Constanza Barrandeguy y la historia de las muletas que sanan a Las Cimarronas

Octubre de 2017, Campeonato Panamericano de hockey sala en Georgetown, capital de Guyana. Constanza Barrandeguy se rompe los ligamentos cruzados de la rodilla derecha en la derrota 3-1 contra Estados Unidos. Recorre, junto al preparador físico Martín Correa y la capitana Agustina Nieto, hospitales en busca de hacerse un estudio. Pero no consigue ni un par de muletas. Cuando vuelve al estadio, el canchero -que es un adulto mayor- se apiada de ella y le regala sus muletas. Desde entonces, ese es el elemento de sanación al que se aferran las jugadoras de Las Cimarronas lesionadas para recuperarse lo más rápido posible cuando se lesionan.

"Las tengo en casa y son la cábala para todas las que se rompieron después", recuerda Barrandeguy a Referí. En el partido contra Canadá, la jugadora no pudo contener su emoción y lloró mientras se irradiaba el himno nacional. "Fue uno de los torneos que más disfruté pese a que no pude jugar casi nada. Pero estar desde afuera junto a mis compañeras, intentando transmitirles toda mi energía positiva me pareció mágico; me sentí tan adentro de la cancha como si estuviese jugando. Y el himno siempre me genera eso, me emociona mucho, pero sumado a toda la situación que estaba viviendo me conmovió aún más".

Con la rodilla rota y llorando el himno: Georgetown 2017

A los 24 años, la delantera -o volante ofensiva- de Woodlands es una de las grandes figuras que tiene el hockey sobre césped uruguayo. Jugadora de selección desde la Copa América de Mendoza 2013 -cuando tenía 17-, el domingo fue clave para darle el triunfo a su equipo contra Old Girls por la quinta fecha del torneo femenino.

A pesar de su corta edad ya acumula dos Copas América, dos Juegos Panamericanos, tres etapas de Liga Mundial y dos de Hockey Series. En 2016 fue campeona sudamericana ganándole a Chile la final del certamen en Chiclayo. Con la celeste de Las Cimarronas acumula seis goles.

En los Juegos Panamericanos de Lima 2019

Además, cuenta con una distinción muy especial. En la ronda 2 de la Liga Mundial de hockey que se disputó en Uruguay, en la cancha del British School, fue designada como la mejor jugadora joven del certamen. En ese torneo, las celestes llegaron a la final logrando plaza para jugar en Valencia por cupos para los Juegos Olímpicos de Río 2016.

"No me lo esperaba, quedé totalmente descolocada. Creo que fue uno de los mejores momentos que me tocó vivir como jugadora en la selección por haber compartido ese momento con toda mi familia. Ese premio también fue gracias a todas las chicas y a los entrenadores que me dieron mucha confianza", cuenta.

Lucía Laborde la felicita por ser la mejor jugadora joven del torneo

"Empecé en la sub 14 de Uruguay con 13 años y eso ya fue lo máximo. Siempre admiraba a las jugadoras más grandes que jugaban en la mayor y siempre fue mi sueño jugar en la selección", explica.

Barrandeguy empezó jugando hockey en la escuela, con seis años, aunque de niña también practicaba atletismo y le gustaban las pruebas de velocidad.

"Tuve muchos entrenadores a lo largo de los años, todos fueron especiales y diferentes, pero la que más me marcó fue la Pichi (Virginia) Silva que me conoce desde que soy muy chiquita y ya es una amiga".

"En mi casa siempre se le dio mucha importancia al deporte, papá y mamá siempre nos decían que no pasaba nada si no nos iba muy bien en un examen o parcial por no estudiar un día, pero que a las prácticas de hockey no podíamos faltar, porque el compromiso que teníamos con el equipo era muy importante. Y creo que fue ahí fue donde empecé a darle la importancia que le doy hoy donde el hockey ya es mi estilo de vida y si no lo tengo siento que me falta algo", cuenta quien tiene una hermana, Manuela Barrandeguy, en su equipo.

Leonardo Carreño

Es embajadora en Uruguay de Underarmour y Vlack

Licenciada en gestión de empresas, Barrandeguy trabaja en una financiera y es entrenadora de hockey en Los Cuervos. Si bien recibió ofertas para ir a jugar al exterior nunca se animó a dar ese paso: "Es algo que quiero hacer en algún momento, pero he tenido otras prioridades estos últimos años".

Cuando volvió de Guyana con la rodilla rota, Barrandeguy se costeó de su propio bolsillo la operación y la recuperación que hizo con Juan Brito: "Hizo que todo fuera más llevadero, me ponía metas a corto plazo y eso me mantenía motivada. Hoy casi tres años después de haberme roto, sigo entrenándome con él para mantenerme físicamente".

En el hockey sobre césped uruguayo no hay dinero de por medio para jugar. Solo pasión. Por eso, cantar un himno fuera de fronteras es tan emocionante.

Los 14 guadañazos

1- Un gol: "Contra México, por la segunda ronda de la Liga Mundial que se jugó en Uruguay".

2- Un libro: "El Alquimista".

3- Una película o serie deportiva: "100 metros".

4- Una frase que la representa: "Sé una de esas personas raras que no sabe cómo rendirse”.

5- El peor bochazo: "En realidad, fue un palazo, de una jugadora de Old Girls, me tuvieron que dar 10 puntos atrás de la oreja".

6- Su mejor plato: "Fideos con verduras al wok".

7- Una ídola: "Mi amiga Agus Nieto".

8- Otro deporte: "Me hubiese encantado hacer la carrera de bailarina, y estoy a tiempo todavía".

9- Un deportista: "Sigo mucho a Dan Carter de los All Blacks".

10- Un artista: "Jessie J y Christina Aguilera".

11- Una socia en la cancha: "Camila De María".

12- Una compañera de tercer tiempo: "Mili Algorta y Sol Amadeo".

13- El partido de su vida: "Representar a Uruguay siempre es increíble, pero dos partidos que son inolvidables son la final del Sudamericano que le ganamos a Chile y el partido contra México que nos clasificó a la tercera fase de la Liga Mundial 2015"

14- En qué partido deseó que se la tragara el sintético: "En mi debut con la selección mayor, literalmente cuando entraba a la cancha era como si estuviesen jugando con una menos, estaba tan nerviosa que no podía ni agarrar el palo".

