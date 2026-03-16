El tierno perrito de Aryna Sabalenka, que la acompañó en todo momento y la ayudó en salud mental en Indian Wells, donde se proclamó campeona

En su tercera oportunidad en la final, la bielorrusa Aryna Sabalenka conquistó este domingo su primer trofeo del WTA 1000 de Indian Wells al superar a la kazaja Elena Rybakina en el tie break definitivo, en un torneo en el que tuvo una compañía especial.

La bielorrusa de 27 años, que recientemente anunció su compromiso con un empresario brasileño, tuvo en este certamen la compañía de un nuevo integrante de su familia, su pequeño perro al que llamó Ash .

Se trata de un cachorrito de raza Cavalier King Charles Spaniel, la que la acompaño en entrenamientos, partidos y hasta en conferencia de prensa.

Este domingo, tras ser campeona, Ash estuvo en la celebración y en la foto de Sabalenka junto a su equipo .

La importancia de Ash en el equipo

Sabalenka, cuatro veces campeona de Grand Slam, reveló cómo fue el acuerdo con su entrenador, Anton Dubrov, en el US Open del año pasado, en el que pactaron que si ganaba el Grand Slam por segunda vez se regalaría un perro.

Tras ganar, consideró que el nombre del perro debía estar relacionado con Nueva York. En un primer momento pensó en ponerle Apple, pero finalmente se decidió por Ash en honor al pionero Arthur Ashe, a quien da nombre el estadio principal de dicho torneo.

La tenista también destacó que la compañía de su mascota la ha tranquilizado.

Aryna Sabalenka con su perrito Ash Aryna Sabalenka con su perrito Ash

"Es un apoyo para la salud mental, ¿sabes?", dijo. “Me siento mucho más tranquila, más estable y con más control. Siempre que me apetece volverme loca con mi equipo, acaricio a Ash y me siento mejor”.

Triunfo y revancha de Sabalenka

En su tercera oportunidad en la final, la bielorrusa Aryna Sabalenka conquistó este domingo su primer trofeo del WTA 1000 de Indian Wells al superar a la kazaja Elena Rybakina en el tie break definitivo.

La número uno mundial se cobró cuentas pendientes frente a Rybakina con una remontada en la que resistió un punto de partido y que culminó con marcador de 3-6, 6-3 y 7-6 (8/6).

Aryna Sabalenka con su perrito Ash Aryna Sabalenka con su perrito Ash

Sabalenka tomó revancha de Rybakina por sus derrotas en las finales de Indian Wells en 2023 y en la del Abierto de Australia el pasado enero.

La bielorrusa, protagonista de grandes decepciones en finales, logró esta vez contener sus emociones y rebelarse ante el tenis de hielo de Rybakina, quien tiene garantizado ascender al segundo lugar de la WTA.

Por primera vez en más de una década, las dos mejores tenistas del ranking mundial se medían por el trofeo de Indian Wells, uno de los más prestigiosos fuera de los Grand Slams.

Aryna Sabalenka con su perrito Ash Aryna Sabalenka con su perrito Ash

Sabalenka soportaba la mayor presión no sólo por reinar por primera vez en el Valle de Coachella, tras su derrota de 2023 y la del año pasado ante Mirra Andreeva, sino por ratificar su autoridad en el circuito.

La bielorrusa entregó el primer set a una dominante Rybakina, de 26 años, y se llegó a ver un break abajo en la segunda manga antes de reaccionar hasta tomar el control del marcador en el tercer set.

Con ventaja 5-4, Sabalenka no pudo sellar la victoria con su servicio pero en el tie break contuvo los nervios para neutralizar la pelota de partido de Rybakina y conquistar uno de los pocos torneos de pista rápida que se le resistían.

Comprometida con el brasileño Georgios Frangulis

La número uno del tenis mundial anunció el pasado 4 de marzo que se comprometió con su novio.

La noche antes del inicio del torneo WTA 1000 de Indian Wells en el desierto de California, la bielorrusa dijo "sí" cuando el empresario brasileño Georgios Frangulis se arrodilló para pedirle matrimonio.

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Dog mom things #tennisparadise pic.twitter.com/Cy8ch0qlZV — Tennis Channel (@TennisChannel) March 15, 2026

Luego ambos compartieron un beso en un romántico escenario lleno de flores y velas. La pareja publicó videos del momento en sus cuentas de Instagram; Sabalenka acompañó el suyo con el mensaje: "Tú y yo, para siempre".

Sabalenka, que la noche de su compromiso llevaba vaqueros y una sencilla camiseta blanca, dijo que se habría arreglado más para la ocasión de haberlo sabido.

Al parecer, ya había dado un empujoncito a Frangulis en dirección al altar con sus declaraciones tras conquistar el título en Brisbane (WTA 500) en enero.

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"Gracias a mi novio", dijo durante la ceremonia de entrega del trofeo. "Espero poder llamarte algo distinto pronto, ¿verdad? Vamos a ponerte un poco más de presión, ¿sí?", afirmó la bielorrusa, ganadora de cuatro torneos del Grand Slam.

Sabalenka, de 27 años, aparecía radiante en un video publicado en la cuenta de Instagram de la WTA, luciendo su anillo de compromiso mientras paseaba por el Indian Wells Tennis Garden con su nueva cachorrita en brazos.

Con base en AFP