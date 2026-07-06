Quién se va y quién se queda: las edades que tendrán los jugadores de la selección uruguaya eliminada del Mundial 2026, en la Copa del Mundo 2030

El Mundial 2026 dejó a la selección uruguaya de Marcelo Bielsa eliminada en la fase de grupos, algo que ya había ocurrido cuatro años antes, en Qatar 2022, con Diego Alonso como entrenador.

Jugadores como Cristiano Ronaldo con Portugal, juegan con 41 años, aunque este mantiene una condición física envidiable, al tiempo que Lionel Messi con Argentina sigue brillando con 39. En cambio, Luka Modric, un tremendo futbolista, a sus 40 años no colaboró demasiado con Croacia, lejos de su fútbol.

Los dos primeros, por la talla de jugadores que son, están por encima de todos y de la "normalidad" de los profesionales del fútbol.

Los jugadores de Uruguay eliminados en el Mundial 2026 protagonizarán, por lo tanto, un debate sobre quién se queda y quién se va dentro de cuatro años.

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El Mundial de 2030 se jugará en seis países: Uruguay, Argentina, Paraguay, Portugal, España y Marruecos. Para los uruguayos será una ocasión especial de conmemorar los 100 años de la primera Copa del Mundo -que ganó muy bien la celeste- y los 200 años de la Constitución.

Seguramente una vez que la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) elija al nuevo técnico de la selección uruguaya y en todo este proceso de cuatro años, habrá renovaciones, aunque 15 de los 26 futbolistas que llevó Marcelo Bielsa al Mundial 2026, coincidieron con los que había llevado Diego Alonso a Qatar 2022.

Esos 15 que repitieron fueron Fernando Muslera, Sergio Rochet, Ronald Araujo, José María Giménez, Mathías Olivera, Guillermo Varela, Matías Viña, Rodrigo Bentancur, Giorgian De Arrascaeta, Agustín Canobbio, Nicolás De la Cruz, Facundo Pellistri, Manuel Ugarte, Federico Valverde y Darwin Núñez.

¿Qué edad tendrán los jugadores de esta selección uruguaya en 2030?

Arqueros

Fernando Muslera: 44 años (16 de junio de 1986)

Sergio Rochet: 37 años (23 de marzo de 1993)

Santiago Mele: 32 años (6 de setiembre de 1997)

Defensores

Guillermo Varela: 37 años (24 de marzo de 1993)

José María Giménez: 35 años (20 de enero de 1995)

Mathías Olivera: 32 años (31 de octubre de 1997)

Matías Viña: 32 años (9 de noviembre de 1997)

Ronald Araujo: 31 años (7 de marzo de 1999)

Joaquín Piquerez: 31 años (24 de agosto de 1998)

Santiago Bueno: 31 años (9 de noviembre de 1998)

Sebastián Cáceres: 30 años (18 de agosto de 1999)

Mediocampistas

Giorgian De Arrascaeta: 36 años (1 de junio de 1994)

Nicolás De la Cruz: 33 años (1 de junio de 1997)

Rodrigo Bentancur: 33 años (25 de junio de 1997)

Federico Valverde: 31 años (22 de julio de 1998)

Juan Manuel Sanabria: 30 años (29 de marzo del 2000)

Rodrigo Zalazar: 30 años (12 de agosto de 1999)

Emiliano Martínez: 30 años (17 de agosto de 1999)

Manuel Ugarte: 29 años (11 de abril del 2001)

Delanteros

Rodrigo Aguirre: 35 años (1 de octubre de 1994)

Federico Viñas: 32 años (30 de junio de 1998)

Agustín Canobbio: 31 años (1 de octubre de 1998)

Darwin Núñez: 31 años (24 de junio de 1999)

Maximiliano Araújo: 30 años (15 de febrero del 2000)

Brian Rodríguez: 30 años (20 de mayo del 2000)

Facundo Pellistri: 28 años (20 de diciembre del 2001)

Teniendo en cuenta esas edades, claramente Fernando Muslera no estará en el Mundial 2030 con la selección uruguaya, más allá del pobre rendimiento que tuvo en la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México.

A su vez, el capitán José María Giménez tendrá 35 años y hasta ahora, su gran problema ha sido que arrastró un número enorme de lesiones que le complicaron su brillante carrera.