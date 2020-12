Carrasco Polo le ganó 2-0 a Old Girls y conquistó un quinquenio en hockey

Carrasco Polo derrotó 2-0 a Old Girls en cancha de Old Ivy en la final del Campeonato Uruguayo de hockey sobre césped femenino conquistando así el título por quinto año consecutivo.

Camilo Dos Santos

Camila Piazza y Milagros Algorta

Polo alcanzó su quinquenio tras conquistar el Apertura al tiempo que Old Girls ganó el Clausura tras gran remontada en el segundo certamen del año. El título y pasaporte a la final lo cerró el viernes cuando Náutico no se presentó a jugar su partido antes las azulgranas tras el positivo de covid-19 de una de sus jugadoras.

Camilo Dos Santos

"Náutico solicitó posponer todas las categorías debido a la situación sanitaria, pero se hizo caso omiso a nuestro pedido y se nos fijó para el viernes los tres partidos, uno atrás del otro. En sub 16 y sub 18, habiendo ganado apertura acordamos compartir la Copa de Oro con British/OGC, sin que haya campeón uruguayo. La Federación tomó las mismas medidas para intermedia A y B. Con respecto a Primera nuestra jugadora que tuvo covid-19 aún no recibió el alta médica pero se me dijo que 'las importantes las tenia'”, contó a Referí el entrenador de Náutico Mateo Pereiro.

Camilo Dos Santos

Agustina Rebellato

De esa forma, así quedó la tabla de posiciones:

Clausura PTS PJ PG PE PP GF GC Old Girls 21 8 7 0 1 21 9 Carrasco Polo 20 8 6 2 0 28 8 Old Ivy 13 8 4 1 3 13 16 Old Christians 11 8 3 2 3 12 10 Náutico 13 8 4 1 3 14 11 Woodlands 10 8 3 1 4 18 23 Old Sampa 9 8 3 0 5 12 14 Biguá 4 8 1 1 6 6 24 Yacht 3 8 1 0 7 8 17

Como Polo había ganado el Apertura (22 puntos, siete victorias, un empate), tuvo que ir a una final con Old Girls.

Camilo Dos Santos

Camila Piazza y su festejo

Ahí se impuso este domingo en cancha de Ivy.

Camilo Dos Santos

Rápidamente se puso en ventaja, luego la amplió y posteriormente se dedicó a defender con tenacidad el área neutralizando todos los intentos de córner corto que tuvo el equipo de Sebastián Castillo.

Camilo Dos Santos

Polo, dirigido por Sofía Sanguinetti, llega así a un histórico quinquenio tras ganar el torneo de 2016 en final ante Náutico, el de 2017 contra Old Girls, el de 2018 en dos finales contra Yacht, el de 2019 en dos finales ante Náutico en una serie que siguió en los tribunales de la Federación Uruguaya de Hockey sobre Césped y que se terminó definiendo en favor de las polacas el 23 de junio de este año.

Camilo Dos Santos

Este año, vencieron 2-0 a Old Girls y cerraron una campaña invicta con 17 partidos jugados, 14 ganados, tres empates, 66 goles a favor y 16 en contra.

Además, Carrasco Polo tuvo una vez más a la goleadora del torneo: Teresa Viana, con 17 anotaciones.