Nacional utiliza más a sus juveniles en 2026, pero gana menos: las dos caras de la cantera tricolor en los últimos tres años

La formación de juveniles es uno de los pilares fundamentales de la actual dirección de Nacional . El tricolor vendió jugadores por US$ 32 millones en los últimos dos años , de los cuales casi US$ 22 millones fueron por jugadores formados en el club. En esa línea, este año la participación de los jóvenes en el bolso creció en este 2026, pero no así los resultados.

Un total de ocho juveniles (de 20 años o menos) tuvieron minutos en los 18 partidos que disputó Nacional en el arranque de 2026 , cuatro de ellos que debutaron este año en Primera. Se trata del mismo número de futbolistas de esas edades que jugaron durante el 2025, y supera por dos al 2024 . Además, el promedio de minutos y la cantidad de titularidades supera con creces a la de los dos años anteriores , en los que se registró una baja participación de jugadores formados en el tricolor.

Entre los ocho juveniles que jugaron en 2026 acumulan 2.627 minutos en 18 partidos . En 2025 los ocho juveniles que tuvieron participación en la Primera del bolso ese año juntaron 3.694 minutos , en 49 encuentros , una cifra que está muy lejos de los 6.117 minutos que ocho jóvenes juntaron en los 55 partidos de 2024, aunque los dos que acumulan la gran mayoría de ese número tenían 21 años y no entran en este conteo: Lucas Sanabria y Mateo Antoni.

El crecimiento de la participación con respecto a los dos años anteriores también se refleja en las titularidades. En los 18 encuentros de este año los juveniles formaron parte del equipo inicial en 30 ocasiones (de un total de 198 posibilidades , si uno multiplica la cantidad de partidos por 11), un porcentaje del 14,6%.

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En los 49 encuentros de 2025 solo se registraron 32 participaciones desde el arranque de los jóvenes, un porcentaje del 5,9%. El año anterior hubo 67 titularidades, un porcentaje del 11% en los 55 partidos que jugó Nacional ese año, pero la gran mayoría fueron solo de los dos mayores de 20 antes mencionados, lo que deja a ese año como el de menor participación de los tres.

Sin embargo, el crecimiento de la participación de juveniles no incidió en una mejora de los resultados: Nacional obtuvo el 67% de los puntos que jugó en 2025, con 29 victorias, 12 empates y ocho derrotas, y un 76% en 2024, con 36 partidos ganados, 11 empatados y ocho perdidos.

En 2026 su porcentaje se redujo al 44%, con siete victorias, tres empates y ocho derrotas, las mismas que sufrió durante toda una temporada en los dos años anteriores. Está noveno con 19 puntos en 14 partidos en el Torneo Apertura, el peor de su historia pase lo que pase en la última fecha.

Los juveniles que jugaron en Nacional en 2026

El juvenil con más minutos en la actual temporada tricolor es Federico Bais. A principios de año el lateral izquierdo de 18 años le ganó un lugar en el plantel al colombiano Juan Pablo Patiño, que salió cedido al Once Caldas, y desde el principio tuvo un lugar en el equipo de Jadson Viera, técnico que le dio su debut en Primera ante Peñarol por la Supercopa Uruguaya.

Tras la salida del DT, su sucesor Jorge Bava también lo incluyó en sus planes, y hasta el momento acumula 667 minutos en diez partidos, ocho de ellos como titular.

federico bais maximiliano noble deportivo maldonado nacional 20260411 Federico Bais contra Maximiliano Noble en el partido entre Deportivo Maldonado y Nacional Foto: Enzo Santos / FocoUy

El segundo jugador con más participación es Tomás Viera. El zaguero de 20 años lleva disputados 630 minutos en siete encuentros, todos ellos como titular. La salida de Julián Millán a Fluminense cuando el periodo de pases ya había finalizado le abrió un lugar en el equipo.

Con alrededor de la mitad de los minutos que los antes mencionados hay cuatro futbolistas: Agustín dos Santos (337 minutos en diez partidos, tres como titular), Pavel Núñez (debutante, con 325 minutos en nueve encuentros, con cuatro titularidades), Paolo Calione (316 minutos en cinco partidos, cuatro de ellos desde el arranque) y Rodrigo Martínez (debutante, con 294 minutos en nueve partidos, tres de titular).

Los otros dos jugadores de esta lista tuvieron una participación menor. Se trata de Luciano González, que debutó en Primera como titular contra Deportivo Maldonado en la fecha 11 del Torneo Apertura y lleva 47 minutos jugados en tres partidos (solo el primero en el once inicial), y Bruno Arady, que volvió a jugar en Primera este domingo ante Albion tras su fractura en el pie, que lo sacó de las canchas en octubre de 2025. Disputó 11 minutos.

