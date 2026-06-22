El uruguayo Franco Roncadelli tuvo su histórico debut en Wimbledon, el primer Grand Slam de su carrera y el regreso de un tenista celeste tras la era Pablo Cuevas

El tenista uruguayo Franco Roncadelli hizo historia este lunes al debutar en Wimbledon y jugar el primer Grand Slam de su carrera, lo que marcó también el regreso del tenis celeste a uno de los cuatro grandes torneos tras la era Pablo Cuevas.

Roncadelli, de 26 años y que tras sus últimos buenos resultados logró rankear para llegar a la qualy del torneo británico, se enfrentó este lunes ante el australiano Dane Sweeny, actual N°126 del ranking mundial, en el tercer turno de la cancha 7.

El uruguayo, 243 del ranking ATP, no pudo con su rival, claro favorito, que le ganó por 6-4 y 6-2.

Pese a la derrota, Roncadelli hizo historia y se espera que en las próximas semanas, de seguir en su buen nivel en la temporada, logre estar por debajo del puesto 200.

Uruguay volverá a tener un tenista en un Grand Slam: "Voy a cumplir un sueño de toda la vida", dijo Franco Roncadelli, quien hizo su mejor ranking ATP

Franco Roncadelli ganó el primer torneo challenger de su carrera: derrotó en Santos al argentino Hernán Casanova

Con su participación en Wimbledon, Uruguay volvió a tener a un representante en singles de dicho torneo, lo que no ocurría desde 2023 con Pablo Cuevas.

“Un momento histórico para el tenis uruguayo"

La Asociación Uruguaya de Tenis (AUT) destacó la participación de su tenista en este Grand Slam.

“¡Franco Roncadelli debuta en Wimbledon!”, señalaron en sus redes. “Un momento histórico para el tenis uruguayo: Franco Roncadelli tendrá su primera aparición en un Grand Slam, y lo hará nada menos que en el césped sagrado de Wimbledon, uno de los torneos más icónicos e importantes del mundo del tenis”.