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Investigan homicidio en San José: familiares de la víctima retuvieron al presunto autor antes de que fuera detenido

Según pudo confirmar El Observador, el detenido es el propietario de la vivienda donde fue encontrado el cuerpo de la víctima

8 de junio de 2026 8:46 hs
Detenido en San José por homicidio

Detenido en San José por homicidio

Captura de video de Visión Ciudadana y foto policial de Gastón Britos/FocoUy

La Policía de San José investiga un homicidio ocurrido este domingo en el barrio Hipódromo, donde un hombre de más de 30 años fue encontrado sin vida dentro de una vivienda.

Según confirmaron fuentes policiales a El Observador, la víctima fue encontrada dentro de la casa con una herida de arma de fuego en el cuerpo. El hombre tenía antecedentes penales.

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Tras el hallazgo del cuerpo, efectivos policiales comenzaron las primeras actuaciones para esclarecer las circunstancias del crimen.

En paralelo, familiares y allegados de la víctima lograron ubicar y retener al presunto autor del homicidio en las inmediaciones del Parque Menéndez Celentano.

El episodio quedó registrado en video y fue difundido por el medio local Visión Ciudadana. Las imágenes muestran al sospechoso tendido en el suelo mientras recibe varios golpes por parte de quienes lo retenían.

Minutos después del incidente, personal policial llegó al lugar y trasladó al individuo para continuar con las actuaciones correspondientes.

Posteriormente, y por disposición de Fiscalía, el hombre fue formalmente detenido, indicaron fuentes policiales a El Observador.

Según confirmaron las autoridades, el detenido es el propietario de la vivienda donde fue encontrado el cuerpo de la víctima.

Durante las pericias realizadas en la escena del crimen, la Policía encontró un arma de fuego en el fondo de la propiedad.

Los investigadores trabajan ahora para determinar si el arma está vinculada al homicidio y esclarecer la secuencia de los hechos.

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