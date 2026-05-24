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El gran debut de Nacional en la Copa Libertadores de fútbol sala: le ganó 7-2 a Colo Colo, mirá los goles

Juan Manuel "Petaca" Martín fue la figura de Nacional con tres goles: mirá las siete conquistas del equipo de Diego Pastoriza

24 de mayo de 2026 17:13 hs
Marcio Gentil

Marcio Gentil

Foto: @LibertadoresFS

Comenzó este domingo en la ciudad brasileña Carlos Barbosa la edición 24 de la Copa Libertadores de fútbol sala en la rama masculina donde Nacional y el campeón defensor, Peñarol, serán los representantes de Uruguay.

Nacional debutó en el grupo C goleando 7-2 a Colo Colo con una gran actuación de Juan Manuel "Petaca" Martín, autor de tres goles.

Para esta temporada, Nacional es dirigido por Diego Pastoriza quien tomó el relevo de Aníbal Roba.

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El primer gol fue de Marcio Gentil, el segundo de Franco Fuentes, el tercero Facundo Abad, luego vino el hat-trick de Petaca Martín, y cerró la cuenta Santiago Mónico, con gol de arco a arco.

Martín se llevó la pelota por sus goles.

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Este lunes, el tricolor jugará su segundo partido contra Deportivo Lyon de Cali.

También integra el grupo Cerro Porteño.

Peñarol integra el grupo A y debuta este domingo a la hora 20.00 contra el local Carlos Barbosa. También conforman la serie Fantasmas de Bolivia y Boca Juniors.

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