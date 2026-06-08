Un joven de 21 años terminó herido tras sufrir brutal golpiza a la salida de un local bailable en Rivera

Un joven de 21 años terminó herido tras ser agredido en la vía pública en Rivera. El hecho quedó registrado en video y fue compartido en las últimas horas en redes sociales.

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De acuerdo a lo informado por el periodista local Pedro Olivera, el incidente tuvo lugar durante las primeras horas del domingo en las inmediaciones de Plaza Artigas .

A la salida de un local bailable, la víctima fue abordada por un grupo de hombres que, sin mediar palabra, comenzaron a atacarlo .

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En el video difundido en redes sociales se muestra al joven tirado en el suelo recibiendo golpes en todo el cuerpo .

Tras el ataque, logró retirarse del lugar y, tras presentar denuncia, fue derivado al Hospital de Rivera, donde le diagnosticaron un politraumatismo moderado, informó el comunicador.

El caso está siendo investigado por la Policía local en coordinación con la Fiscalía departamental de turno.