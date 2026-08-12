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La impresionante imagen de la cara del uruguayo Tiago Palacios tras sufrir un duro golpe en el partido entre Estudiantes y U Católica por Copa Libertadores

El mediocampista uruguayo chocó cabezas con un rival, y aunque pudo volver al campo de juego a los pocos minutos fue sustituido

12 de agosto de 2026 8:44 hs

Así le quedó la cara al uruguayo Tiago Palacios tras sufrir un duro golpe por Copa Libertadores

Video: ESPN

El uruguayo Tiago Palacios volvió a ser protagonista en Estudiantes de La Plata en el encuentro de este martes ante Universidad Católica de Chile por la Copa Libertadores, pero esta vez no por sus goles o asistencias, sino por cómo le quedó la cara luego de sufrir un duro golpe durante el partido.

El pincha y la U empataron 1-1 en el Estadio Uno de La Plata este martes por la noche por la ida de los octavos de final de la Libertadores.

El local abrió la cuenta a los 4 minutos con un gol de Joaquín Tobio Burgos, que recogió un rebote de un disparo de Fabricio Pérez, y a los 80 Fernando Zampedri lo empató para el visitante con un remate desde afuera del área, que tuvo la ayuda de un desvío en Santiago Núñez para vencer al arquero uruguayo Fernando Muslera.

A los 57, cuando Estudiantes ganaba 1-0, Palacios fue a disputar un balón aéreo con el colombiano Jhojan Valencia y ambos chocaron cabezas.

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La sanidad de ambos equipos ingresó rápidamente para atender a los dos jugadores, que salieron caminando del campo de juego. Lo impresionante llegó después, cuando la imagen televisiva mostró en primer plano a Palacios, que tenía una gran hinchazón en su frente.

Dos minutos después el mediocampista uruguayo volvió a la cancha con el moretón en la cara, pero a los 67 fue sustituido por Baltasar Rodríguez. En ese período también ingresó el uruguayo Gabriel Neves.

En el banco de suplentes quedó Edwuin Cetré, el extremo colombiano que tiene chances de llegar a Nacional en este período de pases.

Estudiantes y la U Católica volverán a enfrentarse el próximo martes a las 21:30 en el Claro Arena de Santiago de Chile.

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