Nacional perdió en su segundo partido por la Copa Libertadores de fútbol sala: mirá cómo quedó en la tabla de posiciones

Tras su debut triunfal en la Copa Libertadores de fútbol sala, Nacional perdió este lunes en su segunda presentación y se jugará este martes el pase a los cuartos de final del certamen.

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El domingo, el equipo de Diego Pastoriza vapuleó 7-2 a Colo Colo , pero este lunes, en horas de la mañana, cayó 3-1 contra Deportivo Lyon Cali de Colombia.

Nacional comenzó jugando con Santiago Scholderle, Juan Manuel Martín, Juan Pollero, Luca Buzzo y Marcio Gentil .

Cuando el tricolor perdía 2-0 -por goles de Michael Mosquera y Jhon Riso- descontó por intermedio de Facundo "Pulpo" Abad, tras una exquisita asistencia de "Petaca" Martín.

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Sin embargo, los colombianos lograron después sentenciar el pleito por intermedio de Cristian Castro, quien cantó el tercer tanto para su equipo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LibertadoresFS/status/2058925839178240265&partner=&hide_thread=false Todos los goles del juego entre Deportivo Lyon vs. Nacional pic.twitter.com/8rjoTrJRWc — CONMEBOL Libertadores Futsal (@LibertadoresFS) May 25, 2026

Los tricolores se jugarán el pase a cuartos de final este martes enfrentando a partir de la hora 10.00 a Cerro Porteño.

Tabla de posiciones del grupo C de la Copa Libertadores de fútbol sala

El grupo quedó ultra parejo con la goleada de Colo Colo 5-1 sobre Cerro Porteño. El elenco paraguayo había derrotado el domingo a Deportivo Lyon por 3-2.

El torneo, que se disputa en la ciudad brasileña de Carlos Barbosa, en Rio Grande do Sul, se juega en tres series de cuatro equipos cada uno.

Los dos primeros avanzan a cuartos de final al igual que los dos mejores terceros.

El peor tercero y los cuartos seguirán jugando para definir el noveno puesto.