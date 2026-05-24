El gran debut de Nacional en la Copa Libertadores de fútbol sala: le ganó 7-2 a Colo Colo, mirá los goles

Comenzó este domingo en la ciudad brasileña Carlos Barbosa la edición 24 de la Copa Libertadores de fútbol sala en la rama masculina donde Nacional y el campeón defensor, Peñarol, serán los representantes de Uruguay.

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Nacional debutó en el grupo C goleando 7-2 a Colo Colo con una gran actuación de Juan Manuel "Petaca" Martín , autor de tres goles.

El exformativas de Montevideo City Torque e Independiente que jugó los Juegos Odesur de Asunción 2022 con la selección sub 20 de Uruguay y también algunos amistosos con la propia sub 20, mostró gran puntería con el talento de su pierna zurda.

Para esta temporada, Nacional es dirigido por Diego Pastoriza quien tomó el relevo de Aníbal Roba.

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Este fue el plantel convocado que viajó a Río Grande do Sul:

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El primer gol fue de Marcio Gentil, el segundo de Franco Fuentes, el tercero Facundo Abad, luego vino el hat-trick de Petaca Martín, y cerró la cuenta Santiago Mónico, con gol de arco a arco.

Martín se llevó la pelota por sus goles.

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Este lunes, el tricolor jugará su segundo partido contra Deportivo Lyon de Cali.

También integra el grupo Cerro Porteño.

Peñarol integra el grupo A y debuta este domingo a la hora 20.00 contra el local Carlos Barbosa. También conforman la serie Fantasmas de Bolivia y Boca Juniors.