Nombre Edad Partidos (titularidades) Minutos Minutos por partido Goles Asistencias Federico Bais 18 10 (8) 667 66 Tomás Viera 20 7 (7) 630 90 Agustín Dos Santos 18 10 (3) 337 33 1 Pavel Núñez 20 9 (4) 325 36 1 Paolo Calione 19 5 (4) 316 63 Rodrigo Martínez 18 9 (3) 294 32 Luciano González 18 3 (1) 47 15 Bruno Arady 18 1 (0) 11 11 TOTAL 30 titularidades 2.627 minutos 0 2

Las cifras de 2025

Dos juveniles acumularon la mitad de los minutos que tuvieron los menores de 20 años en el plantel principal de Nacional durante todo el 2025.

El canterano con más minutos ese año fue el debutante Paolo Calione, que acumuló 1.283 minutos en 19 partidos, 13 de ellos como titular. El segundo fue Gonzalo Petit, con 919 minutos en 20 partidos, ocho desde el arranque, y seis goles anotados. Entre ambos juntaron 2.202 minutos de los 3.694 que disputaron los juveniles tricolores, un 59%.

20260816 Paolo Calione de Nacional ante Progreso por el Torneo Clausura Paolo Calione de Nacional ante Progreso por el Torneo Clausura FOTO: L. Carreño

Otros dos jugadores tuvieron bastante participación. Exequiel Mereles disputó 715 minutos en 19 partidos (siete titularidades) y aportó dos goles, mientras que hasta su dura lesión Bruno Arady había jugado 395 minutos en 17 partidos (dos desde el vamos) con otros dos goles.

Los otros cuatro futbolistas con minutos en 2025 no alcanzaron durante todo un año las cifras que seis de ocho juveniles tricolores ya alcanzaron en un semestre de 2026.

Agustín Dos Santos debutó en Primera con 149 minutos en cuatro partidos el año pasado, dos como titular. Rodrigo Mederos, hoy en Cerro, jugó 111 minutos en cinco encuentros.

Juan Pedro Echevarría, lateral de 18 años que hoy está en la cantera del Cádiz de España, jugó 86 minutos en un partido por Copa AUF Uruguay, mientras que Tomás Viera debutó en Primera tras recuperarse de su lesión de ligamentos cruzados con 36 minutos en un encuentro ante Danubio por el Torneo Clausura.

Nombre Edad (al final de 2025) Partidos (Titularidades) Minutos Minutos por partido Goles Asistencias Paolo Calione 19 19 (13) 1.283 67 1 Gonzalo Petit 19 20 (8) 919 45 6 2 Exequiel Mereles 20 19 (7) 715 37 2 3 Bruno Arady 18 17 (2) 395 23 2 Agustín Dos Santos 17 4 (2) 149 37 Rodrigo Mederos 20 5 (0) 111 22 Juan Pablo Echeverría 18 1 (1) 86 86 Tomás Viera 19 1 (0) 36 36 TOTAL 33 titularidades 3.694 minutos 10 6

Los números de 2024, con dos excepciones que lo vuelven el año con menos participación

En 2024 solo un joven futbolista de Nacional acumuló casi los mismos minutos que todos los juveniles del tricolor en 2025: Lucas Sanabria.

El volante debutó en 2024 y acumuló durante ese año 3.271 minutos en 46 partidos, 41 de ellos como titular (más que todos los juveniles bolsos juntos al año siguiente), con cinco goles.

Mateo Antoni, en tanto, jugó 1.668 minutos en 24 partidos (18 titularidades) con dos goles. Sin embargo, ambos nacieron en el 2003, por lo que tenían 21 años ese año y no ingresan para este conteo de futbolistas menores de 20.

Lucas Sanabria Foto: Leonardo Carreño

Los restantes seis jugadores disputaron entre todos 1.178 minutos, y la gran mayoría fueron jugados por Thiago Helguera y Gonzalo Petit. El primero tuvo 453 minutos en siete partidos, cinco de titular, antes de irse al Sporting Braga a mitad de año, mientras que el segundo debutó en el Torneo Intermedio y jugó un total de 448 minutos en 14 partidos (solo dos de titular), en los que sumó seis goles.

Exequiel Mereles se estrenó con la camiseta tricolor ese año, en el que tuvo 170 minutos repartidos en siete partidos (ninguno desde el arranque) y sumó dos tantos. Renzo Sánchez tuvo 83 minutos en cancha en cuatro encuentros (uno de titular), antes de su rotura de ligamentos.

A esos jugadores se sumaron dos debuts por Copa AUF Uruguay: Ulises Márquez, hoy en Paysandú FC, jugó 13 minutos y Bruno Arady disputó sus primeros 11 minutos en Primera en esa competencia.

Sin contar a Sanabria y Antoni, los 1.178 minutos de los seis juveniles restantes representa la cifra más baja de los últimos dos años y medio, al igual que las ocho titularidades que juntaron, un porcentaje del 1,3% del total.