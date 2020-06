Carrasco Polo dio vuelta el fallo y mantuvo el título de 2019

Carrasco Polo fue ratificado este lunes como campeón uruguayo del hockey sobre césped femenino de 2019 tras un largo proceso de seis meses en el que Náutico reclamó los puntos de las finales que se jugaron el 30 de noviembre y el 1° de diciembre del año pasado.

El Tribunal de Apelaciones de la Federación Uruguaya de Hockey Sobre Césped (FUHC) revirtió el fallo de primera instancia emitido el jueves 28 de mayo por el Tribunal de Penas y así Polo mantuvo en los escritorios el título ganado en la cancha, que fue el cuarto consecutivo y el quinto en los últimos seis años.

Polo ganó las finales 3 a 0 y 1 a 0 pero el 11 de diciembre Náutico protestó los puntos de la primera final alegando que una de las jugadoras que alistó Polo, Federica Domingo, estaba inhabilitada.

Diego Battiste

Lu Laborde y Tere Viana

También denunciaron la inclusión de la argentina Josefina Pontet (pareja del excentrodelantero argentino de Wanderers Matías Castro) algo que fue desestimando en primera instancia por el Tribunal de Penas y que no fue apelado por Náutico.

Sí se le dio curso a la denuncia por la inhabilitación de Domingo en el que Náutico tuvo un fallo inicial favorable. Pero el mismo fue apelado por Polo cuyos argumentos convencieron al Tribunal de Apelaciones.

Los hechos

Domingo jugó la primera final ante Náutico figurando con cuatro tarjetas verdes, lo que equivale a un partido de suspensión. La jugadora figuraba con esa amonestación en los partidos del 19 de octubre contra Biguá en Reserva y contra Old Ivy en Primera, el 3 de noviembre y 30 de noviembre en otro partido de Reserva. Sin embargo, en el partido contra Old Ivy sufrió un error de identidad y quien recibió la tarjeta verde no fue ella sino su compañera Sofía Domínguez.

Estos extremos fueron verificados incluso ante el Tribunal de Penas por las declaraciones de ambas jugadoras de Polo y por la jueza del partido Natalia Lodeiro. El problema se suscitó por un error en la anotación de parte de la jueza de mesa Jennifer Serrón quien anotó mal el nombre en la planilla. Cuando fue consultada vía telefónica por el juez de árbitros Federico Betarte -una vez que se conoció el hecho denunciado- brindó la información que tenía y luego la ratificó por mail diciendo que Domingo tenía tarjeta verde. Sin embargo, cuando fue advertida de su error, Polo presentó como parte de su defensa la declaración de Serrón quien después afirmó que se había equivocado en la identidad de la jugadora que anotó con tarjeta verde.

El día del partido, su error no fue advertido por el entrenador, la capitana ni el jefe del equipo que firmaron esa planilla dándola por válida.

Polo tampoco atacó después en el plazo legal la invalidez de esa planilla en su debido momento. El artículo 2 del Reglamento del Hockey Uruguayo establece en el capítulo octavo que las afiliadas "tendrán un plazo de siete días corridos a partir de día siguiente a la disputa del partido para presentar cualquier denuncia o queja sobre el mismo".

Por esta razón, el Tribunal de Penas falló a favor de Náutico aún cuando reconoció que sí existió un error de identidad entre las jugadoras: "Surge probado de varias declaraciones que se padeció error en la anotación de la jueza de mesa así como en todas las firmas que prestan su conformidad en la planilla, pero lamentablemente la oportunidad procesal con la que contaba Carrasco Polo precluyó a juicio de este Tribunal".

El error material como clave

"Básicamente en el fallo se constató que la jugadora denunciada no tenía cuatro tarjetas verdes y que por lo tanto no estaba inhabilitada", dijo a Referí Felipe Vasquez, abogado de Carrasco Polo.

"Si bien hubo un error que fue constatado por todos al tratarse de un error material no existe plazo para denunciarlo", agregó.

"El error material es diferente del error formal. En este caso se anotó mal el nombre en la planilla y el plazo de siete días se establece para hechos sucedidos en el transcurso del partido y una mala anotación no es un elemento del juego, es algo que no ocurrió y por lo tanto es algo ajeno al mismo", explicó Vasquez.

Diego Battiste

La hinchada en la final

"Quedó demostrado que la jugadora denunciada no había acumulado cuatro tarjetas verdes y por lo tanto no correspondía la quita de puntos ni dar por perdida la serie final", agregó.

"El otro argumento del fallo fue el de la justicia deportiva, en cancha las jugadoras de Carrasco Polo ganaron y el fallo solo ratifica lo que sucedió en la cancha", manifestó el abogado quien indicó que este fallo es inapelable.

Noche de festejo

Las jugadoras de Carrasco Polo se juntaron en la casa de Sol Amadeo y celebraron el triunfo en los escritorios hasta bien entrada la noche.

El festejo en la casa de Amadeo

"Por si no les quedó claro, hay relajo de nuevo señores y señoras TETRAjimos de nuevo pa' casita", escribió en su cuenta de Instagram la delantera Camila Piazza.