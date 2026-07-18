Dos hombres de 53 y 33 años fueron asesinados en un ataque a tiros en Los Bulevares

Dos hombres de 53 y 33 años fueron asesinados en un ataque a tiros en el barrio Los Bulevares durante la tarde de este sábado, confirmó la Jefatura de Policía de Montevideo a El Observador.

Este medio informó que uno de los asesinados estaba realizando arreglos en su casa cuando quedó en medio del ataque, según la información primaria.

Atacaron a tiros a un móvil policial en Marconi: los delincuentes abandonaron la moto en la que llegaron y escaparon por un pasaje

"Fueron a terminar el trabajo": delincuentes armados llegaron a una policlínica mientras atendían a un joven baleado

Cerca de la escena del crimen se estaba desarrollando un cumpleaños infantil , consignó el citado medio. Las autoridades están investigando el caso y buscan identificar a los responsables .

El pasado viernes, un grupo de delincuentes armados se acercaron a una policlínica de Jardines del Hipódromo donde era atendido un joven de 24 años que había resultado herido de bala horas antes en el barrio Marconi.

El presidente de la Federación de Funcionarios de la Salud Pública (FFSP), Martín Pereira, aseguró que la situación generó momentos de tensión en el centro asistencial pero que finalmente los delincuentes no ingresaron al edificio. "No entraron, llegó un baleado con la familia. Al parecer estaba la gente que lo baleó en la vuelta, fueron a intentar 'terminar el trabajo'", señaló el dirigente sindical.

El episodio tuvo su origen antes de las 09:00 del viernes, cuando efectivos de la Guardia Republicana fueron alertados por disparos en el Marconi. Los policías encontraron dos hombres armados vestidos de negro en una motocicleta de alta cilindrada e iniciaron una persecución.

Los sospechosos abrieron fuego contra el móvil y los policías repelieron la agresión. Ningún policía resultó herido y el patrullero tampoco recibió impactos de bala. La investigación busca determinar si el joven herido guarda relación con los sospechosos que protagonizaron el enfrentamiento.

La persecución terminó en la intersección de Abel Chifflet y Guarapirú, donde los delincuentes abandonaron la motocicleta y escaparon por los pasajes del barrio.