Imputaron a un hombre de 37 años por un homicidio ocurrido el sábado en Cordón: la mujer que lo acompañaba fue liberada

La Justicia imputó a un hombre de 37 años por el homicidio cometido el sábado a la madrugada en Cordón, entre las calles Colonia y Tristán Narvaja. Se liberó a la mujer que lo acompañaba, inicialmente detenida, mientras se analiza si tuvo alguna participación en el hecho.

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El detenido fue imputado como el presunto autor del homicidio. Además, la Justicia le atribuyó haber llevado un arma de fuego en un lugar público y hacerlo pese a contar con antecedentes por ese mismo delito. Mientras continúa la investigación, deberá permanecer 120 días en prisión preventiva.

Según informó el Ministerio del Interior el sábado, un hombre de 34 años fue hallado en Cordón con múltiples heridas de arma de fuego y trasladado de urgencia al Hospital Maciel, donde posteriormente falleció.

Gracias al análisis de cámaras de vigilancia en la zona, se estableció que la víctima había mantenido un altercado con un hombre y una mujer. Desde el ministerio aseguraron que se puede ver cómo los disparos son efectuados por el hombre, que luego se da a la fuga en bicicleta junto a la mujer que lo acompañaba.