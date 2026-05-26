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Así están las tablas de posiciones de la Copa Libertadores y el dolor de Nacional: empató en el segundo lugar con Tolima y quedó afuera de octavos por un gol

Nacional le ganó este martes a Coquimbo Unido en el Gran Parque Central y terminó tercero, con los mismos puntos que Tolima, segundo; quedó fuera de la Libertadores e irá al repechaje de la Copa Sudamericana

26 de mayo de 2026 23:52 hs
Maxi Gómez ya mandó la pelota al ángulo y se mete en el arco para el 1-0 de Nacional

Maxi Gómez ya mandó la pelota al ángulo y se mete en el arco para el 1-0 de Nacional

FOTO: FEDERICO BRITOS / FOCOUY

La bronca del hincha de Nacional en la Copa Libertadores fue indisimulable por la pobre expresión de los futbolistas, después del empate ante Universitario de la semana pasada que lo sacó de la fase final del principal torneo de Conmebol. Y ese dolor se profundizó este martes, tras la victoria 1-0 frente a Coquimbo Unido porque el equipo de Jorge Bava fue eliminado de la Libertadores por un gol.

Coquimbo Unido clasificó primero en el Grupo B con 10 puntos.

Tolima y Nacional compartieron el segundo lugar con ocho puntos, y definieron por los resultados entre ellos, de acuerdo a lo que establece la nueva reglamentación de Conmebol.

En ese escenario, Nacional ganó 3-1 a los colombianos en el Gran Parque Central, pero perdió 3-0 de visitante.

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Por esa razón, por un gol, los tricolores quedaron fuera de octavos de final de la Libertadores.

Nacional ganó dos partidos, empató dos y perdió dos: venció a Tolima 3-0 y este martes 1-0 a Coquimbo Unido. Empató con los chilenos de visitante 2-2 y Universitario de local 0-0. Perdió 4-2 con Universitario en Lima y 3-0 con los colombianos.

Los tricolores jugarán ahora el playoffs de Copa Sudamericana ante un segundo de la fase de grupos de ese torneo de Conmebol.

El viernes conocerán a su rival.

Si ganan el repechaje clasificarán a octavos de final de la Sudamericana, en donde iniciarán la fase de eliminación directa (octavos, cuartos, semifinal y final).

Así están las tablas de posiciones de la Copa Libertadores:

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