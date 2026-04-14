Jorge Bava: los elogios al Diente López, "es un jugador importantísimo"; el riesgo que tomó con Mejía, y el reconocimiento a la resiliencia de su equipo

Jorge Bava , entrenador de Nacional , habló después del triunfo de su equipo 3-1 ante Tolima por la segunda fecha del Grupo B de Copa Libertadores y tuvo elogios para Nicolás "Diente" López , habló del momento de su equipo, de por qué se decidió por el retorno de Luis Mejía al arco en el límite de su recuperación y de la importancia de las pelotas quietas .

El entrenador de Nacional resumió así el encuentro de este martes: “Fue un partido en el que tuvimos muy pocas situaciones de gol adversas y muchas situaciones de gol a favor ”.

Consultado sobre la forma en que vivió su equipo los tres últimos partidos sin ganar (0-1 con Central Español, 1-1 con Coquimbo Unido y 2-4 ante Deportivo Maldonado), explicó: “Internamente el equipo está muy bien, muy comprometido en lo que queríamos. Sabíamos que pasábamos un mal momento a nivel local, con dos derrotas consecutivas y de la forma en que se dieron, y al ver que se iba el Apertura para un equipo que está acostumbrado a ganar, eso sin dudas pegó. El equipo tuvo mucha resiliencia. Se levantó . Sabía que había que cambiar la cara y había que reafirmar aquí de local en este arranque de Copa. El equipo siempre estuvo muy convencido, sabiendo que éramos responsables de ciertas situaciones y también de lo que pasó hoy”.

Explicó que en el festejo del tercer gol, que convirtió Nicolás López, pateó una pelota que estaba cerca de su zona “como un desahogo” . “Uno es apasionado y reacciona de esa manera”, agregó.

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Para Diente López tuvo palabras de elogio: “Es un jugador importantísimo, al igual que todos, y es de los mejores finalizadores de nuestro fútbol. Es bueno tener un jugador así. Y el compromiso que tiene con el equipo, independientemente de lo que ocurrió el otro día (fue expulsado por golpear a un rival), porque tiene un gran compromiso con el equipo. Es un jugador de la casa y es muy aprovechable. Estamos muy contentos con él y con el resto del gruipo”.

Ante la consulta de la titularidad de Luis Mejía, quien se recuperaba de una lesión muscular, explicó: “Estaba en el límite de la recuperación y la posición permite tomar ese riesgo. Si fuera un jugador de campo no lo arriesgaríamos. Trabajó bien en los últimos tres días y no tuvimos dudas con el departamento médico de tomar ese riesgo”.

Mejía ingresó por Ignacio Suárez, quien fue cuestionado por sus últimas actuaciones.

También Bava valoró las pelotas quietas de su equipo: “Un alto porcentaje de los goles llegan por esa vía y tenemos que aprovechar los buenos lanzadores y los buenos cabeceadores que tenemos”.