugar una final, mas aún con el cariño de la gente y la mejor hinchada que podría haber".

@OCC_hockey

La bandera de Christians para Bate

Con 16 años disputó el Campeonato Panamericano sala de Georgetown y con 18 se sumó a la selección mayor para disputar una gira por Buenos Aires y el Torneo de la Vendimia. Ese mismo año viajó a Hiroshima para jugar el Hockey Series. Este año jugó otro Panamericano sala, en Filadelfia.

hockey.com.uy

Las Cimarroncitas en la defensa de un corto

"Pienso que el haber tenido ya experiencias previas, no solo con la mayor sino también en formativas, hace que hoy en día me pueda parar con otra seguridad entre los tres palos y me pueda sentir cómoda con la responsabilidad de cuidar el cero en nuestro arco", admitió.

"Con varias del equipo venimos compartiendo procesos y experiencias desde hace años. En formativas hemos disputado provinciales juntas y con varias participamos de los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2018 para el cual estuvimos un año entero entrenando. Nos conocemos desde hace mucho y fuimos creciendo en el deporte juntas. Comenzamos la preparación para este Panamericano en 2019 yéndonos a China un mes y medio a entrenar y tras la pandemia de covid el proceso se vio interrumpido varias veces. Tuvimos muchos baches en el camino para llegar hasta acá hoy y procesos de superación como equipo a situaciones adversas durante la preparación. Pero pienso que todo eso hace mas gratificante el haber logrado el objetivo. La energía positiva y la unión siempre está y eso es vital, todo fluye. Somos un equipo que sabe lo que quiere y se anima a ir a buscarlo a pesar de cualquier dificultad", expresó con gran sentido de pertenencia al grupo junior que integra.

hockey.com.uy

Florencia Peñalba y Victoria Bate

"Durante el torneo nos dimos cuenta que la intensidad de juego es muy alta, se pudo mantener el ritmo, pero es muy importante seguir creciendo en el aspecto físico. Por covid este proceso se reactivó muy cerca del torneo, por lo que no hubo tanto tiempo ni oportunidades para medirse ante otro equipos previo a la competencia", dijo de cara al Mundial que se jugará en diciembre (5 al 16) en la ciudad sudafricana de Potchefstroom.

Su premio individual se suma al que recibió en 2010 Rossana Paselle como mejor golera de la Challenge Cup de Río 2010, el de Constanza Barrandeguy a la mejor jugadora joven de la Liga Mundial de Montevideo 2015 y al de Manuela Vilar del Valle como mejor jugadora del Hockey Series de Santiago 2018. "Para mí esto también es un sueño cumplido. Es algo que me había imaginado hace años y que fantaseaba con alcanzar algún día. Ser reconocida de esta forma me hace sentir que estoy yendo por buen camino y me recompensa por todo lo que vengo trabajando hace años. Y me dan mas ganas de seguir entrenando y creciendo en lo que hago".

hockey.com.uy

Bate y el entrenador Andrés Vasquez

Cuando recibió el premio, señaló con su mano hacia el cielo. Fue una dedicatoria muy especial: "Para mi madre, que desde hace mas de un año ya no nos acompaña, pero estoy segura que desde algún lugar me estaba mirando y apoyándome".