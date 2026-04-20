Los malos comienzos de Nacional y las reacciones de Jorge Bava para mejorar en los segundos tiempos, y la reiterada facilidad para perder ventajas a pocos minutos de conseguirlas

Nacional volvió a sumar una victoria este domingo ante Liverpool, por el Torneo Apertura , luego de la que había logrado el martes ante Deportes Tolima, por la Copa Libertadores, luego de la pasada semana en la que hubo rotaciones, con no muy buenos resultados, y el debut copero con empate en Chile.

Los dos últimos triunfos tuvieron algo en común: partidos en que los tricolores no comenzaron de la mejor forma y que luego de las charlas y los ajustes de Jorge Bava en el entretiempo, mejoraron y lograron sumar de a tres unidades .

Ante Tolima, y quizás por lo que había sido el complicado final ante Coquimbo en Chile, con varias situaciones de peligro en contra, más las derrotas ante Central Español y Deportivo Maldonado por el apertura, el DT tricolor sorprendió al colocar una línea de tres con Agustín Rogel, Sebastián Coates y Paolo Calione; con Baltasar Barcia y Nicolás Rodríguez como carrileros.

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Pero el planteo, demasiado respetuoso con el rival al ser local ante su gente en un Gran Parque Central con entradas agotadas, dejó a Nacional desbalanceado y tras el primer tiempo 0-0, Bava hizo variantes, sacando la línea de tres y dándole ingreso a Maxi Silvera por Calione para tener más peso en ataque.

El cambio dio resultado casi que al instante y a los 48 minutos Maxi Gómez abrió la cuenta.

“(En el primer tiempo) creo que defensivamente nos comportamos muy bien, pero nos faltaba gente en el medio y arriba para poder dañarlos más. También, por el momento adverso que estábamos viviendo, la apuesta fue primero controlar”, explicó Bava luego del partido, que terminó con victoria 3-1.

Nacional vs Deportes Tolima Copa Libertadores El equipo de Nacional que comenzó jugando ante Deportes Tolima en el Gran Parque Central por Copa Libertadores FOTO: GASTÓN BRITOS / FOCOUY

“Ellos son un equipo que se asocia mucho, de tener la pelota y sabíamos que por momentos lo iban a hacer. Teníamos que tratar de estar bien posicionados y no sacar nuestros defensas del área. En el segundo tiempo lo vi necesario porque no llegábamos y así lo hicimos”, agregó el técnico albo.

Bava también reconoció que las derrotas ante Central y Deportivo Maldonado había incidido en su decisión inicial frente a los colombianos. “El equipo estaba comprometido en lo que queríamos. Sabíamos que veníamos de un mal momento a nivel local con las dos derrotas consecutivas y además de la manera que se dieron”, comentó.

“Al ver que se te va el Apertura, o se te aleja, a un equipo que está acostumbrado a ganar los campeonatos le pega fuerte. Pero se tuvo resiliencia, el equipo se levantó, estaba convencido que iba a pasar en Copa”.

El triunfo ante Liverpool

Bava también rescató un triunfo ante Liverpool luego de un primer tiempo complicado, que terminó 1-1, y de ajustar el equipo para el segundo tiempo.

20260419 Nacional saludo Liverpool Torneo Apertura 2026. Foto Dante Fernández Focouy (1) Saludo de Nacional Foto: Dante Fernández/Focouy

El DT volvió a hacer cambios en el entretiempo dándole ingreso a Camilo Cándido por Agustín Dos Santos y a Juan Cruz De los Santos por Nicolás Lodeiro.

Y a los 56 llegó al 2-1 con el segundo penal de la noche para los tricolores, ambos por acciones en las que fue protagonista el juvenil Pavel Núñez-

"Fue importante ganar porque veníamos de dos derrotas en el Apertura", comenzó diciendo Bava en conferencia de prensa, luego de reacomodar el equipo para la segunda mitad.

"En la Copa Libertadores tuvimos muy buenos 10-15 minutos del primer tiempo, sabíamos que si no podíamos abrirlo ellos (Deportes Tolima) son un equipo que manejan muy bien la pelota, tienen muy buena posesión y quizás nos faltó más profundidad para tener todas las chances que tuvimos en el segundo tiempo, pero no nos patearon al arco. Hoy hicimos un primer tiempo malo porque no contuvimos, no jugamos, no creamos. En el segundo tiempo el equipo entró con otra postura", analizó.

20260419 Tomás Verón Lupi Liverpool Nacional Torneo Apertura 2026 Foto Dante Fernández Focouy (12) Tomás Verón Lupi Foto: Dante Fernández/Focouy

"Pedí cambiar rotundamente porque no jugamos, no presionamos, el rival jugaba cómodo y más allá del cambio táctico, los jugadores entraron con otra predisposición, ya desde el primer minuto se vio generando no solo situaciones sino presionando arriba, generando tiros de esquina y eso nos hizo crecer, no solo en los posicionamientos sino también con pelota que en el primer tiempo fue muy escaso", manifestó el DT, que demostró saber corregir a tiempo o tener plan B, aunque no le funcionaron los últimos dos planteos iniciales.

La facilidad para perder ventajas

Un asunto que se viene reiterando en Nacional es la facilidad para perder ventajas rápidamente luego de conseguirlas, ya sea en goles, tras los esfuerzos para llegar a la red, o con expulsiones y penales.

20260419 Lucas Rodríguez y Ezequiel Olivera Nacional Liverpool Torneo Apertura 2026. Foto Dante Fernández Focouy (13) Lucas Rodríguez y Ezequiel Olivera Foto: Dante Fernández/Focouy

Este domingo volvió a ocurrir. Tras un penal a favor en el que llegó el gol de Maxi Gómez para el 1-0 a los 21 minutos, luego los albos cometieron un penal por intermedio de Lucas Rodríguez por el que Liverpool empató 1-1.

deportivo maldonado nacional 20260411 Deportivo Maldonado celebra uno de los goles ante Nacional Foto: Enzo Santos / FocoUy

Ante Deportivo Maldonado pasó algo parecido luego de que Nacional diera vuelta el marcador por 2-1, pero al minuto llegó el gol de rebote de Cristian Tabó tras un despeje de Tomas Viera. Luego, ganarían los rojiverdes.

20260313 Maximiliano Gómez Nacional Wanderers Torneo Apertura 2026. Foto: Dante Fernández/Focouy Maximiliano Gómez Foto: Dante Fernández/Focouy

Con las expulsiones también ha pasado. En el partido ante Wanderers, los tricolores quedaron con un jugador más en cancha por roja a Gonzalo Freitas a los 31, pero 8 minutos después se terminó la ventaja por la expulsión de Maxi Gómez.

20251123 Gonzalo Carneiro, Javier Burgos y Eric Remedi Peñarol Nacional final de ida Liga AUF Uruguaya 2025. Foto: Gastón Britos / Focouy Gonzalo Carneiro, Javier Burgos y Eric Remedi Foto: Gastón Britos / Focouy

Algo similar había ocurrido en la primera final ante Peñarol, cuando Leandro Umpiérrez se fue expulsado a los 51 minutos y Gonzalo Carneiro, que tenía amarilla y no llegó a ser sustituido por Jadson Viera, vio la segunda y se fue a los 54’.

Son situaciones que, por su reiteración, llaman la atención.