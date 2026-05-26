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Nacional volvió a perder por Copa Libertadores de fútbol sala y buscará pasar a cuartos de final como mejor tercero

Cerro Porteño le dio vuelta el partido a Nacional y lo complicó porque un empate entre Deportivo Lyon y Colo Colo lo dejaba afuera, pero la igualdad entre estos dos equipos se rompió sobre el final

26 de mayo de 2026 13:58 hs
Facundo Abad

Facundo Abad

Foto: @LibertadoresFS

Nacional volvió a perder este martes en la Copa Libertadores de fútbol sala. El tricolor le ganaba 1-0 a Cerro Porteño pero en un áspero partido terminó cayendo por 2-1.

El gol de Nacional lo hizo Facundo "Pulpo" Abad, pero rápidamente Cerro Porteño lo dio vuelta con goles de Gonzalo Agüero y Jorge Espinoza.

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Tabla de posiciones del grupo C de la Copa Libertadores de fútbol sala

Tras perder su segundo partido, Nacional esperó el resultado de segunda hora entre Deportivo Lyon de Cali y Colo Colo. Un empate lo dejaba último y eliminado de los cuartos de final.

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El partido fue parejo y parecía encaminarse al 0-0 pero a falta de dos minutos, Juan Camilo Arango marcó el gol para los colombianos.

Equipo Puntos Jugados Ganados Empates Perdidos Goles En contra
Cerro Port. 6 3 2 0 1 6 8
Dep. Lyon 6 3 2 0 1 6 4
Nacional 3 3 1 0 2 9 7
Colo Colo 3 3 1 0 2 7 9

Cerro Porteño clasificó como primero porque pese a tener peor saldo de goles que Deportivo Lyon Cali, en el partido jugado entre ambos ganó 3-2.

Lo mismo ocurrió con el tercer puesto donde Nacional terminó encima de Colo Colo porque le ganó 7-2 en la primera fecha.

Nacional está virtualmente clasificado por tener un saldo de goles de +2.

En el grupo A, donde está Peñarol, Fantasmas Morales Moralitos tiene cero punto y un saldo de goles de -8 y hoy se mide con Peñarol que no tiene puntos y su saldo es -9. Los aurinegros perdieron 6-1 con Carlos Barbosa y 5-1 con Boca Juniors.

En el grupo B, Divino Niño de Ecuador y Panta Walon de Perú no tienen puntos y sus diferencias de goles son -6 y -8. También juegan hoy entre sí.

Los dos primeros de cada grupo y los dos mejores terceros pasan a cuartos de final. Nacional está muy bien perfilado por su saldo de goles por lo que virtualmente ya está entre los ochos mejores. Peñarol necesita golear

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