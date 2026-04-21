La nueva realidad de Nacional: vendió 22 jugadores en dos años y recaudó US$ 32 millones, y puede embolsar más en bonos

El director deportivo de Nacional , Sebastián Eguren , dijo que en el club "ya casi tiene vendidos en estos dos años por 40 millones de dólares" tanto en ventas de jugadores del club como de "inversiones" como Julián Millán , en una entrevista con Quedó Picando , el nuevo programa de streaming de deportes de El Observador.

Según constató Referí, la cifra que dio el mánager tricolor es correcta, si se consideran distintos bonos que espera cobrar el club.

Desde su llegada a fines de 2023, y considerando como primer periodo de pases de su gestión el del verano de 2024 , Nacional embolsó en los últimos dos años alrededor de US$ 32.000.000 gracias a la venta de 22 jugadores , e incluyendo algunos extras ya cobrados.

A esto se deberían sumar cerca de US$ 6 millones en bonos no ejecutados , la mayoría de ellos a cobrar por el pase de Gonzalo Petit al Betis y Julián Millán al Fluminense, que cerrarían una cifra cercana a los US$ 38.000.000.

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Sebastián Eguren, mánager de Nacional, en Quedó Picando: los "40 millones" en ventas, las salidas de entrenadores y las "tres entrevistas" con Jorge Bava

De estos 32 millones de dólares, US$ 10.085.500 son por ventas de jugadores que no pasaron por las juveniles del club (esto incluye a Franco Fagúndez, que llegó a la Tercera División del bolso), junto con otro millón y medio por los bonos acordados por Millán.

Los pases de Nacional en los últimos dos años

Los dos mercados de 2024

El año 2024, último de la gestión encabezada por Alejandro Balbi, es el que menos pases incluye en este conteo, con ganancias de US$ 8.250.000.

En el periodo de pases del verano de ese año el tricolor concretó dos ventas: transfirió a Franco Fagúndez al Santos Laguna de México por US$ 2.500.000 y a Ignacio Ramírez a Newell's de Argentina por US$ 2.000.000.

whatsapp-image-2023-01-23-at-21-10-24-1-jpeg..webp Franco Fagúndez, la figura de Nacional en el clásico Inés Guimaraens

Por este último realizó un reclamo a la FIFA por el impago de distintas cuotas de la transferencia, y la federación internacional falló a su favor. Terminará de cobrar, si el club de Rosario cumple con el calendario de pagos, en octubre de 2026.

A mediados de ese año el bolso también vendió al volante Thiago Helguera por US$ 3.750.000 al Sporting Braga de Portugal. Esta vez fue el futbolista quien reclamó cerca de US$ 800.000 de ese monto por premios y el porcentaje de su pase, pero la AUF dio la razón a Nacional, ya que Helguera había renunciado a esos derechos cuando se concretó su transferencia.

Verano de 2025, el mejor periodo

El primer periodo de pases de la directiva encabezada por el presidente Ricardo Vairo y el vicepresidente Flavio Perchman fue el que más dinero le dio a Nacional: por este mercado el bolso lleva acumulados alrededor de US$ 9.825.000, y puede sumar más.

El pase más resonante de este verano fue el de Lucas Sanabria a Los Ángeles Galaxy de la MLS de Estados Unidos. Por esta transferencia el club recibió US$ 3.000.000, y acordó otros US$ 1.800.000 en bonos. Según informaron fuentes de Nacional a Referí, el club ya cobró "algunos" de estos bonos.

20240609 Cerro Nacional, Franzini, Torneo Intermedio 2024. Foto: @Nacional Santiago Ramírez de Cerro contra Lucas Sanabria de Nacional Foto: @Nacional

También embolsó otros US$ 2.000.000 por Bruno Damiani, que se fue al Philadelphia Union, también de la MLS. Además, por el delantero la institución también sumó gran parte de otros US$ 600.000 en bonos. Además, el pase de Mateo Antoni a Argentinos Juniors le dejó al equipo otros US$ 1.800.000.

Hubo otras cuatro transferencias que juntas sumaron 1,4 millones de dólares: Ramiro Brazionis a Racing (está terminando de cobrar los US$ 500.000 después de que Racing ejecutó su compra), Mateo Rivero a Boston River (US$ 450.000), Leandro Lozano a Argentinos Juniors (US$ 400.000 por el 50% de su pase) y Antonio Galeano al Ceará (US$ 75.000).

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Finalizado el primer periodo del mercado de pases, #Nacional le informa detalladamente a sus socios e hinchas las distintas altas, bajas, y transferencias. pic.twitter.com/XW1mwGLcCf — Nacional (@Nacional) February 6, 2025

Invierno de 2025, con el mejor pase

La mejor venta de los últimos en dos años de Nacional fue la de Gonzalo Petit al Betis de España. El bolso recibió unos 5.282.550 dólares iniciales por su venta, y tiene la posibilidad de recibir otros 2.866.500 en bonos (uno de US$ 1.170.000 por jugar un partido con esa camiseta, algo que todavía no ocurrió, otros US$ 585.000 cuando alcance los 15 encuentros y unos US$ 1.111.500 extra por logros en competiciones europeas).

En ese periodo la institución también concretó el pase de Jeremía Recoba a Las Palmas, con un pago de US$ 702.000 y un bono por el mismo dinero si el club asciende a LaLiga de España (está séptimo a falta de seis fechas en Segunda, cerca de los puestos a playoffs).

