Nacional volvió a perder por Copa Libertadores de fútbol sala y buscará pasar a cuartos de final como mejor tercero

Nacional volvió a perder este martes en la Copa Libertadores de fútbol sala. El tricolor le ganaba 1-0 a Cerro Porteño pero en un áspero partido terminó cayendo por 2-1.
El gol de Nacional lo hizo Facundo "Pulpo" Abad, pero rápidamente Cerro Porteño lo dio vuelta con goles de Gonzalo Agüero y Jorge Espinoza.
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Tabla de posiciones del grupo C de la Copa Libertadores de fútbol sala
Tras perder su segundo partido, Nacional esperó el resultado de segunda hora entre Deportivo Lyon de Cali y Colo Colo. Un empate lo dejaba último y eliminado de los cuartos de final.
El partido fue parejo y parecía encaminarse al 0-0 pero a falta de dos minutos, Juan Camilo Arango marcó el gol para los colombianos.
|Equipo
| Puntos
| Jugados
| Ganados
| Empates
| Perdidos
| Goles
| En contra
|Cerro Port.
|6
|3
|2
|0
|1
|6
|8
| Dep. Lyon
|6
|3
|2
|0
|1
|6
|4
| Nacional
|3
|3
|1
|0
|2
|9
|7
| Colo Colo
|3
|3
|1
|0
|2
|7
|9
Cerro Porteño clasificó como primero porque pese a tener peor saldo de goles que Deportivo Lyon Cali, en el partido jugado entre ambos ganó 3-2.
Lo mismo ocurrió con el tercer puesto donde Nacional terminó encima de Colo Colo porque le ganó 7-2 en la primera fecha.
Nacional está virtualmente clasificado por tener un saldo de goles de +2.
En el grupo A, donde está Peñarol, Fantasmas Morales Moralitos tiene cero punto y un saldo de goles de -8 y hoy se mide con Peñarol que no tiene puntos y su saldo es -9. Los aurinegros perdieron 6-1 con Carlos Barbosa y 5-1 con Boca Juniors.
En el grupo B, Divino Niño de Ecuador y Panta Walon de Perú no tienen puntos y sus diferencias de goles son -6 y -8. También juegan hoy entre sí.
Los dos primeros de cada grupo y los dos mejores terceros pasan a cuartos de final. Nacional está muy bien perfilado por su saldo de goles por lo que virtualmente ya está entre los ochos mejores. Peñarol necesita golear