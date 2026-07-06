El dilema que Conmebol debe resolver con las Eliminatorias para 2030; la situación de Uruguay, que ya está clasificado para el Mundial, y el impacto económico

El Mundial 2030 representa para Uruguay un homenaje a su historia y el reconocimiento al valor que tuvo aquella intervención de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) que permitió en 1930 que FIFA organizara su primer Mundial, en tiempos en los que la Copa del Mundo estaba muy lejos de alcanzar los éxitos de audiencia y recaudación de estos tiempos.

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También el Mundial 2030 plantea un dilema que debe resolver Conmebol: de qué forma disputará las eliminatorias para el torneo del centenario con Uruguay, Argentina y Paraguay clasificados como organizadores.

El aspecto deportivo es un asunto medular, que ya tienen encaminado , para la forma de disputa con tres organizadores clasificados, a la espera de si el Mundial 2030 tendrá 48 selecciones, como está establecido, o si hará una excepción con un torneo de 64 selecciones, a pedido de la AUF, para que Uruguay, Argentina y Paraguay reciban un grupo cada uno, además de un partido del próximo Mundial que ya está confirmado por FIFA.

Existe también un asunto más importante que el deportivo: de qué forma mantienen el interés de las Eliminatorias para sostener la recaudación por derechos de televisión por las Eliminatorias , si el torneo no despierta atractivos.

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Para la AUF representa una recaudación por derechos de TV cercana a los US$ 20 millones en los dos años y medio de competencia por nueve partidos de local, además de los ingresos por venta de entradas.

La forma de disputa planteada para las Eliminatorias de Conmebol para el Mundial 2030

El presidente de la Asociación Paraguaya, Robert Harrison, confirmó este lunes en el programa La Gran Jugada, de Radio Ñanduti, de Asunción, que Uruguay, Argentina y Paraguay jugarán las Eliminatorias para el Mundial 2030 y que el formato será similar al que se desarrolló hasta el momento.

Esto quiere decir que participarán las 10 selecciones de Conmebol, tres ya están clasificadas y las otras siete jugarán por tres cupos y medio, siempre y cuando se mantenga el Mundial de 48 equipos.

Si FIFA contempla el pedido de Uruguay podrá aumentar la cantidad de selecciones de Conmebol que clasifiquen al Mundial.

Las Eliminatorias de Conmebol se jugarán a dos ruedas, local y visitante. Cada selecciones disputará 18 partidos.

En caso de mantener el calendario de las últimas ediciones, como todo apunta, las Eliminatorias comenzarán en setiembre 2027.

En ese caso, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú y Venezuela jugarán por tres plazas y media.

Uruguay, Argentina y Paraguay ya están clasificados.

Entonces, el plan que Conmebol plantea para las Eliminatorias 2030 sean atractivas, son tres:

incentivo económico un título en juego oficial para Conmebol reanudar un viejo anhelo de la gestión de Alejandro Domínguez, de generar una competencia oficial entre las selecciones de Conmebol y las de UEFA, de acuerdo a la posición que ocupen en las Eliminatorias.

En 2021 habían avanzado sobre la base de una Liga entre Sudamérica y Europa que permitía que las selecciones de Conmebol volvieran a competir con las de UEFA después de cinco años. El proyecto finalmente quedó en nada.

Ahora, el proyecto apunta a que las Eliminatorias de Conmebol definan el orden para los cruces con las selecciones de Sudamérica y de Europa para el viejo proyecto de un duelo entre las dos confederaciones, y además representará un premio económico según la ubicación en el clasificatorio mundialista.

Estos serán los grandes atractivos de las Eliminatorias Sudamericanas.

La comercialización de los derechos de TV para las Eliminatorias

El siguiente paso que debe resolver Conmebol es la negociación de los derechos de TV de las Eliminatorias.

En la última, para el Mundial 2026, quedó planteada la opción de una gestión conjunta de Conmebol para negociar los derechos de TV del clasificatorio mundialista para todas las asociaciones, pero no llegaron a un acuerdo con las 10 federaciones.

Finalmente, la gestión correspondió a cada federación.

La AUF generó ingresos cercanos a US$ 23 millones por derechos de TV de las últimas Eliminatorias.

Eso representa un 30% de los beneficios que tiene la AUF por la selección en el cuatrienio (de Mundial a Mundial), a los que se suma venta de entradas de los partidos de las Eliminatorias, grifa de la camiseta (Nike), espónsores y premios en las competencias.

Por esa razón, la venta de los derechos de TV de las Eliminatorias para 2030 tiene un valor tan importante para la AUF y será tema central para los próximos meses.