20250601 Gonzalo Petit, de Nacional, celebra su gol ante Montevideo City Torque por el Torneo Intermedio Gonzalo Petit, de Nacional, celebra su gol ante Montevideo City Torque por el Torneo Intermedio FOTO: I. Guimaraens

Sumó otros 450.000 dólares gracias a la salida de Rodrigo Chagas a Juventud (US$ 200.000 más otros US$ 100.000 si el jugador es vendido), Gabriel Baez a Talleres (US$ 150.000) y Lucas Morales a Olimpia de Paraguay (US$ 100.000).

En total recibió unos US$ 6.434.550, pero podría sumar otros 3.668.500 dólares si se cumplen todos los bonos, la mayoría por la transferencia de Petit. Desde Nacional entienden que este es el "bono grande" que tiene pendiente el club.

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Nacional le informa detalladamente a sus socios e hinchas las distintas altas, bajas, y transferencias. pic.twitter.com/cLxXa5vp3S — Nacional (@Nacional) September 7, 2025

Verano de 2026, con dos ventas grandes de inversiones

En el verano de 2026 el tricolor recibió un total de US$ 7.410.500 por ventas, la mayoría proveniente de la transferencia de dos jugadores que habían sido "inversiones" del club el año anterior: Julián Millán y Lucas Villalba.

El primero fue vendido al Fluminense por US$ 3.500.000, más otros posibles US$ 1.500.000 en bonos. El segundo se fue al Botafogo por US$ 1.400.000, y desde Nacional indicaron que este futbolista tiene también "algún bono", aunque el informe del mercado de pases de Nacional marcó que el club solo se quedó con el 15% del pase.

El tema de los porcentajes no es menor: Nacional mantiene entre el 10% y el 20% de muchos de los pases que forman parte de esta lista (o la plusvalía que los clubes compradores reciban de la venta), y de otros jugadores que se fueron del club en este periodo en condición de libres, pero dejando también un porcentaje de su ficha.

julián millán supercopa uruguaya nacional peñarol 20260201 Foto: Gastón Britos/ FocoUy

No forman parte de este cálculo ya que es imposible saber si el club recibirá dinero por este porcentaje, y de ser así cuál será el monto, pero todos podrían engrosar la cifra en un futuro.

Además de Millán y Oliva, el tricolor recibió US$ 500.000 por la venta de Christian Oliva al Santos de Brasil, US$ 460.500 por el pase de Christian Ebere al Cruz Azul, y otros US$ 1.550.000 por la transferencia de tres jugadores juveniles a Boston River: Ignacio Fernández (el único que fue vendido por US$ 550.000), Facundo Saldaña y Juan Pablo Gancheff (por US$ 500.000 cada uno).

La lista de pases de Nacional en los últimos dos años

PERIODO JUGADOR DESTINO DINERO COBRADO (US$) BONOS SIN COBRAR Verano 2024 Franco Fagúndez Santos Laguna (México) 2.500.000 Verano 2024 Ignacio Ramírez Newell's Old Boys (Argentina) 2.000.000 (sigue cobrando cuotas) Invierno 2024 Thiago Helguera Sporting Braga (Portugal) 3.750.000 Verano 2025 Lucas Sanabria Los Ángeles Galaxy (Estados Unidos) 4.000.000 800.000* Verano 2025 Bruno Damiani Philadelphia Union (Estados Unidos) 2.600.000** Verano 2025 Mateo Antoni Argentinos Juniors 1.800.000 Verano 2025 Ramiro Brazionis Racing 500.000 (sigue cobrando cuotas) Verano 2025 Mateo Rivero Boston River 450.000 Verano 2025 Leandro Lozano Argentinos Juniors 400.000 Verano 2025 Antonio Galeano Ceará (Brasil) 75.000 Invierno 2025 Gonzalo Petit Betis (España) 5.282.550 2.866.500 Invierno 2025 Jeremía Recoba Las Palmas (España) 702.000 702.000 Invierno 2025 Rodrigo Chagas Juventud de Las Piedras 200.000 100.000 Invierno 2025 Gabriel Baez Talleres (Argentina) 150.000 Invierno 2025 Lucas Morales Olimpia (Paraguay) 100.000 Verano 2026 Julián Millán Fluminense (Brasil) 3.500.000 1.500.000 Verano 2026 Lucas Villalba Botafogo (Brasil) 1.400.000 Verano 2026 Ignacio Fernández Boston River 550.000 Verano 2026 Christian Oliva Santos (Brasil) 500.000 Verano 2026 Facundo Saldaña Boston River 500.000 Verano 2026 Juan Pablo Gancheff Boston River 500.000 Verano 2026 Christian Ebere Cruz Azul(México) 460.500 TOTAL 31.920.050 5.968.500

(En negrita los jugadores que no pasaron por las juveniles del club)

* Desde Nacional indicaron que cobraron "algunos bonos" de los US$ 1.800.000 acordados por este futbolista, por lo que se estimó US$ 1.000.000 de esa cifra en el rubro "dinero cobrado", y lo restante en "bonos".

** Desde Nacional marcaron que cobraron "algunos bonos" de los US$ 600.000 acordados por este futbolista, por lo que se pasó esta cifra al rubro "dinero cobrado".