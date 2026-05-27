La autocrítica de Jorge Bava tras el triunfo de Nacional ante Coquimbo, los elogios a los juveniles y las lesiones

El entrenador de Nacional , Jorge Bava , habló en conferencia de prensa luego de la victoria de su equipo ante Coquimbo Unido en el cierre del Grupo B de la Copa Libertadores .

“ Estoy conforme a medias porque (clasificar a la Copa Sudamericana) no era el objetivo que queríamos, pero no se nos podía escapar tener competencias en la segunda parte del año”, comenzó explicando el entrenador.

“Fue un partido accidentado, que a partir de la expulsión cambió los términos y el equipo hizo un desgaste brutal para defender ese gol . Esto no aclara el panorama con relación a todo lo que pasó, pero nos teníamos que brindar hoy y ganar para tener esa posibilidad en la segunda parte del año”.

Consultado sobre las oportunidades que tuvieron este martes Rodrigo Martínez y Juan García, comentó: “Conformé el equipo en base a lo que entendía era mejor para hoy. Ellos se ganaron un lugar, tuvieron su convocatoria y su alineación. Quedé muy contento con los jugadores de la casa que van sumando minutos y jugando en partidos importantes ”.

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La lesión de Barcia: “Tenía el alta médica, ayer lo probamos a fondo y son esos riesgos que corremos, porque se dio un partido para él en el segundo tiempo. Se vio claro cuando se termina de lastimar que el partido iba por ahí. Lamentablemente estamos en esa mala racha de imponderables que hoy pudimos sortear con jerarquía, tesón, despliegue y mucha vergüenza deportiva que nos permitió mantener la victoria”.

La lesión de Mejía: “Me dijeron que no podía seguir y ahora tenemos que ver”.

El buen partido de Maxi Gómez ante Coquimbo Unido: “Fue brutal. Trabajó para el equipo, se veía exhausto, se sacrificó, luchó, aguantó, recibió muchísimas faltas y siguió. Quedé muy contento con su labor. Hoy había que brindarse y se brindó, al igual que todos sus compañeros”.

Sobre la expulsión de Tomás Viera, dijo esto: “Se dio en una jugada que cada vez se repite más en el fútbol, llegar claramente al balón, limpio, y con el pie de apoyo se produce un contacto y termina en expulsión. No sé en base a qué lo sancionan los árbitros, pero se está viendo eso a nivel mundial. Esas situaciones ahora no son solo faltas sino expulsiones. Me parece injusto porque es un deporte de contacto”.

Finalmente hizo un resumen: “Somos los primeros autocríticos. No estamos donde queríamos y lo que demanda la historia del club. Lo sabemos y lo asumimos. Era importante el partido de hoy. Sobre lo que pasó ya no podemos hacer nada, pero no podíamos agravar la situación de no ganar y no seguir en Copa Sudamericana. También tenemos que saber que venimos de un levante en los últimos tiempos. Quizás no se note porque hubo un partido en el que empatamos (la semana pasada ante Universitario a partir del cual Nacional quedó eliminado), no jugamos bien y nos mantuvo al margen de la Copa Libertadores”.