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Novak Djokovic avanzó a las semifinales de Wimbledon con un triunfo épico y va por el récord de ocho títulos de Roger Federer

Novak Djokovic derrotó 7-6 (12), 3-6, 6-3, 6-7 (4), 7-6 (10-4) al canadiense Felix Auger-Aliassime y jugará el viernes en semifinales contra Jannik Sinner

7 de julio de 2026 21:02 hs
Novak Djokovic

Novak Djokovic

Foto: Glyn Kirk/AFP

El sueño del serbio Novak Djokovic de sumar un octavo título de Wimbledon y un 25° torneo de Grand Slam siguió adelante este martes al vencer en cuartos de final, en cinco disputados sets, al canadiense Felix Auger-Aliassime, cuarto jugador mundial.

El tenista serbio de 39 años se impuso, en un partido que duró cinco horas y 15 minutos, al canadiense, por 7-6 (12), 3-6, 6-3, 6-7 (4), 7-6 (10-4), y se verá las caras el viernes en semifinales con el italiano Jannik Sinner, número uno mundial y último ganador del torneo londinense.

"Gané con mi raqueta y con mucho corazón, gestionando muy bien los nervios y la enorme tensión que se siente en este tipo de partidos", declaró el serbio nada más terminar el encuentro.

Su duelo con el canadiense fue el partido de cuartos de final más largo de la historia del torneo.

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"Sigo jugando al tenis por momentos como este. Me habría encantado que hubiera sido la final", dijo Djokovic sonriendo.

"No sé cómo reaccionará mi cuerpo mañana por la mañana, pero este ha sido uno de los mejores partidos de mi carrera en esta pista", concluyó Djokovic, exhausto, lo que le hizo acortar la tradicional entrevista posterior al partido.

Djokovic, con su victoria sobre Auger-Aliassime, logró su victoria 107 en la competición individual sobre el pasto londinense, alargando su récord como el tenista con más triunfos en la prueba masculina de Wimbledon.

El serbio, que ocupa ahora el octavo puesto de la clasificación mundial, aspira a igualar en el torneo de hombres el récord de ocho títulos del suizo Roger Federer en Wimbledon.

En caso de ganar el torneo londinense, Djokovic confirmaría su supremacía en número de títulos de Grand Slam individuales en la ATP, llevándolo a 25, delante del español Rafael Nadal (22) y Federer (20).

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