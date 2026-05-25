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Nacional perdió en su segundo partido por la Copa Libertadores de fútbol sala: mirá cómo quedó en la tabla de posiciones

Mirá los goles de la derrota de Nacional contra Deportivo Lyon de Cali y cómo quedaron las posiciones del grupo C donde los tricolores siguen primeros por mejor diferencia de goles

25 de mayo de 2026 17:29 hs
Nacional Deportivo Lyon Cali

Nacional Deportivo Lyon Cali

Foto: @LibertadoresFS

Tras su debut triunfal en la Copa Libertadores de fútbol sala, Nacional perdió este lunes en su segunda presentación y se jugará este martes el pase a los cuartos de final del certamen.

El domingo, el equipo de Diego Pastoriza vapuleó 7-2 a Colo Colo, pero este lunes, en horas de la mañana, cayó 3-1 contra Deportivo Lyon Cali de Colombia.

Nacional comenzó jugando con Santiago Scholderle, Juan Manuel Martín, Juan Pollero, Luca Buzzo y Marcio Gentil.

Cuando el tricolor perdía 2-0 -por goles de Michael Mosquera y Jhon Riso- descontó por intermedio de Facundo "Pulpo" Abad, tras una exquisita asistencia de "Petaca" Martín.

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Sin embargo, los colombianos lograron después sentenciar el pleito por intermedio de Cristian Castro, quien cantó el tercer tanto para su equipo.

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Los tricolores se jugarán el pase a cuartos de final este martes enfrentando a partir de la hora 10.00 a Cerro Porteño.

Tabla de posiciones del grupo C de la Copa Libertadores de fútbol sala

El grupo quedó ultra parejo con la goleada de Colo Colo 5-1 sobre Cerro Porteño. El elenco paraguayo había derrotado el domingo a Deportivo Lyon por 3-2.

El torneo, que se disputa en la ciudad brasileña de Carlos Barbosa, en Rio Grande do Sul, se juega en tres series de cuatro equipos cada uno.

Los dos primeros avanzan a cuartos de final al igual que los dos mejores terceros.

El peor tercero y los cuartos seguirán jugando para definir el noveno puesto.

Equipo Puntos Jugados Ganados Empates Perdidos Goles En contra
Nacional 3 2 1 0 1 8 5
Dep. Lyon 3 2 1 0 1 5 4
Colo Colo 3 2 1 0 1 7 8
Cerro Port. 3 2 1 0 1 4 7

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