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Aryna Sabalenka y su collar de diamantes en Roland Garros: la tenista número uno respondió a quienes la criticaron, dijo por qué lo usa y que no teme a la inseguridad

“Me gusta traer un toque de moda a la pista de tenis”, dijo la tenista bielorrusa

26 de mayo de 2026 12:05 hs
Aryna Sabalenka con su collar de diamantes en Roland Garros

Aryna Sabalenka con su collar de diamantes en Roland Garros

Foro: AFP

La bielorrusa Aryna Sabalenka, número 1 del mundo y finalista de la pasada edición, respondió a quienes le han criticado por jugar en Roland Garros con un collar de diamantes en el cuello y destacó que para ella es "importante lucir bien", porque así juega "mejor" en la pista.

"Me siento bastante cómoda y, para mí, es importante lucir bien. Y si siento que me veo bien, rindo mejor en la pista", comentó en rueda de prensa tras eliminar en primera ronda a la española Jessica Bouzas, 50 del ránking, por 6-4 y 6-2 en hora y cuarto.

Belarus' Aryna Sabalenka reacts as she plays against Spain's Jessica Bouzas Maneiro during their women's singles match on day 3 of the French Open tennis tournament on Court Philippe-Chatrier at the Roland-Garros Complex in Paris on May 26, 2026. (Photo b
Aryna Sabalenka con su collar de diamantes en Roland Garros

Aryna Sabalenka con su collar de diamantes en Roland Garros

La número uno del mundo reconoció que las joyas suscitan la curiosidad de la gente y aclaró que se siente "bastante segura" cuando viaja.

La razón por la que Aryna Sabalenka se besó los bíceps tras ganarle la final de Brisbane a Marta Kostyuk quien habló con dolor sobre la guerra en Ucrania

El tierno perrito de Aryna Sabalenka, que la acompañó en todo momento y la ayudó en salud mental en Indian Wells, donde se proclamó campeona

"Tengo a mi prometido, él es algo así como mi seguridad. Tengo a mi equipo, tengo a Jason y a mi fisioterapeuta, que hace jiu-jitsu (...) y si voy a algún sitio, nunca voy sola", indicó.

"Me gusta traer un toque de moda a la pista de tenis -insistió-. Ya sé qué vestido voy a usar en el Grand Slam, así que simplemente intento inventar algo que combine con la ropa y que haga que el conjunto luzca mejor".

Belarus' Aryna Sabalenka tries to cool off while sitting in between games as she plays against Spain's Jessica Bouzas Maneiro during their women's singles match on day 3 of the French Open tennis tournament on Court Philippe-Chatrier at the Roland-Garros
Aryna Sabalenka padeciendo el calor de Roland Garros

Aryna Sabalenka padeciendo el calor de Roland Garros

Sabalenka, de 28 años, negó que sea hipócrita portar objetos de tanto valor a la par que hace reivindicaciones para que los cuatro grandes repartan más dinero entre los jugadores del cuadro masculino y femenino.

"Sobre el dinero de los premios, no se trata de mí en absoluto. Es simplemente luchar por los jugadores, por los que tienen un ránking más bajo y que realmente están pasando apuros para sobrevivir en el mundo del tenis (...) Todo el mundo sabe que yo estoy bien. Es solo que estamos luchando por un porcentaje justo de los ingresos", adujo la bielorrusa.

EFE

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