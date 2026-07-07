Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Mundial 2026 / MUNDIAL 2026

Cuando vuelve a jugar Argentina por el Mundial 2026 tras el resonante triunfo de atrás ante Egipto

El equipo de Lionel Scaloni obtuvo una victoria épica, ya que a falta de 10 minutos perdía 2-0 y ganó en la hora 3-2, por lo que clasificó a cuartos de final

7 de julio de 2026 15:27 hs
Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Enzo Fernández celebran el triunfo de Argentina ante Egipto en el Mundial 2026

Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Enzo Fernández celebran el triunfo de Argentina ante Egipto en el Mundial 2026

FOTO: AFP

La selección argentina volvió a demostrar que tiene la mística intacta en las citas mundialistas. En un partido no apto para cardíacos por los octavos de final del Mundial 2026, la albiceleste logró dar vuelta un encuentro sumamente adverso y derrotó 3-2 a Egipto en el Estadio de Atlanta. Con goles de Cristian "Cuti" Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández sobre la hora, los dirigidos por Lionel Scaloni sellaron su boleto a la próxima ronda.

Tras los festejos por la agónica clasificación, el cuerpo técnico y los hinchas ya ponen la mira en el horizonte.

Cuándo juega Argentina los cuartos de final del Mundial 2026

El combinado de Argentina no tendrá demasiado tiempo para el descanso. El fixture oficial de la FIFA determinó que el partido de la Selección Argentina por los cuartos de final se disputará el próximo sábado 11 de julio de 2026.

De esta manera, el plantel capitaneado por Lionel Messi contará con cuatro días clave para recuperar soldados en el plano físico, corregir los desacoples defensivos que costaron los goles de Yasser Ibrahim y Mostafa Ziko, y planificar la estrategia para meterse entre los cuatro mejores del planeta.

El regreso de un viejo deseo de Diego Aguirre: Peñarol reactivó las negociaciones por un jugador que se acerca

El irónico festejo de los jugadores de Bélgica tras vencer a Estados Unidos, y la burla a Donald Trump, en el Mundial 2026; mirá el video

A qué hora juega la selección argentina el próximo partido

La cita será el próximo sábado y es el último turno de la jornada de cuartos de final. El encuentro comenzará a la hora 22.

Horarios en el resto de la región:

  • Chile y Paraguay: 21:00 horas

  • Colombia, Perú y Ecuador: 20:00 horas

  • México (Centro): 19:00 horas

  • Estados Unidos (Este): 21:00 horas

Dónde juega Argentina los cuartos de final: la sede

Tras dejar la ciudad de Atlanta, la delegación argentina deberá armar las valijas para trasladarse al estado de Misuri. El partido de cuartos de final se llevará a cabo en el emblemático Estadio de Kansas City (Arrowhead Stadium), un escenario imponente con capacidad para más de 70.000 espectadores que promete teñirse completamente de celeste y blanco.

Quién será el rival de Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026

Argentina aguarda por la resolución de la última llave de octavos de final. El rival de la selección albiceleste saldrá del ganador del cruce definitivo entre Suiza y Colombia, que se miden este mismo martes en el estadio BC Place de Vancouver a la hora 17.

En caso de avanzar el conjunto cafetero, se revivirá un duelo con mucha historia sudamericana reciente; si clasifican los europeos, será una dura batalla táctica ante una de las revelaciones del continente viejo.

Las más leídas

Argentina 3-2 Egipto por el Mundial 2026: triunfo con el alma de la selección de Scaloni, que levantó un 0-2 y está entre los ocho mejores del mundo

El dilema que Conmebol debe resolver con las Eliminatorias para 2030; la situación de Uruguay, que ya está clasificado para el Mundial, y el impacto económico

Estados Unidos 1-4 Bélgica por el Mundial 2026: humillante derrota de los locales a pesar del favor de FIFA que le habilitó al suspendido Folarin Balogun

El equipo que perfila Diego Aguirre en Peñarol para la vuelta al Torneo Intermedio, contra Racing

Temas

Mundial 2026 Argentina Egipto Lionel Messi Lionel Scaloni

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos