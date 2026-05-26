La bronca del hincha de Nacional en la Copa Libertadores fue indisimulable por la pobre expresión de los futbolistas, después del empate ante Universitario de la semana pasada que lo sacó de la fase final del principal torneo de Conmebol. Y ese dolor se profundizó este martes, tras la victoria 1-0 frente a Coquimbo Unido porque el equipo de Jorge Bava fue eliminado de la Libertadores por un gol.
Así están las tablas de posiciones de la Copa Libertadores y el dolor de Nacional: empató en el segundo lugar con Tolima y quedó afuera de octavos por un gol
Nacional le ganó este martes a Coquimbo Unido en el Gran Parque Central y terminó tercero, con los mismos puntos que Tolima, segundo; quedó fuera de la Libertadores e irá al repechaje de la Copa Sudamericana