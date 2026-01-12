La razón por la que Aryna Sabalenka se besó los bíceps tras ganarle la final de Brisbane a Marta Kostyuk quien habló con dolor sobre la guerra en Ucrania

La número uno del tenis mundial, la bielorrusa Aryna Sabalenka, ganó el domingo el torneo de Brisbane frente a la ucraniana Marta Kostyuk en un partido que revitalizó viejas rencillas entre las deportistas.

"Cada día sales a la pista a demostrar tu nivel, y creo que esta semana lo hice realmente bien", dijo Sabalenka, quien conquistó el título sin ceder un solo set.

La victoria es un buen augurio para su participación la semana que viene en el Abierto de Australia. "Estaré allí, luchando", aseguró.

"Haré cuanto pueda para llegar lo más lejos posible", dijo, "y para hacerlo un poco mejor que el año pasado, ese es mi objetivo".

Aryna Sabalenka Foto: William West / AFP

La razón del beso en los bíceps que se dio Aryna Sabalenka

Cuando terminó el partido Sabalenka se dio un beso en cada uno de sus bíceps.

No fue un hecho casual. Hace tres meses Kostyuk declaró sobre Sabalenka y también sobre la polaca Iga Swiatek y dijo: “Cada jugadora tiene su estructura biológica y, en este caso, hay algunas que tienen niveles más altos de testosterona y otras más bajos. Es algo natural que, definitivamente, les ayuda. En mi caso, me siento más pequeña que ellas, así que intento ver cómo puedo vencer a estas jugadoras con las habilidades que yo tengo. No me queda otra que trabajar más duro para ganar los puntos, tengo que correr mucho más que ellas para ganar cada bola”.

“No puedo aumentar 10 kilos ni cinco centímetros, así que tengo que usar todo lo que tengo al cien por cien. Otras jugadoras tienen más ventaja en otros aspectos. Así soy yo. Miro las fotos cuando nos damos la mano en la red y parezco mucho más pequeña que algunas de mis oponentes. Es parte del deporte y un reto genial para mí enfrentarme a estas jugadoras. Hay muchísimas cosas que puedo hacer para mejorar, pero ellas me llevan ventaja”, agregó.

En 2025, Sabalenka perdió en la final del Abierto australiano frente a Madison Keys, después de haber sido campeona de este torneo en 2023 y 2024.

En Brisbane, Kostyuk, número 26 del mundo, no pudo superar a Sabalenka y su servicio también falló.

El motivo de la guerra de Rusia con Ucrania se vuelve a meter en el mundo del tenis

Como hacen muchas tenistas ucranianas, Kostyuk se negó a dar un apretón de manos a su rival bielorrusa tras la victoria y mencionó el conflicto en su país. No es un hecho nuevo, pero sí que se reitera en el tiempo y que cada vez que ocurre genera tensión en un deporte tan caballeresco como el tenis.

"Juego cada día con un dolor en el corazón y hay miles de personas que ahora están sin luz ni agua caliente", dijo. "Hay menos 20 grados afuera y es muy doloroso vivir esta realidad cada día", manifestó en la ceremonia de premiación.

Marta Kostyuk Foto: William West / AFP

"Mi hermana duerme bajo tres mantas porque hace mucho frío en casa. Me emocionó y alegró mucho ver tantas banderas ucranianas esta semana”, agregó.

Este lunes, tras recibir una andanada de críticas en redes sociales, la tenista ucraniana afirmó: "Las palabras que compartí después del partido provocaron mucha reacción. Para mí, es una elección consciente seguir recordando a la gente por lo que están pasando Ucrania y sus ciudadanos".

Sabalenka, por su parte, le restó importancia a los dichos de su oponente: "Esa es su postura. ¿Qué puedo hacer? No me molesta. Me da igual. Cuando salgo a la cancha, se trata de tenis y deporte. No importa si es Marta Kostyuk o Jessica Pegula. Salgo a la cancha a hacer mi trabajo, a dar lo mejor de mí y a luchar por el trofeo. No tengo nada que demostrar".

Rusia está en guerra con Ucrania desde 2022 y Bielorrusia es aliado de Rusia en la operación militar.