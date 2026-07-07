Nacional oficializó la contratación de Benjamín Núñez, lateral de Oriental de la Paz: los detalles de la contratación

Nacional oficializó la contratación de Benjamín Núñez , lateral izquierdo proveniente de Oriental de La Paz que hizo juveniles en el Tricolor, y que llega como una apuesta del área deportiva del club.

"¡Bienvenido a Nacional, Benjamín!", escribió Nacional en sus redes sociales este martes por la tarde, con una foto de Núñez con la camiseta del club.

El extremo izquierdo nacido el 13 de enero de 2003 se destacó en Oriental de La Paz en el actual torneo de Segunda división como lateral zurdo, lo que llamó la atención de los albos como también de los aurinegros.

En su última campaña en la Segunda División Profesional , el jugador acumuló destacados números con seis goles y tres asistencias en 15 compromisos, llegando incluso a portar la cinta de capitán.

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En los últimos días Nacional llegó a un acuerdo con la SAD de Oriental que para los tricolores fue considerado “bueno”, según señaló su vicepresidente Flavio Perchman.

Los tricolores se quedan con el 50% de la ficha de Núñez, a la espera de una futra venta en caso de que confirme su gran nivel en Segunda, donde jugó hasta este fin de semana con los celestes. El lateral firmó contrato hasta diciembre de 2028, según informó el club en un comunicado.

El jugador oriundo de Dolores, Soriano, hizo formativas en Nacional entre 2019 y 2020, jugando en Sub 16 y Quinta división. En su primer año lo dirigió Santiago Espasandín y compartió categoría con jugadores como Mateo Antoni y el golero Diego Capdevila.

A principios de 2020 participó de entrenamientos ante el primer equipo tricolor, en la pretemporada al mando de Gustavo Munúa. Tras quedar libre en los albos, pasó a Oriental de La Paz, club en el que debutó en Primera en 2023 y en el que ha desarrollado su carrera.

Núñez es la cuarta alta confirmada del Bolso para el segundo semestre de 2026, luego del golero argentino Alexis Martín Arias, su compatriota Bruno Zucculini (centrocampista) y el zaguero costarricense Francisco Calvo. El quinto jugador que llegará al club será Tiziano Correa, delantero proveniente de Cerro Largo.